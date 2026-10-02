KI-gestützte Dokumentation trifft Praxissoftware

Sprachdokumentation, Befunderfassung und Abrechnungsvorbereitung in einem durchgängigen Workflow: Mit der jetzt verfügbaren Doctos-Schnittstelle erweitert LinuDent seine Möglichkeiten für eine effiziente und digital vernetzte Zahnarztpraxis.

Die Digitalisierung des Praxisalltags schreitet voran – doch ihr größter Nutzen entsteht dort, wo einzelne digitale Anwendungen nicht isoliert nebeneinanderstehen, sondern miteinander kommunizieren. Genau hier setzt die neue Doctos-Schnittstelle von LinuDent an. Sie verbindet die KI-gestützte Sprachdokumentation von Doctos direkt mit der Praxissoftware LinuDent und ermöglicht damit einen durchgängigen digitalen Workflow von der Behandlung über die Dokumentation bis hin zur Vorbereitung der Abrechnung.

Dokumentieren per Sprache – direkt in der Patientenkartei

Während der Behandlung können Zahnärztinnen und Zahnärzte ihre Befunde und Behandlungsschritte per Sprache dokumentieren. Die KI von Doctos wandelt die gesprochenen Informationen in eine strukturierte Dokumentation um. Durch die Schnittstelle werden die erfassten Dokumentationen, Befunde und Leistungen anschließend ohne manuelle Zwischenschritte direkt in die Patientenkartei von LinuDent übertragen. Damit entfällt ein wesentlicher Teil der bislang notwendigen manuellen Nacharbeit.

Von der Sprachdokumentation zur Abrechnungsvorbereitung

Ein besonderer Mehrwert der Verbindung liegt in der Verknüpfung von Dokumentation und Abrechnung. Die KI erkennt im gesprochenen Diktat erbrachte Leistungen und schlägt dazu passende Gebührenpositionen nach BEMA beziehungsweise GOZ vor. Diese Informationen können anschließend direkt an LinuDent übergeben werden.

So werden zwei bislang häufig getrennte Arbeitsschritte enger miteinander verbunden. Aus der gesprochenen Behandlungsdokumentation entstehen strukturierte Informationen, die zugleich als Grundlage für die weitere Abrechnungsvorbereitung dienen können. Das kann den administrativen Aufwand reduzieren und dazu beitragen, dass erbrachte Leistungen konsequenter im digitalen Praxisworkflow berücksichtigt werden.

Weniger Medienbrüche, weniger Übertragungsaufwand

Gerade im Praxisalltag entstehen viele Aufwände nicht durch einzelne Arbeitsschritte, sondern durch deren wiederholte Übertragung zwischen verschiedenen Systemen. Die Doctos-Schnittstelle setzt genau an diesem Punkt an: Die in Doctos erfassten Informationen werden automatisiert an LinuDent übergeben.

Das schafft einen durchgängigen Datenfluss und reduziert die Notwendigkeit manueller Übertragungen. Gleichzeitig können strukturierte digitale Daten dazu beitragen, Übertragungsfehler zu vermeiden.

KI als Bestandteil des digitalen Praxisworkflows

Die Integration von Doctos zeigt, wie Künstliche Intelligenz ihren praktischen Nutzen insbesondere dann entfalten kann, wenn sie mit bestehenden Systemen verbunden wird. Nicht die einzelne KI-Anwendung steht dabei im Mittelpunkt, sondern ihre Einbindung in den täglichen Arbeitsablauf.

Mit der Doctos-Schnittstelle erweitert LinuDent seinen digitalen Workflow um eine KI-gestützte Sprachdokumentation, die Dokumentation, Befunde und erkannte Leistungen direkt mit der Patientenverwaltung und Abrechnungsvorbereitung verbindet. Damit entsteht ein stärker integrierter Prozess, bei dem Informationen nicht mehrfach erfasst, sondern systemübergreifend weiterverarbeitet werden können. Die fachliche Prüfung und Entscheidung bleibt beim Behandlungsteam.

Für Zahnarztpraxen bedeutet das: weniger manuelle Zwischenschritte, strukturierte Daten und eine engere Verbindung zwischen Behandlung, Dokumentation und Abrechnung – mit dem Ziel, administrative Prozesse effizienter zu gestalten und dem Praxisteam mehr Zeit für seine eigentlichen Aufgaben zu geben.

Innovation und Kundennähe – dafür steht PHARMATECHNIK als größtes inhabergeführtes und unabhängiges Softwarehaus für Apotheken und Zahnärzte in Deutschland. Seit über 45 Jahren entwickelt das Unternehmen zukunftsweisende Software-Lösungen.

LinuDent ist eine moderne, leistungsstarke Zahnarztsoftware, die speziell für die Anforderungen von Zahnarzt- und KFO-Praxen entwickelt wurde. LinuDent unterstützt Zahnärztinnen und Zahnärzte dabei, Praxisprozesse effizient zu gestalten, Abrechnungen rechtssicher durchzuführen und administrative Abläufe nachhaltig zu optimieren.

Neben der Software bietet LinuDent ein umfassendes Leistungsspektrum für Zahnarzt- und KFO-Praxen. Dazu gehören individuelle Fort- und Weiterbildungen, Praxis-Hardware, Abrechnungs- und Factoringlösungen sowie ein umfassender Support. Damit erhalten Praxen zentrale Lösungen und Dienstleistungen für die digitale Organisation ihres Praxisalltags aus einer Hand.

Im Mittelpunkt stehen dabei die individuellen Anforderungen der Praxen sowie die Entwicklung zukunftssicherer Lösungen, die eine effiziente Praxisorganisation ermöglichen und Freiräume für die hochwertige Patientenversorgung schaffen.