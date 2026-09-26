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**KI ist gekauft. Aber wer setzt sie jetzt um?**

## **Marco Behnke startet operatives KI Angebot für Unternehmen: von der Analyse über Microsoft Copilot bis zur Umsetzung im Tagesgeschäft**

**Stuttgart, September 2026.** Künstliche Intelligenz ist in deutschen Unternehmen angekommen. Lizenzen werden gekauft, Pilotprojekte gestartet und erste Mitarbeiter geschult. Doch zwischen technischer Verfügbarkeit und wirtschaftlich sinnvoller Nutzung besteht in vielen Unternehmen weiterhin eine erhebliche Lücke.

Genau dort setzt das neue Leistungsangebot von Marco Behnke an.

Der langjährige Interim Manager, CFO, COO, Restrukturierungsmanager und Fachbuchautor unterstützt Unternehmen nicht nur bei der Frage, welche Möglichkeiten künstliche Intelligenz bietet. Sein Schwerpunkt liegt auf der konkreten Umsetzung innerhalb bestehender Unternehmensstrukturen.

**„Die entscheidende Frage ist heute nicht mehr, ob Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen werden. Die entscheidende Frage lautet, wie daraus ein Werkzeug entsteht, das Prozesse verbessert, Mitarbeiter entlastet und einen messbaren wirtschaftlichen Nutzen erzeugt.“**

Behnke verbindet dabei mehr als drei Jahrzehnte operative Managementerfahrung mit praktischer Erfahrung bei der Einführung und Anwendung moderner KI Systeme und Microsoft Copilot.

## **Von der KI Idee zur produktiven Anwendung**

Viele KI Projekte beginnen mit Technologie.

Nach Erfahrung von Behnke liegt genau darin häufig das erste Problem.

Eine Lizenz verändert keinen Prozess. Ein Chatbot löst keine organisatorischen Schwächen. Und ein einzelner KI Workshop führt noch nicht dazu, dass Mitarbeiter künstliche Intelligenz im täglichen Arbeitsablauf produktiv einsetzen können.

Vor jeder Einführung müssen deshalb zentrale Fragen beantwortet werden:

Welche Prozesse eignen sich tatsächlich für künstliche Intelligenz?

Welche Daten stehen zur Verfügung?

Wer darf auf welche Informationen zugreifen?

Welche Anwendungen bringen einen wirtschaftlichen Vorteil?

Wo bestehen Risiken?

Welche Ergebnisse müssen weiterhin fachlich kontrolliert werden?

Und welche Aufgaben sollten möglicherweise überhaupt nicht mehr in der bisherigen Form ausgeführt werden?

Aus diesen Fragen entsteht eine konkrete Umsetzungsstrategie.

## **KI Readiness Check für Unternehmen**

Ein zentraler Bestandteil des neuen Angebots ist ein strukturierter KI Readiness Check.

Dabei werden bestehende Prozesse, Datenstrukturen, Anwendungen und organisatorische Voraussetzungen untersucht.

Ziel ist keine theoretische KI Strategie, sondern eine belastbare Entscheidungsgrundlage.

Unternehmen erhalten eine klare Einschätzung:

Welche Anwendungsfälle sind kurzfristig umsetzbar?

Welche Voraussetzungen fehlen?

Welche Prozesse bieten das größte Potenzial?

Welche Risiken bestehen?

Welche Maßnahmen sollten zuerst umgesetzt werden?

Das Ergebnis ist eine priorisierte Roadmap für den tatsächlichen Einsatz künstlicher Intelligenz.

## **Microsoft Copilot professionell einführen**

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Microsoft Copilot.

Viele Unternehmen verfügen bereits über Microsoft 365 und beschäftigen sich deshalb mit der Einführung von Copilot.

Doch auch hier beginnt die eigentliche Arbeit erst nach dem Kauf der Lizenz.

Behnke begleitet Unternehmen unter anderem bei der Identifikation geeigneter Anwendungsfälle, bei der Prozessintegration, bei der Abstimmung zwischen Fachbereichen und IT sowie bei der Vorbereitung der Mitarbeiter.

Dabei stehen nicht technische Spielereien im Mittelpunkt, sondern konkrete Arbeitserleichterungen.

Beispiele sind:

Dokumente analysieren und zusammenfassen.

Informationen schneller strukturieren.

Besprechungen vorbereiten und dokumentieren.

Berichte erstellen und überarbeiten.

Daten auswerten.

Recherchearbeiten beschleunigen.

Wiederkehrende administrative Tätigkeiten reduzieren.

Arbeitsabläufe vereinfachen.

**„Copilot muss für den Mitarbeiter einen erkennbaren Nutzen haben. Wenn die Anwendung zusätzliche Arbeit erzeugt oder nicht in bestehende Prozesse eingebunden wird, wird sie langfristig nicht genutzt.“**

## **KI Prozesse statt KI Spielerei**

Besonders groß ist das Potenzial nach Einschätzung von Behnke dort, wo heute noch erhebliche Mengen manueller Arbeit entstehen.

Das betrifft beispielsweise Finance und Accounting, Controlling, Reporting, Einkauf, Verwaltung, Dokumentation, Recherche und interne Informationsverarbeitung.

Dabei lautet die zentrale Frage nicht:

**Wo können wir KI einsetzen?**

Sondern:

**Welche Arbeit sollte in einem modernen Unternehmen überhaupt noch manuell ausgeführt werden?**

Behnke untersucht deshalb bestehende Abläufe zunächst aus Prozesssicht.

Erst danach wird entschieden, ob und wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden sollte.

Denn ein schlechter Prozess wird durch KI nicht automatisch zu einem guten Prozess.

Im Gegenteil.

Wer ineffiziente Abläufe lediglich digitalisiert oder automatisiert, beschleunigt unter Umständen nur die Ineffizienz.

## **Klare Regeln für den Einsatz von KI**

Mit zunehmender Nutzung künstlicher Intelligenz steigt auch die Bedeutung klarer interner Regeln.

Unternehmen müssen unter anderem festlegen:

Welche KI Systeme dürfen eingesetzt werden?

Welche Unternehmensdaten dürfen verarbeitet werden?

Welche Informationen dürfen nicht in externe Systeme eingegeben werden?

Wer trägt die Verantwortung für Ergebnisse?

Welche KI Ergebnisse müssen kontrolliert werden?

Wie werden Anwendungen dokumentiert?

Welche Mitarbeiter benötigen welche Schulungen?

Welche Governance ist notwendig?

Behnke unterstützt Unternehmen dabei, diese Fragen in konkrete und verständliche betriebliche Regelungen zu übersetzen.

Dabei geht es nicht um die Erstellung juristischer Gutachten, sondern um funktionierende organisatorische Strukturen für den Unternehmensalltag.

## **Mitarbeiter müssen KI anwenden können**

Die Einführung künstlicher Intelligenz scheitert häufig nicht an der Technologie.

Sie scheitert an fehlender Anwendungskompetenz.

Deshalb umfasst das Angebot auch praxisorientierte Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter.

Im Mittelpunkt stehen reale Aufgaben aus dem Unternehmen.

Keine abstrakten Demonstrationen.

Keine allgemeinen Vorträge über die Zukunft künstlicher Intelligenz.

Mitarbeiter sollen lernen, wie sie KI bei ihren tatsächlichen Aufgaben sinnvoll nutzen können.

Dazu gehören beispielsweise der Einsatz von Microsoft Copilot, die strukturierte Arbeit mit generativen KI Systemen, die Analyse von Dokumenten, Recherche, Datenanalyse, Erstellung von Texten und Berichten sowie die Qualitätskontrolle von KI Ergebnissen.

## **Operative KI Umsetzung auf Zeit**

Ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Beratungsangeboten liegt im Umsetzungsansatz.

Marco Behnke übernimmt bei Bedarf nicht nur Analyse und Konzeption, sondern begleitet die Einführung direkt im Unternehmen.

Das kann im Rahmen eines Projektes oder als operative Interim Aufgabe erfolgen.

Dabei werden Strukturen aufgebaut, Verantwortlichkeiten definiert, Prozesse angepasst, Anwendungen eingeführt und Mitarbeiter befähigt.

Anschließend wird die Lösung in die bestehende Organisation übergeben.

**„Unternehmen brauchen nicht die nächste Präsentation darüber, was künstliche Intelligenz theoretisch leisten könnte. Sie brauchen eine funktionierende Lösung, Verantwortliche, klare Prozesse und Mitarbeiter, die damit arbeiten können.“**

## **Managementerfahrung trifft KI Praxis**

Marco Behnke ist seit mehr als 30 Jahren im Interim Management tätig und hat in über 100 Mandaten Unternehmen in Finance, Restrukturierung, Transformation, Krise und operativer Unternehmensführung begleitet.

Seine Erfahrung umfasst unter anderem CFO und COO Funktionen, Turnaround Situationen, Prozessoptimierungen, Digitalisierung und den Aufbau belastbarer Finance Strukturen.

Bereits seit 2023 beschäftigt er sich intensiv mit künstlicher Intelligenz und deren praktischer Anwendung und hat hierzu mehrere Fachpublikationen veröffentlicht.

Diese Kombination aus Managementerfahrung, Prozessverständnis und KI Praxis bildet die Grundlage des neuen Angebots.

## **Das Leistungsangebot im Überblick**

Unternehmen können Unterstützung in vier zentralen Bereichen erhalten:

**KI Readiness Check**

Analyse des aktuellen Reifegrades und Entwicklung einer priorisierten Umsetzungsroadmap.

**Microsoft Copilot Einführung**

Von den ersten Anwendungsfällen über Pilotierung und Prozessintegration bis zur praktischen Nutzung.

**KI Prozessoptimierung**

Identifikation von Tätigkeiten und Abläufen, die mit künstlicher Intelligenz effizienter gestaltet werden können.

**Operative KI Umsetzung**

Temporäre Übernahme der Einführung und Umsetzung im Unternehmen bis zur Übergabe an die bestehende Organisation.

Ergänzend werden Führungskräfte und Mitarbeiter für den praktischen Einsatz künstlicher Intelligenz geschult.

## **Vom Experiment zum wirtschaftlichen Werkzeug**

Künstliche Intelligenz wird künftig in nahezu allen Unternehmensbereichen eine Rolle spielen.

Der wirtschaftliche Unterschied wird jedoch nicht dadurch entstehen, wer die meisten KI Werkzeuge besitzt.

Er wird dadurch entstehen, wer sie sinnvoll in seine Prozesse integriert.

**„KI muss sich am Ende an denselben Kriterien messen lassen wie jede andere Investition: Nutzen, Qualität, Geschwindigkeit, Risiko und Wirtschaftlichkeit.“**

Unternehmen, die den nächsten Schritt von einzelnen KI Experimenten zur strukturierten Nutzung gehen wollen, können die Zusammenarbeit projektbezogen oder im Rahmen einer operativen Interim Unterstützung beginnen.

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## **Über Marco Behnke**

Marco Behnke ist Interim Manager mit Schwerpunkt Finance, CFO und COO Funktionen, Restrukturierung, Turnaround, Transformation und operative Unternehmensführung.

Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Interim Management und hat über 100 Mandate in unterschiedlichen Branchen und Unternehmenssituationen begleitet.

Neben seiner operativen Tätigkeit ist er Fachbuchautor, Verleger und beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und deren Anwendung in Unternehmen.

Sein Ansatz verbindet Strategie mit operativer Umsetzung.

**Aut viam inveniam aut faciam.

Ich werde einen Weg finden oder einen schaffen.**

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## **Leseranfragen und Unternehmensanfragen**

Unternehmen, die künstliche Intelligenz oder Microsoft Copilot strukturiert einführen, bestehende KI Aktivitäten überprüfen oder konkrete Prozesse optimieren möchten, können eine Erstaufnahme des aktuellen Umsetzungsstandes anfragen.

**Leistungsschwerpunkte:**

KI Readiness Check

Microsoft Copilot Einführung

KI Prozessoptimierung

KI Governance und organisatorische Umsetzung

Schulung von Führungskräften und Mitarbeitern

Operative KI Umsetzung und Interim Management

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