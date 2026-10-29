KI, NoCode und digitale Souveränität: Beim PDV-Anwenderforum trifft sich die Zukunft der Verwaltung

Wie lassen sich Verwaltungsprozesse effizienter gestalten, Fachkräfte entlasten und die Chancen von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung sinnvoll und sicher nutzen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich das 25. PDV-Anwenderforum 2026, das heute im Erfurter Steigerwaldstadion gestartet ist.

Das PDV-Anwenderforum bringt Führungskräfte, IT-Verantwortliche und Anwendende aus öffentlichen Verwaltungen aller Ebenen zusammen. Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung stehen die Herausforderungen, die die öffentliche Verwaltung aktuell prägen: Wachsende Aufgaben, knappe personelle Ressourcen und hohe Anforderungen an Sicherheit und Transparenz verlangen nach neuen Lösungen. Antworten darauf bieten digitale Anwendungen, Automatisierung und Künstliche Intelligenz. Sie bieten die Chance, um Prozesse zu beschleunigen, Mitarbeitende zu entlasten und Verwaltungen zukunftssicher aufzustellen.

Fokus auf KI und NoCode-Prozessautomation

Der erste Veranstaltungstag widmet sich insbesondere den Themen Künstliche Intelligenz und NoCode-Prozessautomation. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Erfahrungen aus Thüringen. Bereits 2020 startete der Freistaat mit dem Einsatz von Automatisierungstechnologien und erprobt seit 2023 die Integration datenschutzkonformer KI-Lösungen in der Verwaltung. Mit der Digitalstrategie „Smart State Thüringen“ setzte die Thüringer Landesregierung ein klares Zeichen für die konsequente Transformation der Verwaltung.

Zu den Höhepunkten des Programms zählt die Keynote von Thüringens CIO und Staatssekretärin Milen Starke. Sie zieht eine erste Bilanz der Thüringer Digitalstrategie und berichtet über bisherige Erfahrungen und erfolgreiche Beispiele.

Mitarbeitende der Thüringer Staatskanzlei geben zudem Einblicke in den praktischen Einsatz von NoCode und KI. Sie zeigen, wie Künstliche Intelligenz und NoCode-Prozessautomation dort bereits eingesetzt werden und neue Möglichkeiten eröffnen.

Strategischer Blick auf die digitale Verwaltung von morgen

Am zweiten Veranstaltungstag stehen die Weiterentwicklung der VIS-Suite sowie zukunftsfähige Betriebsmodelle für die E-Akte im Fokus. Dabei geht es unter anderem um Anforderungen an moderne Verwaltungsplattformen, digitale Zusammenarbeit, Automatisierung, Cloud- und SaaS-Modelle sowie Fragen der digitalen Souveränität.

Im Dialog: praxisnaher Austausch

Neben den Fachvorträgen bietet das Anwenderforum auch Möglichkeiten zum persönlichen und fachlichen Austausch sowie zur Vernetzung von Mitarbeitenden und Führungskräften aus unterschiedlichen Behörden, Verwaltungsebenen und Fachbereichen. Sie können Erfahrungen aus dem Verwaltungsalltag teilen und voneinander lernen.

In interaktiven Barcamps können die Teilnehmenden zudem individuelle Fragen aus ihrer täglichen Arbeit adressieren und bei Live-Demonstrationen Funktionen, Neuerungen und Einsatzszenarien der Lösungen aus erster Hand kennenlernen.

„Eine moderne und handlungsfähige Verwaltung braucht konsequente Digitalisierung, gemeinsame Standards und starke Partner. Die langjährige Zusammenarbeit mit der PDV GmbH zeigt, wie wichtig verlässliche Partnerschaften sind, um den digitalen Wandel nachhaltig zu gestalten. Gemeinsam arbeiten wir auch weiterhin daran, dass Verwaltung schnell und bürgerorientiert funktioniert.“ so Milen Starke, CIO und Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur (TMDI).

„Die digitale Transformation in der öffentlichen Verwaltung gelingt nur im Schulterschluss von Technologie, Organisation und Menschen. Mit dem PDV-Anwenderforum schaffen wir Raum für den Austausch von Erfahrungen und stellen konkrete Lösungsansätze in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit unseren Kunden zeigen wir, wie Digitalisierung in der Praxis gelingen kann und wie moderne Technologien helfen, Verwaltungen zukunftsfähig aufzustellen.“ so Dirk Nerling, Geschäftsführer der PDV GmbH.

Über das PDV-Anwenderforum

Das PDV-Anwenderforum ist die jährliche Fachveranstaltung der PDV GmbH für Anwendende sowie Expertinnen und Experten aus öffentlicher Verwaltung, Justiz und weiteren öffentlichen Einrichtungen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen der Verwaltungsdigitalisierung, Praxisberichte aus Behörden sowie innovative Lösungen rund um elektronische Aktenführung, Prozessautomation und digitale Zusammenarbeit.

Weitere Informationen zum Anwenderforum: www.pdv-anwenderforum.de

Über die PDV GmbH

Die PDV GmbH ist föderal starker Digitalisierungspartner auf Bundes- und Landesebene, in Metropolen, Justiz, Polizei, Medienanstalten und Kirchen sowie großen Organisationen. Seit 1990 gehört das Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitenden zu den leistungsstärksten Full-Service-Anbietern im Bereich E-Government. Die ECM-Plattform VIS-Suite ist speziell auf Verwaltungen zugeschnitten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf integrierter Prozessautomatisierung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Moderne Technologien helfen dabei, Abläufe zu vereinfachen, Routinen zu automatisieren und komplexe Aufgaben besser zu bewältigen. Deutschlandweit vertrauen über 760 Institutionen mit mehr als 250.000 Nutzenden auf die E-Government-Lösungen der PDV. Die PDV GmbH ist Teil der PDV.group, die starke Digitalisierungspartner der öffentlichen Verwaltung unter einem Dach vereint.

Weitere Informationen zur PDV: www.pdv.de