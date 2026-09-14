KI ohne Risiko: ACTIWARE präsentiert schlüsselfertige KI-Betriebsplattform für den Mittelstand

Künstliche Intelligenz produktiv nutzen, ohne die Kontrolle zu verlieren: Mit ACTIWARE RUN AI“ bringt die ACTIWARE GmbH eine sofort einsatzbereite KI-Betriebsplattform auf den Markt. Sie liefert die sichere Infrastruktur für Unternehmen, die smarte KI-Agenten und automatische Dokumentenverarbeitung nutzen möchten, und dabei höchste Maßstäbe an Datenschutz, Kostensicherheit und Unabhängigkeit anlegen.

ACTIWARE präsentiert schlüsselfertiges KI-Fundament für den Mittelstand

Viele mittelständische Unternehmen stehen aktuell vor einem Dilemma: Die Chancen von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Prozessverbesserung und Entlastung der Belegschaft sind enorm. Doch Themen wie Datenschutz, unkalkulierbare Kosten und die Abhängigkeit von großen Tech-Konzernen bremsen die Einführung oft aus. Für diese Herausforderungen stellt die ACTIWARE GmbH nun die Lösung „ACTIWARE RUN AI“ vor.

ACTIWARE RUN AI: Der sichere Maschinenraum für die Unternehmens-KI

ACTIWARE RUN AI fungiert als sicheres Fundament im Hintergrund der Unternehmens-IT. Wenn Geschäftsanwendungen oder smarte Software-Agenten (wie etwa in der No-Code-Plattform ACTIWARE.IO) eine Aufgabe erledigen sollen – beispielsweise das Auslesen einer Rechnung oder den Abgleich von Kundendaten -, rufen sie die benötigte „KI-Denkkraft“ direkt aus ACTIWARE RUN AI ab.

Vier Bausteine für sichere KI-Nutzung

Anstatt sensible Unternehmensdaten unkontrolliert ins Internet an fremde Anbieter zu schicken, bündelt die Plattform vier zentrale Bausteine und macht sie für den Mittelstand sofort und sicher nutzbar:

* Hausinterne KI (Lokale Modelle): Leistungsstarke KI-Modelle arbeiten direkt in der geschützten IT-Umgebung des Unternehmens. Der entscheidende Vorteil: Sensible Geschäftsdaten verlassen niemals das Haus. Zudem entfallen unberechenbare Gebühren, die bei externen Anbietern für jede einzelne Rechenaufgabe anfallen.

* Sicheres Cloud-Gateway (Kontrollierte Nutzung): Falls für ganz bestimmte Spezialaufgaben doch einmal auf externe KI-Dienste aus der Cloud zugegriffen werden muss, fungiert das Gateway als intelligenter „Türsteher“. Es stellt sicher, dass die Nutzung streng kontrolliert abläuft – inklusive lückenloser Protokollierung und festen Budgetgrenzen, um Kostenfallen zu vermeiden.

* Intelligentes Dokumentenverstehen (OCR-Dienste): Die Plattform liefert die Basis, um Inhalte aus Scans, PDFs und Bildern vollautomatisch zu lesen. Selbst bei unübersichtlichen Layouts erkennen die integrierten KI-Modelle die relevanten Daten zuverlässig – komplett lokal und ohne externe Datenübertragung.

* Smarter Datenabgleich (Vektorisierung & Matching): Damit Software-Agenten selbstständig arbeiten können, müssen sie Informationen fehlerfrei abgleichen (z. B. eine eingelesene Bestellung mit dem bestehenden ERP-System). RUN AI stellt dafür die nötige Datenbank-Technologie im Hintergrund bereit, die Zusammenhänge versteht und Daten blitzschnell zuordnet.

ACTIWARE RUN AI baut Hürden für KI-Einstieg ab

Das primäre Ziel von ACTIWARE RUN AI ist es, Hürden beim KI-Einstieg abzubauen. Die Plattform schützt effektiv vor der Abhängigkeit von einzelnen Technologiekonzernen und macht Kosten verlässlich planbar. Unternehmen behalten die vollständige Entscheidungsgewalt über ihre Daten und Budgets. Damit schafft ACTIWARE eine verlässliche und pragmatische Grundlage für den Mittelstand, um selbstständig arbeitende KI-Agenten und clevere Automatisierung sicher in den Arbeitsalltag zu integrieren.

„Der Mittelstand möchte KI produktiv einsetzen, aber nicht um jeden Preis“, erklärt Jens Feuring, Geschäftsführer bei ACTIWARE: „Mit ACTIWARE RUN AI liefern wir den sicheren Maschinenraum für moderne Geschäftsprozesse. Wir bündeln lokale KI und kontrollierte Cloud-Zugänge so, dass höchste Datensicherheit und echte Arbeitserleichterung Hand in Hand gehen.“