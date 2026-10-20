“Kleine Hände, große Zukunft“: Kita-Wettbewerb des Handwerks startet auch in Brandenburg in die 14. Runde

Der bundesweite Kita-Wettbewerb des Handwerks „Kleine Hände, große Zukunft“ geht in die 14. Runde. Die Aktion Modernes Handwerk e. V. (AMH) lädt Kitas und Handwerksbetriebe dazu ein, gemeinsam die Welt des Handwerks zu entdecken. Auch in Westbrandenburg sind Kindertagesstätten und Handwerksbetriebe aufgerufen, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Ziel ist es, Kindern frühzeitig Einblicke in handwerkliche Berufe zu geben und ihre Begeisterung für handwerkliches Arbeiten zu wecken.

„Der Kita-Wettbewerb ist eine großartige Chance für unsere Betriebe, schon den Kleinsten zu zeigen, wie viel Freude und Sinn im Handwerk stecken“, sagt Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam und Vorsitzender der Aktion Modernes Handwerk e. V. (AMH).

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht ein Besuch in einem Handwerksbetrieb. Kitas und Handwerker aus ihrer Nachbarschaft kommen zusammen, damit die Kinder unterschiedliche Berufe kennenlernen können. Dabei dürfen sie nicht nur zuschauen, sondern auch selbst ausprobieren und das Handwerk unmittelbar erleben.

Im Anschluss gestalten die Kinder gemeinsam mit ihren Erziehern ein großes Poster, auf dem sie ihre Eindrücke vom Betriebsbesuch kreativ festhalten. Ein Foto dieses Posters wird bis zum 12. März 2027 eingereicht.

Eine Expertenjury aus Vertretern des Handwerks und der Frühpädagogik bewertet die eingereichten Poster und kürt die Landessieger. Die Gewinner-Kitas erhalten jeweils 500 Euro Preisgeld, das beispielsweise für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema Handwerk verwendet werden kann. Neu in diesem Jahr ist der Kita-Handwerks-Pass. Unabhängig vom Ausgang des Wettbewerbs erhält jedes teilnehmende Kind einen eigenen Pass als bleibende Erinnerung an den Ausflug ins Handwerk.

Auch für die Handwerker bleibt der Besuch eine bereichernde Erinnerung, findet Robert Wüst: „Die Begegnung mit den Kindern ist auch für die Betriebe eine besondere Erfahrung. Sie geben ihr Wissen und ihre Begeisterung für ihren Beruf unmittelbar an die Kinder weiter.“

Westbrandenburgische Kitas bereits mehrfach erfolgreich

Bereits viermal konnten sich Kitas aus Westbrandenburg gemeinsam mit Handwerksbetrieben aus der Region den Landessieg in der Wettbewerbsregion Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern sichern. 2026 gewann die Kita Bärenhaus aus Groß Pankow (Prignitz) gemeinsam mit dem Dachdeckerbetrieb Lublow Bedachungen aus Pritzwalk. Die Kinder lernten Werkzeuge und Materialien kennen und bauten eigene Vogelhäuser.

2025 ging die Auszeichnung an die Kita Anne Frank in Nuthetal (Potsdam Mittelmark). Gemeinsam mit der HMK Das Handwerk GmbH und der Holzmanufaktur Nuthetal bauten die Vorschulkinder eine Murmelbahn.

2024 gewann die Kita Rohrbeckerweg aus Falkensee (Havelland) mit Unterstützung von Zweiradmechanikermeisterin Michaela Mocke von Arcum Nova.

2023 überzeugte die ASB-IntegrationsKITA Sonnenland aus Wuthenow (Ostprignitz-Ruppin) mit Unterstützung der Kfz-Werkstatt Relitz und weiterer Handwerker.

Teilnahme am Kita-Wettbewerb

Kitas können einen Handwerksbetrieb in ihrer Umgebung für einen gemeinsamen Besuch gewinnen. Handwerksbetriebe, die mitmachen möchten, können ihrerseits eine Kita aus der Nachbarschaft ansprechen. Das kostenfreie Wettbewerbspaket mit allen notwendigen Informationen und Materialien kann unter www.kita-wettbewerb.de bestellt werden.

Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 12. März 2027.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und zur Teilnahme unter: www.kita wettbewerb.de