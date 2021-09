Klick, klick – hurra: Geschichte lebt!

„Geschichte, kein Bock – was gehen mich die toten Leute an?“, fragen sich viele Kinder. Mit dieser inneren Ablehnung bleibt der Unterricht langweilig und es gibt keine guten Noten auf dem Zeugnis. Aber Eltern wissen, wie wichtig Geschichte für das Allgemeinwissen und für das Verstehen aktueller politischer Entwicklungen ist. Wie bringt man diese gegensätzlichen Haltungen zusammen? „Mit Medien, für die Kinder offen sind, ohne dabei die historischen Fakten zugunsten des Entertainments zu verbiegen“, lautet die Antwort von Astrid Kronsbein, Gründerin der Marke HistoryVoices und Inhaberin der Science Digital Didactics GmbH aus Potsdam. Zusammen mit Pädagogen, Game-Designern und Programmierern hat sie interaktive Playbooks für Kinder ab Klasse 5 entwickelt, die auch in innovativen Schulen eingesetzt werden. So bieten die Playbooks Entertainment für die Kids und seriöse Wissensvermittlung.Gleichzeitig entspricht die App optisch der Game-Grafik „LowPoly“, die einen Zeichentrickcharakter hat. „Wir wollten, dass die App auch ohne eine High-End-Grafik-Karte funktioniert und das den Kindern nicht eine Reality-Welt angeboten wird, die gar nicht so belegbar ist. Das wäre nicht im Sinne der Geschichtswissenschaft. Unser Fokus liegt auf der Erzählung der Geschichte.“ Das motiviert und macht offen für Neues. Die Kids werden in den HistoryVoices Playbooks keinesfalls überfrachtet und mit viel Blink und Glitzer bespaßt. Die Einzige, die glitzert, ist die kleine Wissenseule, die mit jedem Wissenseintrag gefüttert wird und sich darüber freut. Vielmehr sind die Playbooks leise, nachdenklich und mitfühlend. Sie erzählen Geschichte auf eine Art und Weise, die in Erinnerung bleibt.

Geschichte emotional – Kids merken sich das

Bei der Beschäftigung mit dem Playbook schlüpfen die Kinder, je nach Episode, in verschiedene Rollen. Sie führen Gespräche und erleben und fühlen die Geschichte mit. Dabei vermischen sich historische Wahrheiten mit fiktiven Komponenten, die aber erkennbar sind. Grundsätzlich ist das Lernsystem der Playbooks-Episoden unterteilt in die Hauptstory, die auf den Lehrplänen basiert und den „Tempel des Wissens“ als Erklärungs-Ebene. Die Playbooks sind sicher und datenschutzkonform, da keine persönlichen Daten erhoben werden.

In jeder Episode müssen die Kinder zwei Missionen lösen. Die erste Mission liegt in der Vergangenheit, in der zweiten Mission muss man den „Geist der Menschheit“ von seinen Ketten befreien. Warum er in Ketten liegt, erklärt die Story. Das Playbook ist also eine Mischung aus Erzählung, Erklärungen und spielerischen Elementen.

Der große Vorteil: Geschichtliche Inhalte werden besser erinnert, ohne dass die Zeit am Playbook als „Unterricht“ verstanden wird. Das bestätigen Tests an Schulen. „Vor Corona hatten wir mehrfach Gelegenheit zu Testtagen an Schulen. Diese Besuche zeigten, dass sogar die Lernschwächsten den Lehrplan innerhalb der Stunde aufgenommen hatten und auch nach einer Woche noch wussten, worum es ging“, so Kronsbein. Auch Sebastian Staack, Fachlehrer für Geschichte, Philosophie und Informatik betont: „Zeitgemäß fürs Lernen zu begeistern gelingt mit dem HistoryVoices Playbook. Fächerverbindend und multiperspektiv werden hier Bausteine der historischen Demokratieerziehung vernetzt.“

Mehr Wissen – ganz easy

Die Playbooks werden in Schulen genutzt und können auch für Zuhause gekauft werden. Sie sind für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse gedacht. „Hochbegabte und wissensdurstige Kinder sind damit ebenfalls zu begeistern. Die App ist eine motivierende Anschaffung, die sofort zum Ausprobieren einlädt. Eltern, Großeltern, Paten, Tanten & Onkel können damit gar nichts falsch machen. Wer nach dem Download in die Episode schaut, wird feststellen, man bleibt automatisch dran und will von der Geschichte mehr erfahren. Auch wir Erwachsenen können damit unser Wissen auffrischen“, weiß Astrid Kronsbein. Bereits angeboten wird von HistoryVoices die Episode 1 „Antike“, als Starterbox mit Sammelfiguren aus der Story und einem Begleitbuch und als reine digitale App zum Download im Apple Store und History Voices Shop für Windows Nutzer. Geplant sind weitere Episoden von der Antike bis zur Neuzeit. Aktuell wird an der ersten Episode „Mittelalter“ gearbeitet.

Einfach herunterladen – Einblick vorab

Für das iPad kann das Playbook Episode I „Antike“ in wenigen Minuten im Apple-Store heruntergeladen werden. Im Shop von HistoryVoices gibt es den Download für Windows- oder Apple-Computer oder man greift zur Starterbox samt Begleitbuch und Sammelfiguren. Einblicke vorab gibt es auf der Website www.history-voices.de.