KLICKLAC: Teile dein Wissen und verdiene online passiv Geld damit. Durch deine Tipps, reich werden

KLICKLAC: Teile dein Wissen und verdiene Geld damit.

Werde ein Klicklacer und lass es bei anderen klick machen:

Trage mit deinem Wissen dazu bei, dass andere Menschen ein leichteres und besseres Leben haben. Dein Wissen ist ein Schatz, mach es auch zu einem Schatz für andere. Gib ihnen Ratschläge, Ideen und Tipps. Zeig ihnen Lösungen für ihre Probleme, hilf ihnen Antworte zu finden. Hilf ihnen, ihr Leben zu meistern. Verdiene Geld mit deinem geteilten Wissen und meistere damit auch dein Leben. Verdiene mit deinem geteilten Wissen Geld und realisiere dadurch deine Träume!

KLICKLAC heißt für dich:

Wissen teilen

Lösungen, Antworten und Tipps finden

Neue Kunden und Leser gewinnen

Umsätze steigern und Geld verdienen

Was ist KLICKLAC?

KLICKLAC ist die erste interaktive umfassende Plattform für die Vermittlung von Ratgebern und Do It Yourself-on-Demand, von Verbraucher zu Verbraucher, von Verbraucher zu Unternehmen, von Unternehmen zu Verbraucher oder von Unternehmen zu Unternehmen.

KLICKLAC ist ein Web 2.0 basiertes Portal für die Vermittlung und den An- und Verkauf von digitalen Ratgebern (d. h. von Consumer-Generated-Content in Text-, Audio und Videoformat), die direkt im Browser auf aller Geräten kostenlos aber meist in Pay-per-View Technologie lesbar, hörbar und sichtbar sind.

KLICKLAC ermöglicht es, dass User von passiven Inhalts-Empfänger zu aktiven Inhalts-Produzenten werden. User werden Autoren, Produzenten und Publizisten. Sie laden ihr Wissen in Video-, Audio- oder Textform hoch. Dieses wird von anderen Usern im Browser abgerufen, gekauft, kommentiert und bewertet. So interagieren sie miteinander, helfen und empfehlen sich. Dadurch wird auch der Reichweitenaufbau des Portals ermöglicht.

KLICKLAC ist mehr als ein Marktplatz. KLICKLAC ist auch eine Community. Eine Community, in der alle User interagieren, kommunizieren und sich austauschen. Beraten, Erfahrungen teilen und Kommentare hinterlassen. Interviews und Reportagen sind ebenso Bestandteil wie Verbraucherinformationen, Warnungen, Recherchen und Produkttests. All dies kann von Usern selbst eingestellt und beworben werden.

KLICKLAC ist eine einfachere und kompaktere Version von Ratgeberbüchern. KLICKLAC ist angepasst und optimal, aufgrund der Effizienz der Plattform. Besonders interessant für alle Generationen. Eine Wissensvermittlung für Jung und Alt wird hier ermöglicht.

Immer mehr wird nur im Browser gelesen und angeschaut, Downloads werden immer lästiger. Dieser Trend wird auf KLICKLAC berücksichtigt. Die Effizienz und die schnelle Wissensvermittlung machen KLICKLAC so überzeugend.

KLICKLAC stellt dir lediglich die Plattform zur Verfügung und übernimmt die Vermittlungsfunktion zwischen Käufern und Verkäufern. KLICKLAC interveniert nicht in dem Geschäft und der Beziehung zwischen den beiden Parteien.

Was enthalten E-Ratgeber auf KLICKLAC?

Hilfe

Lösungen

Antworten

Rezepte

Ideen und Vorschläge

Tipps & Tricks

Empfehlungen und Erläuterungen

Ergebnisse und Erfahrungen

kulturelles und traditionelles Wissen

Wissensschätze und das aus allen Lebensbereichen, ohne Einschränkungen.

KLICKLAC ist E-Ratgeber, der Wissensvermittlung auf den Punkt bringt:

suche schnell

finde schnell

lese schnell

die Ratgeber sind auf das Wesentliche begrenzt

Unser Ziel ist es, Usern schnelle und zeitsparende Lösungen anzubieten. Deswegen sollten deine Ratgeber knapp sein und direkt zur Sache führen, damit der Groschen schnell fällt, bei deinen Lesern und dir.

Was kannst du mit KLICKLAC noch machen?

Fragen stellen und Antworten von anderen Usern dazu finden

Fragen von Usern beantworten und damit Geld verdienen

Verbraucherinformieren

KLICKLAC-Detektiv werden: Du recherchierst und deckst Verbraucherskandale auf? Lass sie publik werden und warne andere.

Ärger loswerden

deine eigne Meinung verbreiten mit Kommentaren, die du online stellst

interessante Menschen interviewen und die Interviews veröffentlichen

mehr Kunden durch Gewinnspiele und Gutschein akquirieren

deine Produkttests zeigen oder deine Produkte zur Bewertung anbieten

auf dich aufmerksam machen (z. B. mit einem Beitrag über deine Reisen, Tiere oder Hobbies)

auf tolle Weise dein Buch vorstellen

günstig und flexibel werben und so deine besten Zielgruppen ohne Streuverlust erreichen und mehr verkaufen

du kannst über deine Veranstaltungen, Kurse und Seminare informieren

tagesaktuell mit deinen Kunden und Usern kommunizieren und sie in der Rubrik Meldungen auf dem Laufenden halten

deinen Humor teilen, lustige Videos, Bilder und Unterhaltungen veröffentlichen

Gleichgesinnte und den Austausch rund um ein Hobby finden

So geht KLICKLAC:

Du kannst deinen Ratgeber als Video-, Audio- oder Textdatei hoch laden. Du hast die Wahl, diese kostenlos anzubieten oder zu verkaufen.

Mit der Funktion Blick in Ratgeber werden dem User mindesten 10 % des Ratgebers angezeigt. Wenn der User mehr lesen will und ihn dein Beitrag neugierig gemacht hat, kann dein Beitrag gekauft werden. So erhält der User einen ersten Einblick und kauft nicht die Katze im Sack.

Damit KLICKLAC eine einfachere und kompaktere Version von Ratgeberbüchern ist, ist das Datenvolumen für einzelne Ratgeber begrenzt.

KLICKLAC – Nutzen und Vorteile für alle:

KLICKLAC ist ein online-Marktplatz. KLICKLAC vereinfacht und optimiert den Ratgebermarkt. Die Suche nach gezielter Hilfe wird erleichtert und Menschen helfen sich gegenseitig, Lösungen zu ihren Problemen zu finden.

Indem nun private, wie gewerblichen User Geld verdienen und bewertet werden, werden sie motiviert, gute und qualitative Ratgeber zu erstellen. Es werden bessere und hilfreiche Ratgeber, Tipps undTricks publiziert, welche anderen User zugutekommen.

Mit über 1000 Kategorien bietet KLICKLAC wie kein anderes Ratgeberportal gezielter Hilfe, Lösungen und Orientierung bei allen Themen aus fast allen Lebensbereichen.

User können mit kompakten Ratgebern über KLICKLAC viel mehr Geld verdienen als mit E-Books auf Amazon.

KLICKLAC aktiviert Kaufentscheidungen: Die unabhängige Beratung von Usern in KLICKLAC mit Bewertungen und Kommentaren hilft Käufern bei ihrer Kaufentscheidung.

KLICKLAC kanalisiert den E-Ratgeber-Markt. Es gibt online eine Vielzahl an E-Ratgebern, die nicht auf Amazon* und Co. verkauft werden.

Die Autoren verkaufen sie auf eigenen Homepages, wodurch sie schwieriger zu finden sind. Somit ist es auch schwierig für Autoren, die Leser zu erreichen.

Mit KLICKLAC wird dieses Problem gelöst. Nun können Verfasser von E-Books ohne Einschränkungen und technische Schwierigkeiten ihre E-Ratgeber auf KLICKLAC einstellen. Die Leser können diese E-Ratgeber nun an einem Platz finden. Dank der Bewertungen der anderen User eine gute Auswahl treffen und nützliche E-Ratgeber, die sie sonst vielleicht nicht so schnell gefunden hätte, lesen.

Das Beste, sowohl für Autoren als auch für Leser ist die Geräte-Unabhängigkeit auf KLICKLAC. Die Ratgeber können auf allen Smartphones, Rechnern und Tablettes sofort gelesen werden. KLICKLAC ist ein Win-Win für E-Ratgeber, Autoren und Leser.

KLICKLAC für Sachbuchautoren:

Hier werden sie gesehen und haben die einzigartige Chance, viel Geld zu verdienen.

KLICKLAC eröffnet Autoren noch mehr Verdienstmöglichkeiten neben ihren Buchverkäufen auf Amazon* und anderen Online-Shops.

Autoren haben neben Büchermarktplätzen wie Amazon* und Co. die Möglichkeit, einzelne Kapitel ihrer Bücher auf KLICKLAC zu verkaufen. Somit können sie günstig noch mehr Menschen erreichen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass der Käufer durch den Verkauf einzelner Kapitel einen besseren Einblick in das Buch erhält. Autoren können ihre potenziellen Leser dazu animieren, das ganze Buch auf Amazon zu kaufen. Autoren machen so kostenlose Werbung für ihre Bücher und verdient noch daran.

Sachbuchautoren verdienen mit KLICKLAC mehrfach.

KLICKLAC macht Ratgeber einfacher und praktischer:

Aus Sachbüchern werden kurze E-Ratgeber gemacht, die man direkt im Browser lesen kann.

Schnelles Lesen kurzer Texte, um in Kürze zu finden, wonach man sucht. Das ermöglicht KLICKLAC.

Autoren die Möglichkeiten, ihr ganzes Buch in kleineren Teilen (kapitelweise) zu verkaufen und somit mehr zu verdienen.

Mehr Infos und Video-Tutorials unter https://klicklac.de/was-ist-klicklac/



F&A unter https://klicklac.de/service/brauchst-du-hilfe/?id=0

AGB unter https://klicklac.de/agb/