Klimt.art– eine digitale Adresse für einen Künstler, dessen Gold bis heute strahlt

Es gibt Künstler, deren Namen weit über die Kunstgeschichte hinausgewachsen sind. Picasso ist einer von ihnen. Van Gogh ebenfalls. Und zweifellos gehört auch Gustav Klimt in diese kleine Gruppe.

Mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tod sind seine Bilder auf den ersten Blick erkennbar. Goldene Flächen, Ornamente, mosaikartige Muster und menschliche Körper verschmelzen zu einer Bildsprache, die unverwechselbar geworden ist. Besonders „Der Kuss“ hat sich von einem Gemälde zu einer kulturellen Ikone entwickelt.

Das Original hängt heute im Oberen Belvedere in Wien. Das Museum besitzt insgesamt 24 Gemälde Klimts und damit die weltweit größte und bedeutendste Sammlung seiner Gemälde. „Der Kuss“ bildet das Zentrum dieser Sammlung.

Doch Klimts Bedeutung reicht weit über ein einzelnes Meisterwerk hinaus.

Von Wien in die Welt

Gustav Klimt wurde 1862 geboren und wurde zu einer der zentralen Persönlichkeiten des kulturellen Aufbruchs im Wien um 1900. 1897 gehörte er zu den Mitbegründern der Wiener Secession. Die Künstler wollten sich von einem konservativen Kunstverständnis lösen und Wien für neue internationale Strömungen öffnen.

Klimt fand dabei eine Sprache, die bis heute modern wirkt.

In seiner berühmten „Goldenen Periode“ verband er Malerei mit Gold, Ornament und Einflüssen, die unter anderem von byzantinischen Mosaiken und japanischer Kunst ausgingen.

„Der Kuss“, „Judith“ und seine berühmten Porträts stehen heute nicht nur für Klimt. Sie stehen für eine ganze Epoche.

Und gerade deshalb besitzt der Name Klimt im Internet einen außergewöhnlichen Wert.

klimt.art – wenn Name und Domain zusammengehören

Bei vielen Internetadressen muss man erklären, was sich hinter ihnen verbirgt.

Bei klimt.art ist das nicht notwendig.

Zwei Bestandteile genügen:

Klimt + Art.

Der Künstler und seine Welt

Die Domain könnte zu einem Museum führen, das bedeutende Werke Klimts besitzt. Zu einer Ausstellung. Zu einem digitalen Archiv. Zu einem Forschungsprojekt. Zu einer Sammlung. Zu einer Stiftung oder zu einem Kulturprojekt, das sich mit Klimt und der Wiener Moderne beschäftigt.

Gerade bei einem Künstler wie Klimt besitzt eine Art-Domain einen besonderen Reiz: Die Adresse beschreibt ihren Inhalt bereits, bevor ein Besucher die Website überhaupt geöffnet hat.

Warum klimt.art, wenn bereits eine andere Klimt-Domain vorhanden ist?

Ein Museum, eine Stiftung oder eine andere Institution mag bereits eine hervorragende Internetadresse besitzen. Vielleicht gibt es sogar bereits eine eigene Domain für ein Klimt-Projekt.

Warum sollte man dann zusätzlich klimt.art registrieren?

Vielleicht haben Sie im Urlaub einmal einen traditionellen Fischer beobachtet. Wenn er aufs Meer hinausfährt, wirft er häufig nicht nur ein einziges Netz aus.

Er verwendet mehrere.

Warum?

Weil jedes zusätzliche Netz eine weitere Möglichkeit bietet, einen Fisch zu fangen.

Im Internet funktioniert es ähnlich.

Domains sind digitale Netze

Eine Institution muss ihre bestehende Hauptdomain keineswegs aufgeben, um von klimt.art zu profitieren. Im Gegenteil: Die neue Domain kann einfach zusätzlich eingesetzt werden und Besucher auf das bestehende digitale Angebot führen.

Ein Netz bleibt im Wasser – ein weiteres kommt hinzu.

Mehr Domains schaffen mehr Wege zu den eigenen Inhalten

Eine zusätzliche Domain ist eine weitere Eingangstür. Sie kann auf Plakaten stehen, in einer Ausstellung verwendet werden, in Pressemitteilungen auftauchen, für eine Kampagne eingesetzt werden oder auf eine bestehende Klimt-Seite weiterleiten.

Damit entstehen zusätzliche Möglichkeiten für Traffic, Sichtbarkeit, Medienaufmerksamkeit und Kontakte.

Für ein Museum können daraus mehr Besucher, Mitglieder, Förderer, Sponsoren und Interessenten entstehen.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht:

Warum klimt.art, wenn wir schon eine Domain haben?

Sondern:

Warum sollte man auf ein zusätzliches digitales Netz verzichten, wenn der Name so gut zum eigenen Thema passt?

Der Kuss hat längst auch ein digitales Publikum

Wie gut sich Klimts Kunst für digitale Vermittlung eignet, zeigt ausgerechnet das Belvedere selbst.

Das Museum stellt große Teile seiner Sammlung online zur Verfügung und bietet digitale Formate von der digitalen Bibliothek über Videos und Vermittlungsprogramme bis zu Klimt-Projekten auf Google Arts & Culture an. Selbst „Der Kuss“ wurde bereits zum Gegenstand eines NFT-Projekts.

Kunst endet also längst nicht mehr an der Museumstür.

Menschen entdecken Künstler über Suchmaschinen, soziale Netzwerke, digitale Sammlungen, Videos und Online-Ausstellungen – häufig lange bevor sie vor dem Original stehen.

Eine Adresse wie klimt.art verbindet diese digitale Welt unmittelbar mit dem Künstler.

Eine Domain wie ein Museumsschild

Man kann eine gute Domain auch mit dem Schild über dem Eingang eines Museums vergleichen.

Niemand würde auf die Idee kommen, dort eine komplizierte technische Bezeichnung anzubringen, wenn stattdessen einfach KLIMT stehen könnte.

Im Internet übernimmt die Domain einen Teil dieser Aufgabe.

klimt.art sagt in gerade einmal neun Buchstaben vor und nach dem Punkt, worum es geht.

Keine Erklärung.

Keine Abkürzung.

Kein Bindestrich.

Nur:

klimt.art

Das macht die Domain besonders interessant für Museen und Institutionen, die sich dauerhaft mit Gustav Klimt beschäftigen.

Das digitale Erbe eines Jahrhundertkünstlers

1908 wurde „Der Kuss“ auf der Kunstschau Wien erstmals öffentlich präsentiert. Noch während der Ausstellung erwarb das damalige k.k. Ministerium für Kultus und Unterricht das Werk für die Moderne Galerie – die Institution, aus der das heutige Belvedere hervorging.

Mehr als ein Jahrhundert später steht das Bild noch immer im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung Klimts.

Doch die Orte, an denen Menschen Kunst entdecken, haben sich verändert.

Zum Museumssaal ist der digitale Raum hinzugekommen.

Und dort sind Namen wichtig.

Eine Domain wie klimt.art kann deshalb weit mehr sein als eine technische Internetadresse. Sie kann zum digitalen Eingang in die Welt Gustav Klimts werden – als eigenständiges Projekt oder als zusätzliches Netz neben bereits bestehenden Domains.

Der Fischer würde vermutlich nicht lange überlegen.

Wenn ein weiteres gutes Netz verfügbar ist, wirft er es aus

Für Museen, Sammlungen, Stiftungen und Kulturinstitutionen könnte klimt.art genau dieses zusätzliche digitale Netz sein.

Weitere Informationen über Art-Domains:

Informationen über Art-Domains auf Deutsch

Information about Art-Domains in English

For Museums: Why every Art Museum should consider an Art-Domain as the Second Domain

Kontakt: secura@domainregistry.de

Hans-Peter Oswald

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