Kommentar Frankfurter Rundschau „Der nächste Merz-Tiefpunkt“

Wie sehr Bärbel Bas fehlen wird, war beim Arbeitgebertag am Dienstag zu spüren. Dort versuchte Merz, endlich wieder der Lieblingskanzler der Wirtschaft zu werden, der er einmal war, als er die angeblich mangelnde Leistungsbereitschaft der Deutschen geißelte. Jetzt macht ihm die Lobby Druck, dass die Reformen für Rente, Gesundheit und Pflege endlich kommen sollen. Ohne sozialpolitische Korrekturen, versteht sich.

Der Kanzler gibt den Druck weiter an Bas-Nachfolger Alexander Schweitzer – und weist dessen Vorgängerin unverblümt die Schuld daran zu, dass die Vereinbarungen für die Rente und den Arbeitsmarkt noch nicht umgesetzt worden sind. Das ist ein unwürdiges Spiel – einen Tag nachdem die Ministerin auch wegen der ständigen Angriffe von Unionsseite ihren Rücktritt erklärt hat. Wieder einmal zeigt sich: Merz fehlt jede Sensibilität.

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