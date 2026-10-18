Kommentar Frankfurter Rundschau zu den Protesten in Frankreich

Die Beschwerde, die da auf den Straßen von Paris, Marseille und Limoges geführt wird, ist in allen ihren inhaltlichen Facetten gerechtfertigt. Trotzdem ist die Revolte brandgefährlich – nur nicht so, wie man vielleicht zuerst meinen möchte. Ihr inhaltlicher Kern liegt in der systemischen Benachteiligung von Eingewandertengemeinschaften – wobei es schon dreist ist, von Migration zu sprechen, wenn die Betroffenen teils seit den 1940er Jahren in dritter, vierter oder fünfter Generation im Land leben. Vernachlässigte Schulen sind in der Problemlage nur eine schreiende Ungerechtigkeit. Seit Jahrzehnten schafft keine Regierung, egal welcher Couleur, mehr als nur ein paar ausgetrocknete Lippenbekenntnisse. Geradezu suizidal ist dieses Versagen, da die Rechtsautoritären davon profitieren: Sie können sich als Ordnungsmacht aufspielen für das verschreckte kleinbürgerlich-provinzielle Frankreich: Jedes brennende Auto ist eine Stimme für Marine Le Pen.

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