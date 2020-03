Kommunikation, die bewegt. Die Zeichen | Manufaktur.

Wir leben in einer Zeit, in der täglich kaum unterscheidbare Informationen auf zahlreichen Internetseiten, in Hunderten von Printmedien, Büchern und Artikeln veröffentlicht werden.

Zielgruppen sind einer Daten- und Wissensflut ausgesetzt, die – oftmals mittelmäßig aufbereitet – kaum zeitlich zu erfassen ist. Darunter leidet das Interesse, aber auch die Begeisterung Informationen zu erschließen.

Die Zeichen | Manufaktur als Büro für Text und Form begreift sich als Gestalter und Vermittler von Informationen, die nicht nur Interesse wecken oder Wissen transportieren sollen, sondern Ihre Perspektive, Kompetenz und Einzigartigkeit – als Unternehmen, Institution, Akteur in Forschung und Wissenschaft, Bildung und Kultur, Management und Wirtschaft – in den Vordergrund stellen.

Ständig mit neuen Augen zu sehen, zu hinterfragen und neue kommunikative Antworten auf alte Fragen und neue Herausforderungen zu finden, ist unsere Mission.

Ein umfassendes Leistungsspektrum sprachlicher Textarbeiten (Redaktion, Lektorat, Korrektorat, Konzeption & Realisation von Inhalten) bis hin zu visuellen Leistungen (Corporate Design, Internetpräsenzen, Informationsgrafiken, Konzeption & Realisation von Medien) steht für die Umsetzung Ihrer Projekte zur Verfügung.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen das Umfeld unserer hervorragenden Referenzen, zufriedenen Kunden und unserer kompetenten Expertise.

Testen Sie uns unverbindlich und kostenfrei mit einer Textprobe, lassen Sie sich freundlich und kompetent beraten.

Begleiten Sie uns auf der Mission, die Welt mit neuen Augen und Ohren zu sehen, die Neugier auf noch ungeahnte Möglichkeiten zu wecken und die Zukunft mitzugestalten.

Kommunikation, die bewegt. Emotional. Digital. Menschlich.