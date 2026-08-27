Kompakt up to date: Jetzt anmelden und profitieren– Sitzung und Fachtag des Converter Network am 11.11.2026 in Stuttgart

Alle wichtigen Themen und Neuigkeiten kompakt in einem Nachmittag zusammengefasst. Am 11. November 2026 trifft sich das junge und aktive Converter Network des Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane e.V. (FSK). Sie verarbeiten Schaumkunststoffe aus Polyurethanen oder anderen Werkstoffen? Dann sollten Sie hier unbedingt dabei sein! Anmeldungen können ab sofort und ausschließlich online über den FSK erfolgen.

Das alljährliche Treffen des Converter Networks im Rahmen der Foam Expo in Stuttgart ist im Veranstaltungsjahr des Verbandes ein fester Bestandteil. In diesem Jahr findet über das traditionelle Get-together und Abendessen hinaus am 11.11.2026 auch eine Fachgruppensitzung und eine kleine Vortragsreihe statt. Wichtige Verbandsinterna behandelt das Converter Network im Rahmen der Fachgruppensitzung. Beim direkt anschließenden Programmpunkt Fachvorträge sind natürlich auch externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich willkommen, den Verband und seine Mitglieder näher kennenzulernen und neue fachliche Impulse von der Veranstaltung mitzunehmen.

„Das diesjährige Konzept ist der allgemein angespannten Lage geschuldet. Gerade auch die kleinen und mittleren Unternehmen, wie sie in unserem Verarbeiter-Netzwerk vertreten sind, sind in diesem Jahr mit vielen Herausforderungen konfrontiert“, gibt FSK-Geschäftsführer Klaus Junginger zu bedenken. „Das Kompakt-Event im Rahmen der Foam Expo kommt unseren Verarbeitern entgegen, die bereits als Aussteller oder Besucher auf der Messe in Stuttgart. Das Meeting ist daher ein weiteres Plus, das komprimiert alle wichtigen internen Infos und Impulse externer Referenten für die Mitglieder des Converter Networks bereithält.“

Die FSK-Veranstaltung findet in nächster Nähe zur Messe statt – in den Mövenpick Hotels Messe und Flughafen. Details zum Ablauf, die konkreten Adressen der beiden Veranstaltungshotels, Teilnehmerliste etc. sind auf der Website des Verbandes erhältlich.

Weitere Informationen zum Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane e.V. (FSK) und dessen Veranstaltungen sowie zur Arbeit der Fachgremien sind online erhältlich unter: www.fsk-vsv.de oder telefonisch: + 49 7153 61081 0.