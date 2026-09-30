Kompromiss – Diese Pflegereform hat den Namen nicht verdient

Tragfähige Antworten auf die Frage, wie in einer rasch alternden Gesellschaft das Pflegesystem aufrecht und bezahlbar gehalten werden kann, ist die schwarz-rote Koalition schuldig geblieben. Diese soll eine neue Expertenkommission geben, obwohl es an Gutachten von Fachleuten nicht mangelt. Die Hoffnung von Konservativen und Sozialdemokraten ist, dass Sachverständige ihnen wieder ein Paket zusammenschnüren, das sie als Kompromiss beschließen können. (…) Dass es bei der zweiten Stufe der Pflegereform wieder gelingt, ist ein reiner Hoffnungswert. Im kommenden Jahr stehen im Frühjahr fünf Landtagswahlen an, zwei weitere folgen im Jahresverlauf. Einschnitte bei der Pflege sind für alle Politiker ein Verliererthema. Wer nicht abgewählt werden will, fordert besser, dass es gerecht zugehen müsse.

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