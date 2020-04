Kostenfreie Video-Chat-Lösung für Versicherungsmakler:innen in der Coronakrise

Der digitale Versicherungsmakler FinanzRitter öffnet seine Video-Chat-Lösung kostenfrei

für klassische Versicherungsmakler:innen, die aufgrund der Coronakrise verstärkt auf

digitale Vertriebswege ausweichen müssen. Während viele selbstständige Büros

gezwungener Maßen auf datenschutzrechtlich problematische Lösungen von US-amerikanischen

Konzernen setzen, betreibt FinanzRitter eigene Server in Deutschland und

im Rahmen der DSGVO.

Till Sanders, CPO der FinanzRitter erklärt: “Wir haben eigens zu diesem Zweck die

Website https://makler.chat entwickelt. Versicherungsmakler:innen können dort mit einem Klick

beliebig viele Chat-Räume erstellen. Den Raum betreten alle Gesprächsteilnehmer:innen

über einen zufällig generierten Link. Unser Ziel ist es, der Branche eine möglichst

unkomplizierte Lösung für ihre akuten Probleme zu bieten. Darum lässt sich der Video-

Chat ohne Benutzerkonten verwenden und benötigt lediglich einen aktuellen Browser.”

Auch im Bereich Datenschutz bemüht sich FinanzRitter um unkomplizierte Hilfsmittel.

Damit die Video-Chat-Lösung unter https://makler.chat rechtssicher für Gespräche mit

Kund:innen und Mitarbeiter:innen eingesetzt werden kann, benötigen Makler:innen eine

Auftragsverarbeitungsvereinbarung gemäß DSGVO. Ein solcher Vertrag kann über

makler.chat selbstständig angefordert und direkt online unterzeichnet werden.

Datenschutz hat Priorität – Dipl.-Ing. Sebastian Cordes, CTO sagt dazu: “Um nicht von

multilateralen Konzernen abhängig zu sein, setzen wir für unsere Video-Chat-Lösung auf

die Open Source Software Jitsi Meet. Dadurch sind wir in der Lage, die Server selbst zu verwalten und haben die vollständige Datenhoheit. So können wir die Privatsphäre aller

Beteiligten am besten schützen.”

Der Dienst steht selbstständigen Versicherungsmakler:innen ab sofort kostenfrei zur

Verfügung. Das verursacht selbstverständlich auch Kosten. Florian Kümper, CEO von

FinanzRitter erklärt diese Entscheidung: “Das Corona-Virus bringt derzeit weite Teile des

Landes zum Stillstand. Eine harte Zeit, besonders für Selbstständige – und davon hat die

Versicherungswelt einige. Viele Versicherungsmakler:innen brauchen nun digitale

Lösungen um Ihre Kund:innen zu erreichen. Als vollständig digitaler Makler haben wir

FinanzRitter in dieser Hinsicht das eine oder andere Ass im Ärmel. Wir wollen uns

ritterliche Tugenden nicht nur auf die Fahne schreiben, sondern sie auch in die Tat

umsetzen. Aus diesem Grund öffnen wir unsere Video-Chat-Server für alle selbstständigen

Versicherungsmakler:innen in Deutschland. Und das selbstverständlich kostenfrei! So

kann jeder Betrieb seine Kund:innen auch digital erreichen.”

Für die Kund:innen der Vermittler:innen ist während der Benutzung nicht ersichtlich, dass

es sich hierbei um einen Dienst von FinanzRitter handelt. Auch auf Werbemaßnahmen

wird selbstverständlich verzichtet.

Weitere Informationen finden Sie unter https://makler.chat.