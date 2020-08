koziol – jetzt neu im Onlineshop von brilliant promotion?

Hamburg, 19. August 2020:

Nützliche Artikel für Haushalt, Büro und Alltag im kreativen Design aus nachhaltigem Kunststoff, versehen mit interessanten Namen wie Tulip, Curly, Cheers No. 1 oder Pascal Ready – dafür steht koziol, neuer Partner im Onlineshop des Hamburger Werbeartikelhändlers brilliant promotion? ( www.brilliant-promotion.com). Die koziol-Produkte reichen von Kaffeebechern, Lunchboxen und Besteck-Sets über Spülbürsten, Salzstreuer und Klebeband-Abroller bis hin zu Community-Masken aus thermoplastischem Kunststoff. 140 koziol-Artikel sind seit Mitte August bei brilliant promotion? im Webshop bestellbar.

Von Alltagsmaske bis Zucker-Vorratsdose: koziol bietet ein breites Sortiment an Alltagsprodukten

Das Produktsortiment von koziol, welches seit Mitte August von brilliant promotion? über seinen Webshop ( www.brilliant-promotion.com) vertrieben wird, umfasst 140 nützliche Produkte für Haushalt, Büro und Alltag. Bei den Küchenartikeln reicht die Auswahl von Besteck-Sets, Gläsern und Salatschüsseln über Brotdosen und Orangenschäler bis hin zu Spülbürsten und Salzstreuer. Für das Büroleben hält koziol kreativ designte Büroklammerspender, Klebeband-Abroller und Scherenhalter bereit. Neu im Sortiment sind Alltagsmasken aus thermoplastischem Kunststoff, welche einfach von Hand oder in der Spülmaschine zu reinigen sind und somit dauerhaft verwendbar sind. Alle Artikel haben gemeinsam, dass sie darauf ausgerichtet sind, langfristig genutzt zu werden.

koziol steht für langlebige Produkte aus Kunststoff – und für Nachhaltigkeit

Die langlebigen Produkte von koziol ergänzen das vielfältige Sortiment des Hamburger Werbeartikelhändler brilliant promotion? um besonders hochwertige Alltagsartikel aus thermoplastischem Kunststoff. Seit 1927 produziert koziol ausschließlich am Firmenstandort Erbach/Odenwald in Deutschland und setzt bei der Herstellung ausschließlich auf Kunststoffe, die zu 100 Prozent recycelbar sind. Das Verbrauchermagazin Ökotest testete bereits mehrfach verschiedene koziol-Produkte und vergab durchgehend ein “sehr gut”. Die Produkte von koziol sind keine Einwegprodukte, sondern langlebige Alltagsbegleiter, die für eine sinnvolle Nutzung von Kunststoff stehen.

Die Langlebigkeit und die hohe Qualität der koziol-Produkte haben Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer von brilliant promotion?, sofort überzeugt: “koziol steht für langlebige Artikel, die sich durch ihr raffiniertes Design von anderen Alltagsgegenständen abheben. Das sind genau die Werbeartikel, die wir unseren Kunden gerne bieten möchten.” Der Fokus auf Nachhaltigkeit ist dem Hamburger Unternehmer wichtig – ebenso seinen Kunden. “Der Trend geht auch bei Werbegeschenken immer mehr in Richtung Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Wer sein Logo auf ein Produkt drucken lässt, überlegt sich sehr gut, auf welches er dieses verewigt. Mit koziol als neuen Partner können wir unseren Kunden eine spannendes Sortiment bieten, um wiederum ihren Kunden und Mitarbeitern hochwertige und nachhaltige Präsente zu machen.”, freut sich Ghalamkarizadeh über die Möglichkeit, die Produkte von koziol über seinem Onlineshop www.brilliant-promotion.com zu vertreiben. Das Unternehmen brilliant promotion? wurde vor 12 Jahren von Ghalamkarizadeh selbst gegründet und ist seitdem im ständigen Wachstum, um eine möglichst breite Vielfalt an Werbeartikeln zu bieten.