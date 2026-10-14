KPS Gruppe bündelt bundesweite Kompetenz im Blitzschutz

Blitzschutz ist ein wesentlicher Bestandteil des vorbeugenden Schutzes von Menschen, Gebäuden, technischen Anlagen und betrieblichen Infrastrukturen. Damit Blitzschutzsysteme im Ernstfall zuverlässig funktionieren, müssen sie fachgerecht geplant, installiert und instandgehalten sowie regelmäßig geprüft werden. Die KPS Gruppe bündelt diese Kompetenzen und positioniert sich damit als bundesweit aufgestellter Komplettanbieter für Blitzschutz.

Im Mittelpunkt steht die KPS Prüfservice als Kernunternehmen der Gruppe. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch die spezialisierten Tochtergesellschaften KPS Blitzschutz in Weinheim und Worms, A.B.T. Blitzschutztechnik in Troisdorf und Ehrenberg Elektro & Blitzschutz in Dortmund. Gemeinsam verbinden die Unternehmen die Prüfung bestehender Blitzschutzeinrichtungen mit der Planung, Installation, Reparatur und Instandsetzung entsprechender Systeme. So entsteht ein durchgängiges Angebot, das den gesamten Lebenszyklus einer Blitzschutzanlage abdeckt.

Prüfen und umsetzen: zwei Kompetenzen, ein gemeinsames Ziel

Die KPS Prüfservice übernimmt bundesweit innerhalb der Gruppe die Prüfung von Blitzschutzeinrichtungen. Diese Prüfungen dienen dazu, den Zustand der Anlagen zu beurteilen, mögliche Mängel zu erkennen und die Grundlage für erforderliche Maßnahmen zu schaffen. Die Tochtergesellschaften ergänzen diese Prüfkompetenz und übernehmen – entsprechend ihrem jeweiligen Leistungsspektrum – die Planung und Installation von Blitzschutzanlagen sowie Reparatur-, Instandsetzungs- und weitere erforderliche Arbeiten. Darüber hinaus unterstützen sie Kunden bei der fachgerechten Auslegung und Umsetzung von Blitzschutzlösungen sowie bei den dazugehörigen Dokumentations- und Nachweisprozessen.

Regionale Präsenz, bundesweite Kompetenz

Mit ihren regionalen Tochtergesellschaften in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen verbindet die KPS Gruppe spezialisierte Blitzschutzkompetenz mit Nähe zum Kunden. Die Unternehmen bringen ihre jeweiligen Erfahrungen, Marktkenntnisse und operativen Möglichkeiten ein und ergänzen damit die übergreifende Aufstellung der Gruppe.

Die Kombination aus regionaler Präsenz und gruppenweiter Zusammenarbeit bietet insbesondere für Betreiber einzelner Objekte als auch bundesweiter Gewerbe- und Industrieimmobilien und Produktionsstandorte Vorteile. Sie erhalten Zugang zu gebündelter Expertise, ohne unterschiedliche Dienstleister koordinieren zu müssen.

Ein Ansprechpartner für den gesamten Lebenszyklus von Blitzschutzanlagen

„Blitzschutz erfordert mehr als eine einzelne technische Leistung. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus fachgerechter Planung, professioneller Installation, regelmäßiger Prüfung und konsequenter Instandhaltung. Mit der KPS Prüfservice und unseren spezialisierten Tochtergesellschaften bündeln wir diese Kompetenzen innerhalb der KPS Gruppe. Damit schaffen wir für unsere Kunden einen durchgängigen Lösungsansatz, der regionale Nähe mit bundesweiter Leistungsfähigkeit verbindet“, sagt Björn Svanström, Geschäftsführer der KPS Prüfservice.

Die KPS Gruppe vereint umfassende Kompetenzen in den Bereichen technische Prüf- und Sicherheitsdienstleistungen sowie spezialisierte Blitzschutzleistungen. Als mittelständische Unternehmensgruppe mit mehr als 400 Mitarbeitern bietet die KPS Prüfservice GmbH mit Sitz in Weinheim bundesweit und in Österreich elektrische Prüfungen gemäß DGUV Vorschrift 3 und 4 an.

Unter dem Dach der KPS Gruppe ergänzen die KPS Prüfservice als Kernunternehmen sowie die Tochtergesellschaften KPS Blitzschutz, A.B.T. Blitzschutztechnik und Ehrenberg Elektro & Blitzschutz das Leistungsportfolio um die Planung, Installation, Reparatur und Instandsetzung von Blitzschutzanlagen. So verbindet die Gruppe übergreifende Fachkompetenz mit regionaler Nähe und bietet ihren Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand.

Weitere Informationen über die KPS Prüfservice unter www.kps-gruppe.de