KPS Prüfservice wird Förderer von e-Mobility Deutschland e.V.

Die KPS Prüfservice GmbH baut ihr Engagement im Bereich Elektromobilität weiter aus und wird Förderer von e-Mobility Deutschland e.V. Mit der Unterstützung des Verbands unterstreicht die KPS die strategische Bedeutung der Elektromobilität für das eigene Leistungsportfolio. Neben der Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel bietet die KPS auch die Installation und Prüfung von E-Ladestationen an und begleitet Unternehmen damit umfassend beim Aufbau und Betrieb sicherer Ladeinfrastruktur.

Da sich die Elektromobilität stetig weiter entwickelt, wächst auch der Bedarf an einer leistungsfähigen, zuverlässigen und vor allem sicheren Ladeinfrastruktur. Für die KPS Prüfservice ist E-Mobility daher ein strategisch wichtiges Zukunftsfeld, das in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und gestärkt werden soll.

„Elektromobilität braucht eine funktionierende und sichere Ladeinfrastruktur. Genau hier können wir unsere langjährige Erfahrung in der Elektrotechnik mit unserem Know-how in Prüfung, Installation und Instandsetzung verbinden“, erklärt Björn Svanström, Geschäftsführer der KPS Prüfservice. „Die Förderung von e-Mobility Deutschland e.V. ermöglicht uns, den Austausch innerhalb der Branche zu intensivieren, unsere technische Perspektive einzubringen und die Entwicklung der Ladeinfrastruktur aktiv zu begleiten.“

Full-Service für sichere E-Mobilität

Die KPS versteht E-Mobility als ganzheitliche Dienstleistung. Neben der Installation und Prüfung von E-Ladestationen bietet das Unternehmen einen umfassenden Full-Service rund um den Betrieb von Ladeinfrastruktur. Dazu gehört auch die komplette Logistik für die Ersatzteilversorgung. So können notwendige Komponenten bedarfsgerecht bereitgestellt und Instandhaltungsprozesse effizient organisiert werden.

Ein weiterer Bestandteil des Leistungsangebots ist die eichrechtskonforme Instandsetzung von E-Ladestationen. Damit unterstützt die KPS Betreiber nicht nur bei der technischen Prüfung und Wartung ihrer Ladeinfrastruktur, sondern auch bei der fachgerechten Wiederherstellung der eichrechtskonformen Funktion.

Die Verbindung von Installation, Prüfung, Instandsetzung sowie Ersatzteil- und Logistikleistungen schafft einen ganzheitlichen Ansatz: Ladeeinrichtungen sollen nicht nur zuverlässig funktionieren, sondern dauerhaft sicher und regelkonform betrieben werden können. Für Unternehmen, Gewerbe und andere Betreiber von Ladeinfrastruktur gewinnt dieser umfassende Service mit dem weiteren Ausbau der Elektromobilität zunehmend an Bedeutung.

Stimme für die Ladeinfrastruktur

e-Mobility Deutschland e.V. ist ein 2025 gegründeter Verband, der die Interessen der Elektromobilitätsbranche mit besonderem Fokus auf Ladeinfrastruktur gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit vertritt. Ziel des Verbands ist es, den Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur voranzutreiben und geeignete Rahmenbedingungen für die Elektromobilität in Deutschland zu schaffen.

Für die KPS Prüfservice bietet das Engagement die Möglichkeit, die eigene technische Expertise in den Branchendialog einzubringen, Erfahrungen aus der Praxis zu teilen und Entwicklungen rund um Ladeinfrastruktur und Elektromobilität frühzeitig zu verfolgen.

Mit der Förderung von e-Mobility Deutschland e.V. setzt KPS ein weiteres Zeichen für die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsfelds E-Mobility. Das Unternehmen will seine Kompetenzen bei Installation, Prüfung, eichrechtskonformer Instandsetzung sowie Logistik und Ersatzteilversorgung weiter ausbauen und damit einen Beitrag zu einer sicheren und zukunftsfähigen elektrischen Mobilität leisten.

Die KPS Prüfservice GmbH mit Sitz in Weinheim ist ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das Kernunternehmen der KPS Gruppe. Das Unternehmen führt in Deutschland sowie in Österreich elektrische Prüfungen gemäß den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 3 und 4 durch. Im Mittelpunkt stehen die Prüfung elektrischer Betriebsmittel sowie von Anlagen und Maschinen.

Ergänzt wird das Leistungsportfolio durch die Prüfung von Photovoltaikanlagen und Blitzschutzeinrichtungen sowie die Installation, Prüfung und Instandsetzung von E-Ladestationen. Im Bereich E-Mobility bietet KPS einen umfassenden Full-Service – von der Installation und technischen Prüfung über die eichrechtskonforme Instandsetzung bis hin zur Logistik und Ersatzteilversorgung.

Mit ihrer technischen Expertise verbindet die KPS Sicherheit, Service und Zukunftsthemen der Elektrotechnik. So unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, elektrische Infrastruktur sicher, zuverlässig und nachhaltig zu betreiben.

KPS – Keep People Safe

Weitere Informationen über die KPS Prüfservice unter www.kps-gruppe.de