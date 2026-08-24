Krankschreibungen

Offensichtlich haben die schwarz-roten Koalitionäre die Lehren aus der Corona-Pandemie schon vergessen. Seither galt zu Recht: Wer ansteckend krank ist, soll nicht andere Patienten und das Praxispersonal gefährden. Die Telefonkrankschreibung war eine vernünftige Lösung für leichte Infekte bei bekannten Patienten.Gerade in Zeiten knapper medizinischer Kapazitäten sollte die Regierung, die sich ja eigentlich etwas anderes auf die Fahnen geschrieben hat, die Bürokratie nicht noch ausweiten. Sie sollte der AOK sowie den Hausärzten folgen. Und einsehen, dass sie bei dem Thema auf dem Holzweg ist.

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