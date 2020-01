Kredite umschulden lohnt sich – Verbraucher sparen 2.000 Euro und mehr (FOTO)

– Kreditnehmer schulden bei CHECK24 im Schnitt 23.969 Euro um undzahlen 3,99 Prozent Zinsen– 300 Kreditexperten beraten persönlich bei Fragen zurUmschuldung

Verbraucher, die vor einigen Jahren einen Kredit aufgenommen haben, zahlen

deutlich höhere Zinsen als bei einem Neuabschluss. Online-Kredite über CHECK24

sind seit 2011 um fast 30 Prozent günstiger geworden. Kreditnehmer mit einem

bestehenden Darlehen können von den aktuell niedrigen Zinsen profitieren. Das

Umschulden spart schnell 2.000 Euro Zinskosten und mehr.

“Dank der anhaltenden Niedrigzinsphase ist der Zeitpunkt für eine Umschuldung

günstig”, sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. “Jeder

Ratenkredit kann problemlos abgelöst werden.”

2019 schuldeten CHECK24-Kunden durchschnittlich Ratenkredite über 23.969 Euro

um. Für den neuen, günstigeren Kredit zahlten Kreditnehmer im Schnitt 3,99

Prozent Zinsen.

“Knapp jeder Dritte CHECK24-Kunde hat bei der Umschuldung mehrere bestehende

Kredite zusammengefasst und so nicht nur Zinsen gespart, sondern auch Ordnung in

seine Finanzen gebracht”, sagt Christian Nau.

Eine Beispielrechnung zeigt die Ersparnis einer Umschuldung. Ein Kunde hat ein

bestehendes Darlehen mit einer Restschuld von 22.978 Euro und einer Restlaufzeit

von 72 Monaten. Dafür zahlte er den bei Abschluss 2018 gängigen Zinssatz von

6,81 Prozent effektiv pro Jahr*. Löst er diesen zum durchschnittlich über

CHECK24 abgeschlossenen, effektiven Umschuldungszinssatz von 3,99 Prozent ab,

spart er über die restliche Laufzeit rund 2.072 Euro Zinsen.

Selbst wenn Banken die maximale Vorfälligkeitsentschädigung von 1,0 Prozent der

noch offenen Kreditsumme verlangen, liegt die Ersparnis durch Umschuldung im

Beispiel bei über 1.840 Euro. Viele Kreditinstitute verzichten inzwischen aber

auf Gebühren bei der frühzeitigen Ablösung eines Kredits.

Verbraucher können jeden Ratenkredit umschulden

Jeder Ratenkredit kann abgelöst und damit auch umgeschuldet werden. Allerdings

kann die alte Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Mit dieser Gebühr

versuchen Banken, ihnen entgehende Zinserträge auszugleichen. Sind noch mehr als

zwölf Raten des alten Kredits offen, darf die Gebühr maximal 1,0 Prozent des

früher zurückgezahlten Betrags entsprechen. Bei zwölf oder weniger noch offenen

Raten maximal 0,5 Prozent.

Bei Verbraucherfragen zur Umschuldung beraten mehr als 300

CHECK24-Kreditexperten persönlich

Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei über 300

CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per

Telefon oder E-Mail.

Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können eine neue Anfrage

starten und das passende Angebot digital abschließen. Mit dem SmartAntrag bietet

CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der

Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe

künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto des

Antragstellers. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnung durch

Fehleingaben.

* durchschnittlicher, nach Volumen gewichteter effektiver Jahreszins aller im

Jahr 2018 neu vergebenen Konsumentenkredite mit über fünfjähriger Laufzeit;

Quelle: MFI Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank

