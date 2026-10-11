Krypto-ETNs auf Xetra: Handelsumsatz fällt im Juli 2026 auf 429 Millionen Euro, das verwaltete Vermögen liegt bei 8,6 Milliarden Euro

Der Handel mit Krypto-ETNs an der Deutschen Börse hat sich im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat fast halbiert. Laut dem Monatsbericht der Deutschen Börse für das Segment der Exchange Traded Notes (ETN), Ausgabe Juli 2026, liegt der Xetra-Orderbuchumsatz der Produkte auf Kryptowerte bei rund 429 Millionen Euro. Im Juni 2026 waren es rund 734 Millionen Euro. Das verwaltete Vermögen dieser Papiere lag Ende Juli 2026 bei rund 8,6 Milliarden Euro. Wie das meistgehandelte dieser Produkte nach Europa kam, beschreibt ein Beitrag des Fachportals der Provimedia GmbH über den Start des Bitcoin-Papiers von Blackrock in Europa.

Die Zahlen ergeben sich aus der Summe der Produktzeilen des Berichts, abgeglichen mit der Liste der Krypto-ETNs, die die Deutsche Börse auf ihrer Themenseite führt. Viele Emittenten bezeichnen ihre Papiere als Exchange Traded Product (ETP); im Segment der Börse zählen sie als ETN. Diese Liste weist zum Stand 31. März 2026 insgesamt 122 Krypto-ETNs von 16 Emittentenfamilien mit 146 Handelslinien aus.

Drei Kennzahlen beschreiben den Sommer 2026 im ETN-Segment

Der Monatsbericht führt für jedes Papier den Orderbuchumsatz des Berichtsmonats und des Vormonats sowie das verwaltete Vermögen. Nach Angaben der Deutschen Börse für Juli 2026 ergeben sich für die Produkte auf Kryptowerte drei Werte.

Orderbuchumsatz auf Xetra: rund 429 Millionen Euro im Juli 2026 nach rund 734 Millionen Euro im Juni, ein Minus von etwa 42 Prozent.

verwaltetes Vermögen: rund 8,6 Milliarden Euro Ende Juli 2026, nach rund 11,0 Milliarden Euro Ende Dezember 2025.

Anteil am gesamten ETN-Segment: rund 53 Prozent des Segmentumsatzes von 812 Millionen Euro im Juli 2026.

„Ein Umsatzrückgang um vierzig Prozent in einem Monat sagt mehr über die Stimmung als über die Struktur. Wer die Papiere über das Depot hält, hat im Juli nicht verkauft, sondern abgewartet. Die Zahl, die zählt, ist das verwaltete Vermögen, und das ist seit Juni sogar gestiegen“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Welche Produkte den Handel mit Kryptowerten auf Xetra tragen

Das meistgehandelte Kryptopapier war laut dem Bericht im Juli 2026 der iShares Bitcoin ETP mit rund 72,3 Millionen Euro Orderbuchumsatz, nach 116,9 Millionen Euro im Juni. Auf den Plätzen folgen der 21Shares Bitcoin ETP mit 45,5 Millionen Euro und der CoinShares Bitcoin ETP mit 45,0 Millionen Euro. Dahinter liegen der VanEck Bitcoin ETN mit 35,2 Millionen Euro und der WisdomTree Physical Bitcoin ETP mit 26,7 Millionen Euro. Das umsatzstärkste Ethereum-Produkt, der VanEck Ethereum ETN, kam auf 18,3 Millionen Euro.

Beim verwalteten Vermögen liegt die Rangfolge anders. Nach Angaben der Deutschen Börse verwaltete der CoinShares Bitcoin ETP Ende Juli 2026 rund 1,12 Milliarden Euro, der WisdomTree Physical Bitcoin ETP rund 1,03 Milliarden Euro und der iShares Bitcoin ETP rund 890 Millionen Euro. Die 19 Papiere, die allein Bitcoin abbilden, kommen zusammen auf rund 5,4 Milliarden Euro und damit auf gut 60 Prozent des Vermögens aller Krypto-ETNs im Segment.

Wie sich das verwaltete Vermögen seit Dezember 2025 verändert hat

Der Bestand ist im ersten Halbjahr 2026 geschrumpft und im Juli leicht gewachsen. Nach dem Monatsbericht für Dezember 2025 lag das verwaltete Vermögen der Kryptopapiere im Segment bei rund 11,0 Milliarden Euro bei 110 Produkten. Ende Juni 2026 waren es laut dem Bericht rund 8,0 Milliarden Euro bei 132 Produkten, Ende Juli rund 8,6 Milliarden Euro. Die Zahl der Produkte hat also zugenommen, während das darin gebundene Vermögen zurückging. Im Juli 2026 kam mit dem nxtAssets Bitcoin Core ETP am 10. Juli 2026 ein weiteres Bitcoin-Papier hinzu.

Warum ein Krypto-ETN im Depot liegt und nicht in einer Wallet

Ein ETN, ausgeschrieben Exchange Traded Note, ist eine börsengehandelte Schuldverschreibung eines Emittenten, die die Wertentwicklung eines Basiswerts abbildet. Anleger kaufen und verkaufen sie wie eine Aktie über das Wertpapierdepot. Laut der Themenseite der Deutschen Börse hat Xetra im Juni 2020 als erste Börse weltweit den Handel mit zentral geclearten Kryptoprodukten aufgenommen; das Clearing übernimmt Eurex Clearing als zentraler Kontrahent der Gruppe. Die Einrichtung einer eigenen Wallet und die Verwahrung privater Schlüssel entfallen damit für den Käufer, das Ausfallrisiko des Emittenten bleibt. Was der Begriff Verwahrung bei Kryptowerten umfasst und wer dabei die Schlüssel hält, erklärt der Glossareintrag zur Verwahrung von Kryptowerten.

Weshalb der Juli-Wert noch keine Trendaussage erlaubt

Ein einzelner Monat trägt keine Richtung. Der Orderbuchumsatz des gesamten ETN-Segments lag laut den Monatsberichten der Deutschen Börse für Dezember 2025, Juni 2026 und Juli 2026 zwischen rund 812 Millionen Euro und rund 1,1 Milliarden Euro. Die Kryptopapiere machten daran im Dezember gut 80 Prozent aus, im Juli gut die Hälfte. Die Deutsche Börse hat zudem angekündigt, die monatliche Umsatzmeldung ab Oktober 2026 nicht mehr als Pressemitteilung zu verteilen, sondern nur noch über die Statistikseiten und einen Abonnementdienst bereitzustellen. Wer die Entwicklung der Kryptopapiere verfolgen will, liest die Zahlen künftig selbst aus dem Monatsbericht. Ob der Juli einen Tiefpunkt markiert, zeigt erst die Summe der folgenden Monate.

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