Krypto-Verflechtung mit dem Finanzsystem wächst trotz Marktrückgang: Die EU-Aufsicht beziffert den Kryptomarkt Ende Juni 2026 auf 1,9 Billionen Euro

Der Kryptosektor ist 2026 kleiner geworden, seine Verbindungen zum übrigen Finanzsystem aber nicht. Laut dem Risikobericht der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 10. September 2026 sank der Marktwert aller Kryptowerte bis Ende Juni 2026 auf rund 1,9 Billionen Euro, 28 Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Zugleich wachse die Krypto-Verflechtung mit dem klassischen Finanzsystem über institutionelle Anleger, Anlageprodukte und Stablecoins weiter. Wer die Bewegungen auf der Bitcoin-Blockchain im Oktober 2026 selbst verfolgen will, findet dafür ein frei nutzbares On-Chain-Analysewerkzeug.

Warum die Aufsicht den geschrumpften Markt nicht als Entwarnung liest

Ein kleinerer Sektor bedeutet nach Einschätzung der ESMA zunächst weniger Risiko: Der Preisrückgang seit dem Hoch im Oktober 2025 habe die Verwundbarkeit des Finanzsystems mechanisch verringert. Diese Entlastung könne aber vorübergehend sein, weil die Verbindungen zum klassischen Finanzsystem zunehmen. Der Bericht nennt den Start eines Kryptohandels für Kunden einer belgischen Großbank im Februar 2026 und den ersten von einer Bank aufgelegten börsengehandelten Spot-Krypto-Fonds im April 2026. Ein Bankenkonsortium plant zudem für das zweite Halbjahr 2026 einen Euro-Stablecoin. Ohne wirksame Aufsichtsregeln könnten solche Verbindungen Schocks aus dem Kryptomarkt in das übrige Finanzsystem übertragen.

„Die Aufsicht sieht nicht die Kurse als Risiko, sondern die Leitungen zwischen den Märkten. Wer Kryptowerte hält, sollte deshalb die Bewegungen auf der Kette lesen können, nicht nur den Preis“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Welche Kennzahlen der Risikobericht für das erste Halbjahr 2026 ausweist

Die ESMA stützt ihre Einordnung auf Marktdaten von CoinMarketCap, Morningstar und Kaiko; die Hackerschäden übernimmt sie nach Angaben des Berichts aus einer Halbjahresauswertung des Analysehauses TRM Labs. Fünf Werte umreißen das erste Halbjahr 2026.

Der Marktwert aller Kryptowerte fiel im ersten Quartal um rund 25 Prozent auf etwa 2,2 Billionen Euro und lag Ende Juni bei 1,9 Billionen Euro.

Bitcoin verlor im ersten Halbjahr 35 Prozent und hielt sich damit besser als Ether mit minus 52 Prozent und Solana mit minus 61 Prozent.

Kryptofonds und börsengehandelte Produkte im Europäischen Wirtschaftsraum schrumpften von rund 18 Milliarden Euro Ende 2025 auf zwölf Milliarden Euro im Juni 2026.

Das Stablecoin-Volumen stagnierte bei rund 275 Milliarden Euro; auf Tether und USD Coin entfallen zusammen 82 Prozent.

Hackerschäden summierten sich auf rund eine Milliarde US-Dollar, weniger als die Hälfte der 2,3 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Wie On-Chain-Signale die Marktlage abseits der Kursanzeige zeigen

Das On-Chain-Oracle des Krypto-Magazins, betrieben von der Provimedia GmbH aus Bietigheim-Bissingen, verdichtet sechs Signale der Bitcoin-Blockchain zu einem Gesamtwert zwischen minus 100 und plus 100. Dazu zählen der Vergleich der Miner-Hashrate über 30 und 60 Tage, Bewegungen großer Wallets zu und von Börsen, der Stau wartender Transaktionen, die Mining-Schwierigkeit und das Gebührenniveau. Eine virtuelle Handelssimulation ohne echtes Geld zeigt, wie sich die Signale in Entscheidungen übersetzen ließen; das Werkzeug ist als experimentelle Demonstration gekennzeichnet.

Die nächste Ausgabe des Risikoberichts folgt nach dem Halbjahresrhythmus der ESMA im Frühjahr 2027; bis dahin bleiben die Kettendaten der laufend aktualisierte Blick auf den Markt.

Die Provimedia GmbH ist ein Online-Verlag mit Sitz in der Region Stuttgart. Wir schaffen wertvolle Informationen in unterschiedlichen Branchen um Wissen schnell und einfach zugänglich zu machen. Wir haben uns auf übersichtliche Webseiten und Auffindbarkeit von Informationen spezialisiert.