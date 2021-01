Kultur und Lernen in Organisationen – Ein anspruchsvolles Lesebuch

Komplexe Organisationen sind ohne gemeinsame Kultur nicht zu steuern. Anspruchsvolles Arbeiten bedeutet immer auch Lernen. Und am besten spielen dabei die zusammen, die gemeinsam Verantwortung tragen und Entwicklungen voranbringen.

Lernkultur mitzugestalten ist künftig ein wesentlicher Bestandteil von Personalentwicklung und Führung. Genau um diese Themen und mehr geht es in diesem neuen Lesebuch von Bernd Schmid. Die Erzählungen wurden für dieses Buch bearbeitet und durch Metaphern angereichert. Sie stammen ursprünglich vom „Systemischen Tag 2016“ am CUM NOBIS in Stuttgart. Die „kleine Sittengeschichte“ wurde 2008 als Dinner Speech vor Bildungsfachleuten des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus bei der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch gehalten. Der fiktive Dialog „In Zukunft gehören Lernen und Arbeiten zusammen“ aus dem Jahre 2008 spiegelt die Diskussion um lebensnahe Bildung für Professionelle.

Es wird in „Kultur und Lernen in Organisationen“ von Bernd Schmid so einiges erzählt. Die Leser werden dadurch eingeladen, die eigenen Gedanken schweifen zu lassen, sich auf eigene Erfahrung zu besinnen und mit den vorgetragenen Gedanken Dialog zu halten. Der Autor selbst ist Gründer und Leitfigur der isb GmbH Wiesloch (seit 1984) und der Schmid Stiftung (seit 2011). Seine Expertise in der Organisationsentwicklung und im Coaching stellt er heute als Mentor und Konzeptentwickler an der Schnittstelle von Profit- und Nonprofit-Unternehmertum bereit.

„Kultur und Lernen in Organisationen" von Bernd Schmid ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17445-0 zu bestellen.

