Kurz und schmerzlos

Lasst euch mal auf den Zahn fühlen: Wer von euch nutzt jeden Tag die kleine Dose Zahnseide, die hinter dem Badezimmerspiegel verschwunden ist? Und welche Ausrede nuschelt ihr eurem Zahnarzt oder der Ärztin durch die Tamponade entgegen, wenn die Zwischenräume anscheinend nicht ordentlich gesäubert sind? Zahnpflege ist wichtig, steht aber nicht bei jedem Menschen in den Top 3 der Prioritätenliste, wenn es um Gesundheit geht. Umso wichtiger ist es, dass man sich darauf verlassen kann, dass die entsprechend schmerzhaften Rechnungen der Zahnärzt:innen in der Folge korrekt über das Abrechnungssystem an die zuständigen Krankenkassen weitergeleitet werden. Davon kriegt man als Patient:in meist ja nur die entsprechende Zahlungsaufforderung mit, das passiert alles im Hintergrund, aber es muss funktionieren.

Und genau dort kommen das Zentrum für Informationstechnologie, kurz ZIT, und wir ins Spiel – wir sind virtual7 ?. Für die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen aus Baden Württemberg, Hessen, Rheinland Pfalz und Sachsen Anhalt sollte ein neues gemeinsames Abrechnungssystem entstehen. Die bisherigen Lösungen kamen zunehmend an ihre technischen und fachlichen Grenzen. Statt also noch eine Füllung in ein System zu setzen, das eigentlich eine gründliche Behandlung brauchte, fiel die Entscheidung für eine komplette Neuentwicklung: das Projekt Neue Abrechnung, kurz PNA.

Für uns bedeutete das nicht einfach, bestehende Software in neuer Technologie nachzubauen. Gemeinsam mit den KZVen entstand eine Anwendung, die für mindestens 15 Jahre ausgelegt wurde und dabei die tatsächlichen Arbeitsabläufe ihrer Nutzer:innen in den Mittelpunkt stellt. PNA vereint fünf fachliche Bereiche unter einem Dach, während im Hintergrund jedes Modul seine eigenen Aufgaben übernimmt. Entstanden ist das System agil und im engen Austausch mit Business Analyst, den eigentlichen Fachanwender:innen und den Teams der KZVen.

2019 ging der erste Leistungsbereich online. Danach wurde weiterentwickelt, getestet, optimiert und ungefähr alle zwei Wochen eine neue Version bereitgestellt. Bis Ende 2021 waren schließlich alle fünf Leistungsbereiche im Einsatz und PNA abgeschlossen.

Und die jahrelange Arbeit hat sich ausgezahlt. Schon nach dem ersten Produktivstart bekam PNA besonders für seine Bedienungsfreundlichkeit, Übersicht und die Unterstützung der täglichen Abläufe positives Feedback.

Bis Ende 2021 waren schließlich alle fünf Leistungsbereiche im Einsatz. Seitdem läuft das System dort, wo es hingehört: im Hintergrund. Für uns ein ziemlich gutes Zeichen. Denn bei einer Software, die jeden Tag komplexe Abrechnungsprozesse stemmen muss, ist Ruhe im Behandlungszimmer vermutlich das schönste Kompliment.