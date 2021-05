LaLiga schließt sich mit Microsoft zusammen, um den Fußball weltweit digital zu transformieren und eine neue Ära des Sports einzuläuten

Die Unternehmen werden sich auf die Entwicklung innovativer Technologielösungen für die Sportindustrie konzentrieren, um das Fan-Erlebnis mit datengestützter Spielberichterstattung, Over-the-Top (OTT)-Streaming-Diensten der nächsten Generation, fortschrittlichen Content-Protection-Services und Venue-Management-Systemen zu verbessern

LaLiga, Spaniens führender Fußballverband, und Microsoft Corp. gaben am Mittwoch eine Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt, die sich darauf konzentriert, das Sporterlebnis weltweit digital zu transformieren. Die Unternehmen werden auch bei der Entwicklung von Technologielösungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie durch LaLigas Technologieangebot, LaLiga Tech, zusammenarbeiten.

Als globaler Tech- und Innovationspartner von LaLiga wird Microsoft dabei helfen, neue Lösungen zu entwickeln und bestehende Lösungen zu nutzen, die Innovationen in der gesamten Sportbranche vorantreiben:

– Für Sportfans: Azure Event Hubs, Azure Data Lake, Azure Databricks und Azure Machine Learning sorgen für datengestützte Spielberichterstattung, personalisierte OTT-Streaming-Optionen wie die Auswahl des Kamerawinkels bei Spielen. LaLiga wird neue Erlebnisse wie Augmented Reality, Virtual Reality und 3-D-Replays anbieten.

– Für Rechteinhaber, Broadcaster und kommerzielle Partner: Azure, Dynamics 365, Power BI, SQL Database und Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning werden eine erweiterte OTT-Streaming-Plattform ermöglichen, die personalisierte Empfehlungen und verbesserte Erfahrungen mit relevanten Inhalten, Spielen und Diensten bietet.

– Für Veranstaltungsortmanager: Power BI und Azure werden den Stadionbetrieb durch Innovationen im Bereich Sicherheit optimieren und 5G für ein einheitliches Erlebnis im Stadion nutzen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird LaLiga Microsoft Azure nutzen, einschließlich KI und maschinelles Lernen für seine OTT-Plattform LaLigaSportsTV und die Plattform Mediacoach (Spielstatistiken und Visualisierung), um interaktive audiovisuelle Erlebnisse und Formate neu zu erfinden.

„Wir schätzen Microsoft als unseren Technologie- und Innovationspartner und freuen uns über die intensive Zusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer Lösungen, die darauf abzielen, die spezifischen Herausforderungen unserer Branche zu lösen“, sagte Javier Tebas, Präsident von LaLiga. „Wir bewegen uns in eine neue Ära, in der Technologie zum Zentrum des Fanerlebnisses wird und Datenerkenntnisse die nächste Stufe des globalen Wachstums antreiben werden.“

„Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit LaLiga zu erweitern, da sie weitere mutige Schritte unternimmt, um das Engagement mit ihren Hunderten von Millionen Fans zu vertiefen und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle mit Microsoft Cloud- und KI-Funktionen auf den Markt zu bringen“, sagte Jean-Philippe Courtois, EVP und President Global Sales, Marketing & Operations, Microsoft Corp. „Microsoft ist stolz darauf, die digitale Innovation von LaLiga zu beschleunigen und spannende neue Geschäftsmöglichkeiten in der Sport- und Unterhaltungsbranche durch das Technologieportfolio von LaLiga zu ermöglichen.“

Die Zusammenarbeit ist der Schlüssel für das Wachstum und die Entwicklung von LaLiga Tech, durch die LaLiga seine gesamte Palette an bestehenden Technologien in ein kommerzielles Angebot für die Sportindustrie verpacken wird, von Spieltagsstatistiken und -analysen über die nächste Generation von OTT-Streaming-Diensten bis hin zu den fortschrittlichsten Content-Protection-Services und Venue Access Management-Systemen. Dies wird LaLiga dabei helfen, in eine neue Ära des Sports und darüber hinaus zu expandieren und das Fan-Erlebnis zu verbessern, indem neue datengesteuerte Technologielösungen geschaffen werden, die von Microsoft Azure, Power BI, Dynamics 365 und Microsoft 365 angetrieben werden, und kundenspezifische Technologieplattformen, Dienstleistungen und Lösungen für Dritte bereitgestellt werden.

Die Angebote bauen auf der reichen Geschichte von LaLiga auf, die in die Entwicklung innovativer Technologien investiert und sich darauf konzentriert, das Fan-Erlebnis zu verbessern, einschließlich eines robusten App-Ökosystems auf der Grundlage von Microsoft Azure-Diensten. Die Familie der offiziellen LaLiga-Apps hat weltweit mehr als 113 Millionen Downloads verzeichnet. LaLigaSportsTV, das eine kostenlose OTT-Videostreaming-Plattform für mehrere Sportarten jenseits des Fußballs anbietet, hatte bisher über 1,5 Millionen registrierte Nutzer.

Die Lösungen nutzen leistungsstarke Daten und KI, um personalisierte Inhalte basierend auf den Vorlieben der Fans sowie Spiele und Videos zu liefern, die Gelegenheits- und Hardcore-Fans am Spieltag und darüber hinaus begeistern.

Darüber hinaus nutzt LaLiga Microsoft Power BI Dashboards, um Datenvisualisierungen für TV-Zuschauer, Fan360, Soziale Medien, Markengunst und -engagement, Web- und App-Performance pro Land bereitzustellen und so LaLiga und seinen Vereinen zu helfen, ein ansprechenderes und maßgeschneidertes Erlebnis zu schaffen.

Mit der heute bekannt gegebenen erweiterten Partnerschaft werden sich LaLiga und Microsoft auf Co-Innovation und Cloud-Beschleunigung unter Verwendung von Microsoft Azure und dessen KI-Funktionen konzentrieren. Die Zusammenarbeit wird LaLiga durch die LaLiga Tech-Assets weiterhin neue Wachstums- und Geschäftsmöglichkeiten bieten, indem die besten Innovationen, die auf dem Sportmarkt, bei Unterhaltungsunternehmen und anderen kommerziellen Unternehmen auf der ganzen Welt entstehen, genutzt werden.

Informationen zu LaLiga

LaLiga ist ein globales, innovatives und sozial verantwortliches Unternehmen, führend in der Freizeit- und Unterhaltungsbranche. Es ist ein privater Sportverband, der sich aus den 20 Mannschaften der LaLiga Santander und 22 der LaLiga SmartBank zusammensetzt und für die Organisation dieser nationalen Profifußballwettbewerbe verantwortlich ist. In der Saison 2018/2019 erreichte LaLiga mehr als 2,7 Milliarden Menschen weltweit. Mit Hauptsitz in Madrid (Spanien) ist es in 55 Ländern mit 9 Büros und 46 Delegierten vertreten. Der Verband führt sein soziales Handeln über seine Stiftung durch und ist die weltweit erste professionelle Fußballliga mit einer Liga für geistig behinderte Fußballer: LaLiga Genuine Santander.

Informationen zu Microsoft

Microsoft (Nasdaq „MSFT“ @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter einer intelligenten Cloud und einer intelligenten Edge. Seine Mission ist es, jeden Menschen und jede Organisation auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen.

Puedes acceder a este y a otros contenidos en el Centro de Noticias de Microsoft en España. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3168375-1&h=183413639&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3168375-1%26h%3D2801586375%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnews.microsoft.com%252Fes-es%252F%26a%3DCentro%2Bde%2BNoticias%2Bde%2BMicrosoft%2Ben%2BEspa%25C3%25B1a.&a=Centro+de+Noticias+de+Microsoft+en+Espa%C3%B1a.)

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/24227/Microsoft_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3168375-1&h=363116054&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3168375-1%26h%3D235633213%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F24227%252FMicrosoft_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F24227%252FMicrosoft_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F24227%2FMicrosoft_Logo.jpg)

Pressekontakt:

Microsoft Media Relations

WE Communications for Microsoft

(425) 638-7777

rapidresponse@we-worldwide.com

Original-Content von: Microsoft Corp., übermittelt durch news aktuell