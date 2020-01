Lambrecht-Pläne zur Internet-Surfspionage stoppen!

Nachdem ein Bericht des Bundesdatenschutzbeauftragten

Datenschutzverletzungen bei der sog. “Bestandsdatenauskunft” enthüllt hat [1],

fordert die Piratenpartei den Stopp eines noch weiter gehenden Vorhabens der

Bundesjustizministerin: Unter dem Vorwand der “Bekämpfung des Rechtsextremismus

und der Hasskriminalität” sollen Ermittler und Geheimdienste zukünftig Zugriff

auf Surfverhalten und Passwörter von Internetnutzern erhalten.

Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei, warnt: “Wie ein

Geheimdienst kundschaftet das Bundeskriminalamt (BKA) mithilfe der

Bestandsdatenauskunft Personen aus, die einer Straftat nicht einmal ansatzweise

verdächtig sind und liefert diese Daten an ausländische Behörden aus – mit

ungewissen Konsequenzen. Dass die Bundesjustizministerin die Macht des BKA nun

nicht beschneiden, sondern ihm umgekehrt erstmal auch Zugriff auf unser

Surfverhalten gewähren will, ist so unverantwortlich wie einen bissigen Hund

völlig von der Leine zu lassen.”

Die Kritikpunkte und weitere Informationen zum “Entwurf eines Gesetzes zur

Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität” [2] in unserer

5-Minuten-Info [3].

Finger weg von unseren Daten!

Quellen/Fußnoten:

[1] Kritik des Bundesdatenschutzbeauftragten:

https://www.tagesschau.de/inland/datenschutz-bka-101.html

[2] Gesetzentwurf: http://ots.de/cwXTbm

[3] 5-Minuten-Info: http://ots.de/QPQPHw

