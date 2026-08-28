Lc² Gruppe ist Partner des NEW bauhaus FESTIVAL in Weimar

Das NEW bauhaus FESTIVAL bringt am 2. und 3. September 2026 in Weimar Akteure aus Bau- und Immobilienwirtschaft, Architektur, Wissenschaft, Handwerk, Technologie, Kultur und Gesellschaft zusammen.

„Mit der Lc² Gruppe gewinnt das NEW bauhaus FESTIVAL einen Partner, der die Herausforderungen der Transformation von Bestandsimmobilien aus der täglichen Praxis kennt. Themen wie Digitalisierung, Energieeffizienz, Betreiberverantwortung und die Zukunftsfähigkeit bestehender Gebäude werden die Branche in den kommenden Jahren entscheidend prägen. Genau diesen Austausch möchten wir in Weimar fördern“, erklärt Michael Rücker, Festival Director des NEW bauhaus FESTIVAL.

Lc² setzt sich seit vielen Jahren mit genau diesen Herausforderungen auseinander: ESG, Digitalisierung, Betreiberverantwortung, Energieeffizienz, Revitalisierung und der wirtschaftliche Betrieb von Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Dabei versteht sich das Unternehmen als unabhängiger Beratungs- und Sparringspartner für nachhaltige, wirtschaftliche und zukunftsfähige Immobilienstrategien

Unter dem Leitmotiv PLANEN – BAUEN – BETREIBEN – REVITALISIEREN begleitet die Lc² Gruppe Eigentümer, Investoren, Asset Manager, Property Manager und Projektentwickler bei ihren strategischen Entscheidungen.

„Die Immobilienwirtschaft steht vor einem Paradigmenwechsel. Insbesondere Gewerbeimmobilien werden künftig nicht an mangelnder Nachfrage scheitern, sondern an veralteten Strukturen, steigenden Nutzeranforderungen, unzureichender Digitalisierung und abgekündigten technischen Systemen. Wer heute nicht handelt, riskiert morgen erhebliche Wertverluste“, sagt Peter Stein, Eigentümer und Managing Partner der Lc² Gruppe.

Ein besonderer Fokus der Lc² Gruppe liegt auf Bestandsimmobilien. Viele Eigentümer stehen vor der Herausforderung, dass technische Anlagen das Ende ihres Lebenszyklus erreichen und neue Anforderungen an Energieeffizienz, ESG-Compliance und Nutzerkomfort entstehen. Gleichzeitig führen steigende Investitionsbedarfe und veränderte Marktbedingungen dazu, dass wirtschaftliche Entscheidungen immer komplexer werden.

„Viele Gebäude befinden sich heute in einer Renditefalle. Investitionen werden aufgeschoben, technische Risiken wachsen und gleichzeitig steigen die Erwartungen von Mietern, Investoren und Nutzern. Genau hier setzen wir an und entwickeln Lösungen, die wirtschaftliche Tragfähigkeit, technische Zukunftssicherheit und Nachhaltigkeit miteinander verbinden“, erläutert Peter Stein.

Darüber hinaus bringt sich die Lc² Gruppe aktiv in das Festivalprogramm ein. Peter Stein, Eigentümer und Managing Partner der Unternehmensgruppe, wird im Rahmen einer Podiumsdiskussion am 03.09.26 von 12:10 bis 12:50 Uhr mit Prof. Dipl.-Ing. Thomas Auer über das Thema „Performance statt Versprechen – Der heiße Stuhl: Die Realität der Gebäudetechnik“ diskutieren.

Weitere Informationen zum NEW bauhaus FESTIVAL am 2. und 3. September 2026 in Weimar finden Sie online auf www.new-bauhaus.de, Instagram, Facebook und LinkedIn.

Sichern Sie sich Ihre Tickets im NEW bauhaus Onlineshop:

NEW bauhaus Onlineshop

Über die Lc² Gruppe

Lc² Gruppe – Life Cycle Consulting. Konsequent anders.

Unter dem Leitmotiv PLANEN – BAUEN – BETREIBEN – REVITALISIEREN begleitet das in Mitteldeutschland verwurzelte Beratungsunternehmen Eigentümer, Investoren und Portfolio-Manager ganzheitlich über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien – von der Idee bis zur Revitalisierung. Mit strategischer Beratung, interdisziplinärer Expertise und praxisnaher Umsetzung schafft Lc² dabei nachhaltige, wirtschaftliche und zukunftsfähige Lösungen.

Mit Standorten in Frankfurt am Main, Gießen, Erfurt und München verfügt die Unternehmensgruppe über rund 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von Kunden aus den Bereichen Asset Management, Property Management und Facility Management. Zu den fachlichen Schwerpunkten zählen unter anderem ESG, Betreiberverantwortung, Digitalisierung sowie technische Due Diligence. Ziel ist es, die Wirkprinzipien hochkomplexer Gebäudestrukturen zu verstehen und starre Prozesse in zukunftsfähige, prädiktive Betriebs- und Betreibermodelle zu überführen – kompetent, ambitioniert und praxisnah.

Über NEW bauhaus:

NEW bauhaus ist eine interdisziplinäre Plattform an der Schnittstelle von Bau, Immobilienwirtschaft, Architektur, Handwerk, Wissenschaft sowie Kunst, Kultur, Philosophie und Soziologie. Im Zentrum steht am 2. und 3. September in Weimar nicht das einzelne Projekt, sondern die grundlegende Frage, wie gebaut, geplant und genutzt wird – unter veränderten wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das Format versteht sich als Arbeits- und Denkraum für die Transformation der gebauten Umwelt. Im Fokus stehen konkrete Herausforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von Material und Konstruktion über Planung und Finanzierung bis hin zu Nutzung, Betrieb und gesellschaftlicher Wirkung. Dabei werden etablierte Logiken bewusst hinterfragt und neue Ansätze aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengeführt.

Als größter Messe- und Kongressstandort in der Mitte Deutschlands hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Gewerkschaften und viele weitere Institutionen etabliert. Jährlich finden hier mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besucherinnen und Besuchern statt. Mehr unter: www.messe-erfurt.de