Lean Leadership – die nächste Stufe des Lean Management

Sinkende Gewinne, steigender Veränderungs- und Entwicklungsdruck und plötzliche globale Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, die das Gefüge aus Produktions- und Vertriebsketten durcheinandergewirbelt und ganze Unternehmen ins Homeoffice verbannt hat, befeuern das Gefühl so mancher Führungskraft, nur noch als Unternehmensfeuerwehr einen „Problem-Brandherd“ nach dem anderen zu managen. Das muss nicht sein.Das neue Buch von Marco Rodermond „Erfolgsfaktor Lean Leadership“ hilft, auch in komplexen Situationen und turbulenten Zeiten effizientere und kostengünstige Prozesse aufzusetzen, die zum Erfolg führen. „Laufen erst einmal die Prozesse stabil und weitgehend verschwendungsfrei, so werden Sie feststellen, dass die Arbeit eine ganz andere, positivere Qualität gewinnt“, so der Lean Management-Experte. Wie dies erreicht werden kann, beschreibt er in den drei Teilen seines Buchs „Lean Management“, „Lean Leadership“ und „Lean Transformation“. Wer die praxiserprobten Vorgehensweisen für sich adaptiert, kann sich besser auf die ständig neuen Herausforderungen einstellen und ist damit nicht nur erfolgreicher, sondern letztlich krisenresistenter.Unternehmen und Führungskräfte gewinnen so Kopf, Hand und Herz ihrer Mitarbeiter für das Mitmachen. Die Konsequenz: Die Kompetenz für Verbesserungen liegt nicht mehr allein beim Management, sondern ist auf den Schultern aller Mitarbeiter verteilt.Mit zahlreichen Beispielen, fundiertem Wissen und klarer Sprache bietet Marco Rodermond eine mitreißende Inspiration für Führungskräfte und Unternehmer auf dem Weg zur Lean Leadership.

Erfolgsfaktor Lean Leadership

Wege zu flexiblen und effizienten Prozessen

Zahlreiche Abbildungen und Bilder

216 Seiten, Hardcover, € 29,95 (D)

ISBN 978-3-7910-4953-3

Schäffer Poeschel