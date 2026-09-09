Lean Six Sigma in wirtschaftlich unsicheren Zeiten: Wenn Effizienz zur Schlüsselkompetenz wird

UMS Academy: Green-Belt- und Black-Belt-Ausbildungen vermitteln Fach- und Führungskräften Methoden, um Prozesse datenbasiert zu verbessern und messbare Ergebnisse zu erzielen.

Wirtschaftliche Unsicherheit, steigender Kostendruck und volatile Märkte stellen Unternehmen vor die Aufgabe, ihre Leistungsfähigkeit zu sichern, ohne notwendige Zukunftsinvestitionen aus dem Blick zu verlieren. Gefragt sind deshalb Fach- und Führungskräfte, die Verbesserungspotenziale nicht nur erkennen, sondern Prozesse systematisch analysieren, Veränderungen fundiert begründen und messbare Ergebnisse erzielen können. Lean Six Sigma bietet hierfür einen seit Jahrzehnten bewährten methodischen Rahmen.

Die UMS Academy qualifiziert Fach- und Führungskräfte in ihren Lean-Six-Sigma-Ausbildungen dazu, Optimierungsprojekte strukturiert von der Problemdefinition bis zur nachhaltigen Umsetzung zu führen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein Methodenwissen: Die Teilnehmenden übertragen die Inhalte auf konkrete Optimierungsprojekte aus ihrem Unternehmensalltag.

Einen Einstieg in die eigenständige Leitung von Verbesserungsprojekten bietet die Lean Six Sigma Green Belt Ausbildung. Die Teilnehmenden lernen, Prozesse systematisch zu analysieren, Kernursachen zu identifizieren und Verbesserungen entlang des DMAIC-Zyklus umzusetzen. Das Power Green Belt Training vermittelt die entsprechenden Kompetenzen in einem kompakteren, intensiven Format. Moderne KI-Unterstützung wird dabei als Sparringspartner und Coach in die Projektarbeit integriert.

Für komplexere Optimierungsvorhaben bietet die Lean Six Sigma Black Belt Ausbildung eine weiterführende Qualifikation. Neben vertiefter Statistik und Datenanalyse stehen die Steuerung anspruchsvoller Projekte, Führung, Stakeholdermanagement und die erfolgreiche Begleitung von Veränderungsprozessen im Fokus. Bereits ausgebildete Green Belts können ihre Qualifikation über das Green Belt zu Black Belt Aufbautraining gezielt erweitern. Für erfahrene Black Belts bildet die Master Black Belt Ausbildung die nächste Entwicklungsstufe – mit Schwerpunkten auf Coaching, Multi-Projekt-Management, Advanced Statistics, End-to-End-Prozessverbesserung und Lean Transformation.

Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Phasen kann diese Verbindung aus Datenkompetenz, Prozessverständnis und Umsetzungskompetenz entscheidend sein. Denn wenn Investitionen genauer geprüft und Ressourcen gezielter eingesetzt werden müssen, steigt die Bedeutung belastbarer Analysen und nachweisbarer Verbesserungen.

Weitere Trainings der UMS Academy

Über Lean Six Sigma hinaus umfasst das Weiterbildungsangebot der UMS Academy die Themenfelder Prozessoptimierung und -management, Projektmanagement, Leadership & Teamkollaboration, Changemanagement sowie Innovation und Agilität. Dazu gehören unter anderem Trainings zu Lean, Data-driven Problem Solving, pragmatischem Projektmanagement, Facilitative Leadership und OKR Practitioner und Coach. Sämtliche Trainings können auch als maßgeschneiderte Inhouse Trainings umgesetzt werden. Ergänzt wird das Angebot für Unternehmen durch Corporate Learning Services, Entwicklungsprogramme, Coaching, E-Learning und Zertifizierung.

Dass Kompetenzentwicklung und operative Verbesserung eng miteinander verbunden werden können, zeigen Projektbeispiele der UMS Academy: Sie reichen von globalen Lean-Six-Sigma-Programmen in der Automobilindustrie über die Skalierung von Produktionssystemen in der Chemieindustrie bis zu Operational-Excellence- und Standardisierungsinitiativen im Pharma- und Biotechnologieumfeld sowie internationalen Entwicklungsprogrammen in der Logistik.

Über die UMS Academy

Die UMS Academy steht für praxisnahe Weiterbildung mit messbarer Wirkung. Mit über 40 Jahren Erfahrung verbindet sie fundiertes Methodenwissen mit intensiver Praxis, interaktiven Lernformaten und dem direkten Transfer in den Arbeitsalltag. Ziel ist es, Menschen und Organisationen zu befähigen, Strategien in messbare Ergebnisse zu übersetzen. Die Trainings werden von erfahrenen Beraterinnen und Beratern durchgeführt, die ihre Methoden regelmäßig in realen Kundenprojekten einsetzen. Das Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte ebenso wie an Unternehmen, die Kompetenzen systematisch und nachhaltig aufbauen möchten.