LEGANTA® öffnet die Vertrags-Black-Box für NIS2

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Unternehmen stehen heute vor einer Herausforderung, die weit über klassische Compliance-Fragen hinausgeht. Mit NIS2 rücken nicht nur IT-Systeme, sondern auch Verträge, Lieferantenbeziehungen und geschäftskritische Dienstleistungen in den Fokus von Aufsichtsbehörden, Auditoren und Management.

Doch eine zentrale Frage bleibt häufig unbeantwortet:

Welche Verträge sind überhaupt relevant und welche Risiken verbergen sich in ihnen?

Genau hier setzt die LEGANTA® NIS2 Journey an.

Mit einem durchgängigen Analyseansatz macht LEGANTA® das sichtbar, was bisher verborgen blieb: die regulatorische, wirtschaftliche und operative Bedeutung von Verträgen.

Statt isolierter Einzelprüfungen entsteht ein vollständiger Transparenzpfad von der ersten Betroffenheitsanalyse bis zur kontinuierlichen regulatorischen Steuerung.

Die Vertrags-Black-Box wird transparent

In vielen Unternehmen befinden sich tausende Verträge in digitalen Archiven, SharePoint-Systemen, Vertragsmanagementlösungen oder klassischen Dateisystemen.

Dabei bleibt oft unklar:

Welche Verträge unterstützen kritische Geschäftsprozesse?

Welche Lieferanten sind für die Unternehmensresilienz unverzichtbar?

Welche regulatorischen Anforderungen gelten tatsächlich?

Welche Risiken entstehen im Fall eines Ausfalls?

Welche Nachweise können gegenüber Prüfern erbracht werden?

LEGANTA® beantwortet diese Fragen systematisch entlang einer vierstufigen NIS2 Journey:

Erkennen ? Verstehen ? Nachweisen ? Steuern

NIS2 Snapshot: Erkennen, was wirklich relevant ist

Der erste Schritt besteht darin, die tatsächliche Betroffenheit festzustellen.

Nicht jeder Vertrag fällt automatisch in den Anwendungsbereich der NIS2-Richtlinie. Dennoch fehlt Unternehmen häufig eine belastbare Grundlage, um relevante von irrelevanten Sachverhalten zu trennen.

Der LEGANTA® NIS2 Snapshot analysiert innerhalb kürzester Zeit:

Unternehmensbetroffenheit

Vertragsbetroffenheit

Lieferantenabhängigkeit

Datenkritikalität

Cyber-Relevanz

Geschäftskritikalität

Das Ergebnis ist eine klar priorisierte Bewertung einschließlich NIS2-Relevanzscore, Risikoampel und Management-Kurzurteil.

Die zentrale Frage lautet:

„Sollten wir diesen Vertrag überhaupt weiter analysieren?“

Das Ergebnis sind belastbare Prioritäten statt Vermutungen.

NIS2 Executive Scan: Verstehen, welche Risiken tatsächlich bestehen

Sobald ein Vertrag als regulatorisch relevant erkannt wurde, beginnt die eigentliche Managementanalyse.

Der LEGANTA® NIS2 Executive Scan bewertet die Auswirkungen auf:

Governance

Compliance

Resilienz

Unternehmenswert

Geschäftsprozesse

Wirtschaftliche Stabilität

Hierzu werden Kennzahlen wie beispielsweise:

Compliance Score

Governance Index

Risk Score

Risk Cost

Contract Asset Value Index (CAVI)

Contract Health Index (CHI)

ermittelt und in einer konsolidierten Managementsicht dargestellt.

Während klassische Vertragsprüfungen vor allem Klauseln betrachten, analysiert LEGANTA® die tatsächliche Wirkung eines Vertrags auf das Unternehmen.

Die zentrale Managementfrage lautet:

„Welche Risiken, Schwächen und Handlungsfelder erfordern unsere Aufmerksamkeit?“

Dadurch entsteht erstmals ein ganzheitliches Bild aus regulatorischer, wirtschaftlicher und operativer Perspektive.

NIS2 Audit Scan: Nachweisen, dass Compliance tatsächlich belegbar ist

Viele Unternehmen wissen zwar, dass sie bestimmte Anforderungen erfüllen müssen.

Doch würden diese Anforderungen tatsächlich einer Revision, einem Auditor oder einer Aufsichtsbehörde standhalten?

Hier setzt der LEGANTA® NIS2 Audit Scan an.

Der Audit Scan simuliert die Sicht eines Prüfers und bewertet die tatsächliche Nachweisfähigkeit eines Vertrags.

Dabei werden unter anderem untersucht:

Audit Readiness

Top-100 Prüferfragen

Audit Findings

NIS2 Gap Analysis

Klauselqualität

Nachweisfähigkeit

Auditierbarkeit

Statt bloßer Selbsteinschätzung entsteht ein belastbares Prüferurteil.

Die zentrale Frage lautet:

„Würden wir eine NIS2-, DORA- oder ISO-27001-Prüfung bestehen?“

Unternehmen erhalten dadurch nicht nur Transparenz über bestehende Lücken, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen und Remediation-Maßnahmen.

Regulatory Intelligence Platform: Compliance dauerhaft steuern

Compliance ist kein einmaliges Projekt.

Regulatorische Anforderungen entwickeln sich kontinuierlich weiter. Lieferanten verändern sich. Neue Risiken entstehen.

Deshalb endet die Reise nicht mit einer Analyse.

Die LEGANTA® Regulatory Intelligence Platform überwacht fortlaufend:

regulatorische Entwicklungen

Verträge

Lieferanten

Risiken

Kennzahlen

Governance-Indikatoren

Auf dieser Grundlage entstehen:

Frühwarnsysteme

Trendanalysen

KPI-Monitoring

Lieferantenüberwachung

Regulatory Impact Analysen

Management Alerts

Die zentrale Frage lautet:

„Wie stellen wir sicher, dass wir auch morgen noch compliant sind?“

Damit entwickelt sich Compliance von einer reaktiven Kontrollfunktion zu einer aktiven Steuerungsfunktion.

Vom Vertrag zur Managemententscheidung

Die Besonderheit der LEGANTA® NIS2 Journey liegt darin, dass alle Analysen auf demselben semantischen Fundament aufbauen.

Ausgehend vom einzelnen Vertrag entsteht ein durchgängiger Transparenzpfad:

NIS2 Snapshot = Erkennen

NIS2 Executive Scan = Verstehen

NIS2 Audit Scan = Nachweisen

Regulatory Intelligence Platform = Steuern

Das Ergebnis ist nicht nur regulatorische Sicherheit.

Es entsteht ein völlig neues Verständnis darüber, wie Verträge Risiken, Prozesse, Governance und Unternehmenswert beeinflussen.

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Erfahren Sie innerhalb weniger Minuten, welche Verträge, Lieferanten und Geschäftsprozesse für Ihre NIS2-Compliance tatsächlich relevant sind.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen unverbindlichen LEGANTA® NIS2 Quick Scan.

LEGANTA® – Wir öffnen die Vertrags-Black-Box.

Die LEGANTA® Business Software ist ein SaaS-basiertes Produkt der SBC Systems GmbH. Gegründet im Jahr 2009 und mit Sitz in Frankfurt am Main, entwickelt und vertreibt SBC Systems GmbH innovative KI-Softwarelösungen zur Automatisierung von Geschäftsbeziehungen, Leistungsaustausch und Vertragsmanagement. Das Unternehmen vergibt Lizenzen und bietet Beratung, Projektmanagement und Dienstleistungen für Unternehmen und Behörden an.

Unsere Kompetenzen zeigen sich insbesondere:

• in der Digitalisierung und Automatisierung von Dauerschuldverhältnissen

• mit unbegrenzter Zahl von Vertragspartnern, Leistungen und Objekten

• mit automatisierten Vertragsprozessen

• mit täglich tausenden von automatisierten Buchungen

• mit voller Integration in die bestehende IT-Landschaft.

Unsere Produkte sind in 52 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Währungen im Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern whitepaper.id (whitepaper-id.com) und innowise (innowise.de) sind wir ein Team mit hochzertifizierter SAP-Kompetenz und über 1.500 Experten, mit dem wir seit vielen Jahren integrierte IT-Lösungen erfolgreich bereitstellen und betreuen.

Mehr erfahren Sie unter https://leganta.ai und https://leganta.de

Kontakt: Hugo Christian Rieß, Dipl.-Volkswirt und Dipl.-Mathematiker, Geschäftsführer, E-Mail: hcr@sbc-systems.de