LEGANTA LSI macht Vertragswissen unternehmensweit nutzbar

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Ein Vertrag wird einmal per drag and drop eingelesen.

LSI projiziert dessen Inhalt in beliebige Zielstrukturen.

Alle Anwendungen greifen auf dieselbe Wahrheit zu.

Änderungen werden automatisch und konsistent in der gesamten Systemlandschaft verfügbar.

Vertragsinformationen werden in Unternehmen an vielen Stellen benötigt: im Einkauf, in der Finanzbuchhaltung, im Risikomanagement und bei der Prüfung von Compliance-Anforderungen. Werden Preise, Laufzeiten oder Pflichten für jede Anwendung separat erfasst und gepflegt, entstehen Mehrarbeit und widersprüchliche Datenstände. LEGANTA® LSI setzt hier an: Die Plattform macht Verträge zu einer gemeinsamen Informationsquelle für angebundene Unternehmenssysteme.

Aus Vertragsdokumenten werden nutzbare Daten

Verträge, Nachträge, Anlagen und vertragsbezogener Schriftverkehr werden per Drag & Drop in die LEGANTA® Plattform übernommen. LSI führt die darin enthaltenen Informationen in einer zentralen Wissensbasis zusammen und bereitet sie für unterschiedliche Anwendungen auf. Preise, Fristen und vertragliche Verpflichtungen lassen sich dadurch über Systemgrenzen hinweg nutzen.

Die Plattform übersetzt Vertragsinformationen in die Datenstrukturen der jeweiligen Zielsysteme. Über offene Schnittstellen können sie beispielsweise für ERP-Systeme wie SAP, Compliance-Anwendungen oder Prozesse zur Leasingbilanzierung nach IFRS 16 bereitgestellt werden. So müssen dieselben Inhalte nicht für jede angebundene Anwendung erneut erfasst werden.

Vertragsänderungen einmal pflegen

Der Nutzen zeigt sich besonders während der Vertragslaufzeit. Ändert ein Nachtrag beispielsweise einen vereinbarten Preis oder eine Laufzeit, wird die Änderung einmal in der zentralen Wissensbasis aktualisiert. Von dort stellt LSI die aktualisierten Informationen automatisiert für die angebundenen Anwendungen bereit. Einkauf, Finanzen und weitere beteiligte Bereiche können damit auf einer gemeinsamen, aktuellen Datenbasis arbeiten.

Für Unternehmen bedeutet dieser Ansatz weniger doppelte Datenerfassung, weniger manuelle Nachpflege und eine konsistentere Grundlage für Entscheidungen. Vertragswissen bleibt nicht auf einzelne Dokumente oder Abteilungen beschränkt, sondern wird dort verfügbar, wo es für Prozesse und Unternehmenssteuerung gebraucht wird.

Eine gemeinsame Grundlage für Vertragswissen

LEGANTA® LSI verbindet Vertragsinhalte mit den Anwendungen, die diese Informationen benötigen. Im Mittelpunkt steht eine zentrale Datenbasis für Vertragswissen, aus der unterschiedliche Systeme versorgt werden. Das Prinzip: einmal erfassen, passend aufbereiten, systemübergreifend nutzen.

Über LEGANTA LSI

LEGANTA® LSI steht für LEGANTA® Semantic Integration. Die Plattform überführt Verträge und vertragsbezogene Dokumente vollständig und automatisch in eine zentrale Wissensbasis und stellt deren Informationen über offene Schnittstellen für unterschiedliche Unternehmensanwendungen bereit.

Die LEGANTA® Business Software ist ein SaaS-basiertes Produkt der SBC Systems GmbH. Gegründet im Jahr 2009 und mit Sitz in Frankfurt am Main, entwickelt und vertreibt SBC Systems GmbH innovative KI-Softwarelösungen zur Automatisierung von Geschäftsbeziehungen, Leistungsaustausch und Vertragsmanagement. Das Unternehmen vergibt Lizenzen und bietet Beratung, Projektmanagement und Dienstleistungen für Unternehmen und Behörden an.

Unsere Kompetenzen zeigen sich insbesondere:

• in der Digitalisierung und Automatisierung von Dauerschuldverhältnissen

• mit unbegrenzter Zahl von Vertragspartnern, Leistungen und Objekten

• mit automatisierten Vertragsprozessen

• mit täglich tausenden von automatisierten Buchungen

• mit voller Integration in die bestehende IT-Landschaft.

Unsere Produkte sind in 52 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Währungen im Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern whitepaper.id (whitepaper-id.com) und innowise (innowise.de) sind wir ein Team mit hochzertifizierter SAP-Kompetenz und über 1.500 Experten, mit dem wir seit vielen Jahren integrierte IT-Lösungen erfolgreich bereitstellen und betreuen.

Mehr erfahren Sie unter https://leganta.ai und https://leganta.de Kontakt: Hugo Christian Rieß, Dipl.-Volkswirt und Dipl.-Mathematiker, Geschäftsführer, E-Mail: hcr@sbc-systems.de