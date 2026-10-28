LEGANTA® macht aus IFRS-16-Compliance echten Unternehmensnutzen

Die meisten Unternehmen haben IFRS 16 eingeführt, doch viele kämpfen weiterhin mit einem grundlegenden Problem: Leasingverträge werden zwar bilanziell verarbeitet, ihr wirtschaftlicher und operativer Informationsgehalt bleibt jedoch weitgehend ungenutzt.

Genau hier setzt LEGANTA® IFRS16 an.

Die Lösung von SBC Systems erweitert bestehende IFRS-16-Anwendungen um eine intelligente Vertragsanalyse und erschließt Informationen, die weit über die reine Bilanzierung hinausgehen. Statt Leasingverträge ausschließlich als Quelle für Nutzungsrechte, Verbindlichkeiten und Buchungen zu betrachten, werden sie zu einem aktiven Bestandteil der Unternehmenssteuerung.

IFRS 16 verursacht häufig hohen manuellen Aufwand

Viele Unternehmen stehen trotz etablierter IFRS-16-Systeme vor denselben Herausforderungen:

Leasingverträge müssen manuell ausgewertet werden.

Vertragsinformationen liegen verteilt in unterschiedlichen Dokumenten.

Vertragsänderungen werden oft spät erkannt.

Reassessments verursachen hohen Bearbeitungsaufwand.

Risiken und Kostenentwicklungen werden häufig erst sichtbar, wenn bereits Handlungsbedarf besteht.

Vertragsdaten können nur eingeschränkt für Management- und Steuerungszwecke genutzt werden.

Damit bleibt IFRS 16 für viele Unternehmen eine notwendige Compliance-Aufgabe anstatt einen messbaren Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.

Bestehende IFRS-16-Lösungen werden intelligent erweitert

LEGANTA® verfolgt einen anderen Ansatz.

Anstatt bestehende IFRS-16-Systeme zu ersetzen, können diese gezielt ergänzt und aufgewertet werden. Die vorhandene Investition bleibt erhalten, während gleichzeitig zusätzliche Funktionen für Automatisierung, Transparenz und Risikomanagement bereitgestellt werden.

Die Plattform übernimmt dabei unter anderem:

automatische Vertragsanalyse mittels KI

strukturierte Erfassung leasingrelevanter Vertragsdaten

Erkennung von Vertragsänderungen

Unterstützung von Reassessments

Risikoanalyse von Leasingvereinbarungen

Überwachung kritischer Vertragsereignisse

Management-Dashboards für Vertrags- und Leasingportfolios

Vom Leasingvertrag zur Contract Intelligence

Der eigentliche Mehrwert entsteht jedoch durch einen Perspektivwechsel.

„Viele IFRS-16-Anwendungen wissen, wie Verträge bilanziert werden müssen. LEGANTA® weiß zusätzlich, was in den Verträgen steht und welche Auswirkungen dies auf Risiken, Kosten, Compliance und Unternehmenssteuerung hat“, erklärt SBC Systems.

Dadurch entsteht eine neue Generation von IFRS-16-Lösungen, bei der Vertragsdaten nicht länger nur für die Bilanzierung genutzt werden, sondern gleichzeitig für:

Risikomanagement

Compliance-Management

Einkaufssteuerung

Vertragscontrolling

ESG-Analysen

Kostenoptimierung

Unternehmensplanung

Schneller Nutzen ohne Systembruch

Da LEGANTA® bestehende IFRS-16-Lösungen ergänzen kann, bleibt die bestehende Systemlandschaft erhalten. Unternehmen profitieren von zusätzlichen Funktionen, ohne etablierte Prozesse oder Datenbestände aufgeben zu müssen.

Das Ergebnis:

IFRS 16 end-to-end automatisiert: Weniger manueller Aufwand. Höhere Datenqualität. Mehr Transparenz. Zusätzlicher Unternehmensnutzen aus vorhandenen Leasingverträgen.