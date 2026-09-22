LEGANTA® macht NIS2 erstmals aus Managementsicht steuerbar

Die europäische NIS2-Richtlinie stellt Unternehmen vor eine der größten Governance- und Compliance-Herausforderungen der letzten Jahre. Während viele Organisationen versuchen, regulatorische Anforderungen mit weiteren Prozessen, Reports und Kontrollen zu bewältigen, verfolgt LEGANTA® einen anderen Ansatz: Nicht die Regulierung steht im Mittelpunkt, sondern das Unternehmen selbst.

Mit der LEGANTA® Enterprise Steering Platform präsentiert SBC Systems eine Lösung, die Verträge, Geschäftsprozesse, Risiken, Compliance-Anforderungen und Unternehmenssteuerung in einem integrierten Modell zusammenführt. Die NIS2-Vertragsanalyse ist dabei nur eines von vielen Ergebnissen dieser Plattform. Sie zeigt beispielhaft, wie aus Verträgen steuerungsrelevante Unternehmensinformationen entstehen. Die zugrunde liegende Plattform verbindet die LEGANTA® OntoSphere, Contract Asset Intelligence und Quality Intelligence zu einem vollständig neuen Ansatz der Unternehmenssteuerung.

Wenn Unternehmen ihre eigenen Zusammenhänge nicht kennen

Viele Unternehmen verfügen heute über tausende Verträge, hunderte regulatorische Anforderungen und eine Vielzahl von Einzelsystemen. Dennoch fehlt häufig die Antwort auf einfache Managementfragen:

Welcher Vertrag unterstützt kritische Geschäftsprozesse?

Von welchen Dienstleistern hängt die Geschäftskontinuität ab?

Wo entstehen regulatorische Risiken?

Welche wirtschaftlichen Folgen hätte der Ausfall eines Lieferanten?

„Die meisten Unternehmen besitzen mehr Daten als je zuvor. Was fehlt, ist das Verständnis der Zusammenhänge“, sagt Hugo Christian Riess, Geschäftsführer von SBC Systems.

„Die eigentliche Herausforderung von NIS2 besteht nicht darin, Anforderungen zu kennen. Die Herausforderung besteht darin zu verstehen, wie Verträge, Prozesse, Risiken und Unternehmenswerte miteinander verbunden sind. Genau dieses Verständnis schafft LEGANTA®.“

Die OntoSphere erklärt das Unternehmen

Grundlage der Plattform ist die LEGANTA® OntoSphere.

Sie bildet das Unternehmen als semantischen Resonanzraum ab und macht sichtbar, wie Leistungen, Prozesse, Ressourcen, Finanzen, Risiken, regulatorische Anforderungen und externe Einflüsse zusammenwirken.

Aus Sicht von LEGANTA® ist ein Vertrag deshalb weit mehr als ein juristisches Dokument. Er wird zu einem aktiven Bestandteil des Unternehmenskreislaufs.

„Unternehmen steuern heute häufig Symptome statt Ursachen“, erläutert Riess.

„Mit der OntoSphere erklären wir erstmals, warum Risiken entstehen, welche Unternehmenswerte betroffen sind und welche Auswirkungen Entscheidungen tatsächlich haben. Damit wird Unternehmenssteuerung nachvollziehbar und messbar.“

Von Verträgen zu Unternehmensdaten

Die zweite Einstiegsebene der Plattform bildet Contract Asset Intelligence. Hier analysiert LEGANTA® Verträge automatisch und transformiert sie in strukturierte Unternehmensdaten.

Rechte, Pflichten, Fristen, Risiken, Verantwortlichkeiten und regulatorische Anforderungen werden erkannt und mit Prozessen, Organisationseinheiten und Unternehmenszielen verknüpft.

Dadurch entsteht ein digitales Abbild der wirtschaftlichen Realität.

Besonders sichtbar wird dies in der NIS2-Vertragsanalyse.

Im Rahmen eines aktuellen NIS2-Snapshots wurde ein Vertrag mit einem NIS2-Relevanzscore von 94 Prozent bewertet und als „NIS2-kritisch“ eingestuft. Gleichzeitig identifizierte die Analyse hohe Lieferantenabhängigkeiten, kritische Datenbestände und erhebliche Auswirkungen auf geschäftskritische Prozesse.

Compliance wird vom Kontrollsystem zum Steuerungssystem

Ein zentrales Modul der Plattform ist Contract Asset Compliance.

Hier werden regulatorische Anforderungen wie NIS2, DORA, DSGVO, CSRD oder IFRS unmittelbar mit Verträgen und Prozessen verbunden.

Die Plattform erkennt Compliance-relevante Klauseln automatisch, identifiziert Regelungslücken, überwacht Verpflichtungen und dokumentiert Nachweise revisionssicher.

Das Ergebnis ist ein Paradigmenwechsel.

Compliance wird nicht länger als nachgelagerte Kontrollfunktion verstanden, sondern als aktiver Bestandteil der Unternehmenssteuerung.

„Die meisten Compliance-Lösungen beantworten die Frage, ob Vorschriften erfüllt werden. LEGANTA® beantwortet zusätzlich die Frage, welche Auswirkungen Regelverstöße auf das Unternehmen haben und wie das Management rechtzeitig reagieren kann.“, so Riess.

Die entscheidende Frage: Wie steuerbar ist ein Unternehmen wirklich?

Mit Quality Intelligence geht LEGANTA® noch einen Schritt weiter.

Denn selbst perfekte Compliance reicht nicht aus, wenn ein Unternehmen seine eigenen Zusammenhänge nicht versteht.

Der LEGANTA® Quality Index misst deshalb die Qualität der Unternehmenssteuerung selbst.

Bewertet werden Vollständigkeit, Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und Belastbarkeit der vorhandenen Steuerungsinformationen.

Damit entsteht eine neue Managementkennzahl:

Die Messung der Steuerbarkeit eines Unternehmens.

„Was nicht verstanden wird, kann nicht gesteuert werden. Und was nicht gesteuert wird, kann nicht verbessert werden. Deshalb messen wir nicht nur Risiken oder Compliance. Wir messen die Qualität der Unternehmenssteuerung selbst.“

Vom Compliance-Report zur Managemententscheidung

Der eigentliche Mehrwert zeigt sich im LEGANTA® NIS2 Executive Scan.

Hier werden regulatorische Anforderungen erstmals mit wirtschaftlicher Bedeutung, Governance-Reife, Risikokosten und strategischem Unternehmenswert verknüpft.

Im analysierten Referenzfall erreichte der Vertrag einen Compliance Score von 96 Prozent, einen Governance Index von 94 Prozent, einen Corporate Intelligence Index von 90 Punkten und wurde als strategisches „Core Business Asset“ klassifiziert. Gleichzeitig wurden potenzielle Risikokosten in Höhe von 3,21 Millionen Euro sichtbar gemacht.

Damit erhält das Management nicht nur einen Compliance-Bericht.

Es erhält eine konkrete Entscheidungsgrundlage.

Ein neues Paradigma für die Unternehmenssteuerung

Die zunehmende Regulierungsdichte wird Unternehmen dauerhaft begleiten. Doch immer mehr Vorschriften führen nicht automatisch zu mehr Sicherheit.

Sicherheit entsteht dort, wo Unternehmen ihre eigenen Zusammenhänge verstehen.

LEGANTA® verfolgt deshalb einen grundlegend anderen Ansatz:

Nicht Verträge stehen im Mittelpunkt.

Nicht Compliance.

Nicht Risiken.

Sondern das Unternehmen als vernetztes Gesamtsystem.

„NIS2 ist für uns kein IT-Projekt und kein Compliance-Projekt. NIS2 ist ein Steuerungsprojekt. Wer versteht, wie sein Unternehmen funktioniert, kann Risiken reduzieren, Compliance verbessern und bessere Entscheidungen treffen. Genau das ist die Mission von LEGANTA®.“, erklärt Hugo Christian Riess abschließend.

Über LEGANTA®

LEGANTA® ist die Enterprise Steering Platform von SBC Systems. Die Plattform verbindet die Bereiche Unternehmenssteuerung, Contract Intelligence, Compliance, Governance, Risiko-Management und Quality Intelligence in einem integrierten Modell. Herzstück ist die LEGANTA® OntoSphere, die Unternehmen als semantischen Resonanzraum beschreibt und die Zusammenhänge zwischen Verträgen, Prozessen, Risiken und Unternehmenswerten sichtbar macht. Auf dieser Grundlage entstehen steuerungsrelevante Kennzahlen, Management-Cockpits und KI-gestützte Handlungsempfehlungen für eine moderne Unternehmensführung.

Die LEGANTA® Business Software ist ein SaaS-basiertes Produkt der SBC Systems GmbH. Gegründet im Jahr 2009 und mit Sitz in Frankfurt am Main, entwickelt und vertreibt SBC Systems GmbH innovative KI-Softwarelösungen zur Automatisierung von Geschäftsbeziehungen, Leistungsaustausch und Vertragsmanagement. Das Unternehmen vergibt Lizenzen und bietet Beratung, Projektmanagement und Dienstleistungen für Unternehmen und Behörden an.

Unsere Kompetenzen zeigen sich insbesondere:

• in der Digitalisierung und Automatisierung von Dauerschuldverhältnissen

• mit unbegrenzter Zahl von Vertragspartnern, Leistungen und Objekten

• mit automatisierten Vertragsprozessen

• mit täglich tausenden von automatisierten Buchungen

• mit voller Integration in die bestehende IT-Landschaft.

Unsere Produkte sind in 52 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Währungen im Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern whitepaper.id (whitepaper-id.com) und innowise (innowise.de) sind wir ein Team mit hochzertifizierter SAP-Kompetenz und über 1.500 Experten, mit dem wir seit vielen Jahren integrierte IT-Lösungen erfolgreich bereitstellen und betreuen.

Mehr erfahren Sie unter https://leganta.ai und https://leganta.de

Kontakt: Hugo Christian Rieß, Dipl.-Volkswirt und Dipl.-Mathematiker, Geschäftsführer, E-Mail: hcr@sbc-systems.de