Leipziger Wirtschaftspreis: Appsfactory gewinnt Via Oeconomica in der Kategorie„Leipzig wächst“

Die Digitalagentur Appsfactory ist mit dem renommierten Leipziger Wirtschaftspreis Via Oeconomica in der Kategorie „Leipzig wächst“ ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am 27. Oktober im Rahmen der 12. Preisgala im historischen Festsaal des Alten Rathauses statt. Überreicht wurde die Trophäe von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und dem Unternehmerverband Gemeinsam für Leipzig e.V. vor rund 200 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.

Der Preis prämiert Unternehmen, die durch kontinuierliche Wertschöpfung, wirtschaftliche Dynamik und das Schaffen zukunftssicherer Arbeitsplätze maßgeblich zur Entwicklung des mitteldeutschen Wirtschaftsraums beitragen.

Vom Leipziger Start-up zu Deutschlands führender Digitalagentur

Die Ehrung markiert einen doppelten Meilenstein: Das Unternehmen feierte kürzlich sein 17-jähriges Bestehen. 2009 von einem kleinen Gründungsteam in Leipzig ins Leben gerufen, hat sich Appsfactory über fast zwei Jahrzehnte hinweg zu Deutschlands führender inhabergeführter Agentur für Digitalprodukte und Unternehmenssoftware entwickelt. Trotz bundesweiter Expansion und neuer Standorte steuert Appsfactory sein Wachstum bis heute zentral vom Hauptsitz in der Leipziger Innenstadt.

„Die Auszeichnung mit der Via Oeconomica – gerade passend zu unserem 17. Firmenjubiläum – bedeutet unserem gesamten Team unglaublich viel“, so Dr. Roman Belter, COO von Appsfactory. „Hier in Leipzig hat alles angefangen, und hier schlägt nach wie vor unser Herz. Der Preis ist ein toller Beleg für die Leidenschaft unserer Mannschaft, das Vertrauen unserer Kunden und unseren Anspruch, die Softwareentwicklung mit Frameworks wie unserem AIDLC immer wieder neu zu denken. Wir sind stolz darauf, digitale Produkte und KI-Lösungen der nächsten Generation direkt aus Leipzig heraus zu entwickeln.“

Wachstumstreiber: KI-gestützte Entwicklung mit AIDLC

Um der steigenden Nachfrage nach skalierbaren Softwarelösungen und verkürzten Entwicklungszyklen zu begegnen, investiert Appsfactory kontinuierlich in moderne Software-Engineering-Methoden. Dazu zählt auch das unternehmenseigene AIDLC-Framework (AI Development Life Cycle): ein Vorgehensmodell, das agentenbasierte KI-Werkzeuge strukturiert in Konzeption, Entwicklung und Qualitätssicherung einbindet, während erfahrene Entwickler über definierte „Human-in-the-Loop“-Kontrollpunkte Softwarearchitektur und Codequalität absichern.

Mit der Auszeichnung bekräftigt Appsfactory seine Strategie, den Standort Leipzig auch in den kommenden Jahren personell und technologisch als Kompetenzzentrum für digitale Innovationen und zukunftsfähiges Software-Engineering weiter auszubauen.