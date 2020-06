Leitfaden für ganzheitliches Personalmanagement – Für kleine und mittelständische Unternehmen

In erster Linie richtet sich das Buch an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und deren Berater. Das Autorenkollektiv hat einen Leitfaden erstellt, der bei der Umsetzung strategischer Personalplanung sowie bei der Personalentwicklung helfen soll. Die Autoren erläutern anschaulich und praxisorientiert, welche Maßnahmen in diesem Zusammenhang förderlich und welche hinderlich für den Unternehmenserfolg und die Organisationsentwicklung sind. Dabei konzentrieren sich die Inhalte gut strukturiert auf das Wesentliche, so dass ein Handbuch mit konkreten Antworten auf entscheidende Fragen im Personalmanagement entstanden ist.

Die Autoren des Buches sind Mitglieder der Fachgruppe Personal des Verbandes “Die KMU-Berater Bundesverband freier Berater e.V.” Vor einigen Jahren sind in diesem Verband zahlreiche Fachgruppen entstanden, die sich zum Beispiel mit Finanzierung, Sanierung und auch mit Personal auseinandersetzen.

Die Fachgruppe Personal beschäftigt sich in erster Linie mit den Menschen und der Interaktion von Menschen im Unternehmen. Das Ergebnis der Arbeit sind Lösungen für verschiedene Probleme, die in dem jetzt veröffentlichten Buch dokumentiert werden.

"Leitfaden für ganzheitliches Personalmanagement" von Anne Alsfasser, Gerlinde Baumer, Olaf Buschikowski, Peter Haas, Jürgen Huber, Barbara Lederer, Jürgen Ort, Fachgruppe Personal Die KMU-Berater Bundesverband freier Berater e.V. ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7314-5 zu bestellen.

