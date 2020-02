Lennertz& Co. integriert BPE Fund Investors / Family Office führt exklusiven Ansatz der etablierten deutschen Dachfondsgesellschaft für US-Technologiefonds fort

Das Hamburger Family Office Lennertz & Co. integriert die

etablierte deutsche Dachfondsgesellschaft für US-Technologiefonds, BPE Fund

Investors aus Hamburg. Seit dem Jahr 2001 pflegte das Management von BPE Fund

Investors um Dr. Andreas Odefey, Aman Miran Khan und Arne Fiederling

kontinuierlich das Netzwerk und den exklusiven Zugang zu “Top-Adressen” unter

den US-amerikanischen Technologiefonds. Deutsche institutionelle Anleger als

auch vermögende Privatinvestoren zeichneten seither Anteile an drei Dachfonds,

die Wagniskapital in wegweisende Fondsadressen für Venture Capital in den USA,

wie etwa Bain Capital Ventures, Canaan Partners, Khosla Ventures, Kleiner

Perkins, NEA oder TCV investierten. Investoren waren auf diese Weise schon in

einem sehr frühen Stadium an Unternehmen wie Beyond Meat, Facebook, FitBit,

Netflix, Square, Twitter, Tesla oder Workday beteiligt und konnten entsprechend

von den überproportionalen Wertsteigerungen dieser Firmen profitieren.

“BPE Fund Investors hat mit viel Akribie aus Hamburg heraus eine äußerst

tragfähige deutsche Investmentbrücke zu dem attraktiven Venture Capital Markt in

den USA gebaut. Wir freuen uns, die bestehenden Dachfonds von BPE Fund Investors

unter Lennertz & Co. fortzuführen”, sagt Philipp Lennertz, Geschäftsführender

Gesellschafter des Hamburger Family Offices Lennertz & Co. “Disruptive

Technologien werden insbesondere in den USA finanziert und versprechen weiter

ein hohes Wachstumspotential beispielsweise in den Bereichen Künstliche

Intelligenz und Big Data, Digital Health und Precision Medicine sowie

Konnektivität und Konsumentenverhalten”, sagt Dr. Odefey von BPE Fund Investors.

“Als Nachfolgelösung für unser Dachfondsgeschäft sind wir überzeugt, dass das

Hamburger Family Office langfristig das von BPE Fund Investors gesehene große

Potential der US-amerikanischen Wagniskapitalindustrie für deutsche Investoren

weiter erschließen wird”, so Dr. Andreas Odefey von BPE Fund Investors.

Arne Fiederling wechselt als Managing Director von BPE Fund Investors zum Team

von Lennertz & Co. Er wird sowohl für die Kontinuität in der Betreuung der

bestehenden Fonds von BPE sorgen, als auch gemeinsam mit einem kompetenten Team

bei Lennertz & Co. an der Weiterentwicklung des Dachfondskonzepts arbeiten. Die

Teammitglieder bei Lennertz & Co. blicken wie Arne Fiederling ebenfalls auf eine

langjährige Venture Capital und Private Equity Erfahrung zurück und waren unter

anderem für Bain Capital, BC Partners, Goldman Sachs, McKinsey oder auch Swift

Capital tätig.

“Mit der Integration von BPE Fund Investors ist es uns gelungen, unsere schon

bestehende Plattform für “Alternative Investments” für unsere Mandanten gezielt

auszubauen”, so Philipp Lennertz. Entsprechend hat das Familiy Office für seine

Mandanten vor einigen Wochen den Lennertz & Co. US Venture and Growth Fund I

kreiert. Das Portfolio dieses Dachfonds soll aus mindestens 70% amerikanischer

Early Stage- und Growth Capital-Fonds bestehen. Zusätzlich sollen maximal 30%

des Fundvolumens für Direkt- und Co-Investments allokiert werden. Zudem zeichnet

ihn eine starke Diversifikation durch die Auswahl mehrerer Fonds aus, wodurch

eine Partizipation an mehr als 100 Portfoliounternehmen erreicht wird. Zu den

Zielfonds des Produkts zählen bekannte Namen wie Andreessen Horowitz, FirstMark,

Insight Partners, Kleiner Perkins oder NEA.

Neben der Möglichkeit, in die wichtigsten amerikanischen Venture Capital Fonds

zu investieren, können die Mandanten zudem Engagements an europäischen

Wagniskapitalfonds eingehen. Darüber hinaus können sich die Mandanten an dem

Family Equity Fund von Lennertz & Co. beteiligen, der direkte und indirekte

Investments in deutsche und europäische Small- und Midcap-Firmen ermöglicht.

Komplettiert wird die Plattform durch die Möglichkeit, Pre-IPO-Investments

einzugehen. So investierte Lennertz & Co. in der jüngeren Vergangenheit für

seine Mandanten in Unternehmen wie Pinterest, Airbnb, 23andMe oder Meituan.

Über Lennertz & Co.

Lennertz & Co. ist ein inhabergeführtes Family Office mit klarem Fokus auf

Weiterentwicklung und Wertsteigerung des Vermögens seiner Mandanten. Hierfür

werden eingehend und fortlaufend deren individuelle Familien-, Unternehmens- und

Vermögenslage unter Berücksichtigung der rechtlich und steuerlich relevanten

Rahmenbedingungen betrachtet. Die Investitionsempfehlungen stehen im Einklang

mit der persönlichen Präferenz der Mandanten. Dabei profitieren diese von der

Unabhängigkeit von Lennertz & Co., etwa bei der Einschätzung globaler

Investment-Opportunitäten, deren Auswahl sowie ihrer diskreten Umsetzung. Als

unternehmerisch agierendes Multi Family Office teilt Lennertz & Co. den Anspruch

seiner Mandanten an schnelle, profunde und sichere Entscheidungen. Um die sich

bietenden Opportunitäten im Segment Private Equity für seine Mandanten eingehend

zu prüfen, steht Lennertz & Co. ein kompetentes Team zur Verfügung, das auf eine

jahrzehntelange Private-Equity-Erfahrung zurückblicken kann. Zudem besteht der

Beirat aus namhaften Industrie- und Private-Equity-Experten wie etwa Prof. Dr.

Heinrich von Pierer, Prof. Dr. Klaus Wucherer, Stefan Theis, Daniel Milleg und

Florian Heinemann.

