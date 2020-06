Letzter Aufruf: Bewerbungsfrist für den PR-Bild Award endet am 16. Juni (FOTO)

Die Bewerbungsphase für den PR-Bild Award endet in wenigen Tagen. Noch bis zum 16. Juni können Unternehmen, Organisationen und Agenturen ihre besten PR-Bilder unter http://www.pr-bild-award.de/ einreichen. Die dpa-Tochter news aktuell würdigt bereits zum 15. Mal herausragende PR-Fotografie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

“Mit Spannung verfolge ich, welche Bilder in diesem Jahr bei uns eingereicht werden. Unter den bisherigen Bewerbungen sind bereits wieder ein paar exzellente Arbeiten dabei”, sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award. Ihr Appel an die Unternehmen, Organisationen und Agenturen: “Nutzen Sie die Chance, beim PR-Bild Award Ihre Kreativität und Professionalität unter Beweis zu stellen. Unser renommierter Branchenpreis bietet eine großartige Bühne für Ihren visuellen Content. Ob nun ein originelles Motiv, eine bewegende Geschichte oder hervorragendes Handwerk – Zeigen Sie der Fachjury und der Öffentlichkeit Ihr Können.”

Bewerben können sich Unternehmen, Organisationen und Agenturen bis zum 16. Juni unter http://www.pr-bild-award.de/ . Es können beliebig viele Fotos in beliebig vielen Kategorien eingereicht werden. Einzige Voraussetzung: Die Fotos müssen in den letzten zwölf Monaten für Pressearbeit und PR verwendet worden sein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Gewinner werden in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt: Nach Ende der Bewerbungsfrist bewertet eine Fachjury aus Medien- und Kommunikationsexperten, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Im Anschluss stimmt die Fachöffentlichkeit über die Favoriten ab. Im November gibt news aktuell die Gewinner-Bilder aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekannt.

Kategorien 2020:

– Porträt – NGO-Foto – Social Media-Foto – Storys & Kampagnen – Lifestyle – Reisen

Jury 2020:

– Matthias Ackeret, Chefredakteur “persönlich” – Mirjam Berle, Director Corporate Communications Goodyear – Ricarda Bohn, Talent der #30u30-Crew 2019 & Corporate Communications Voith – Amelie Brübach, Talent der #30u30-Crew 2019 & Kommunikationsleiterin Industrie messen Messe Stuttgart – Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist – Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA – Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW & stv. Chefredakteur der GALA – Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommun ikation Wort & Bild Verlag – Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln – Susanne Marell, Juryvorsitzende PR-Bild Award 2020 und CEO Hill+Knowlton Strat egies (H+K) – Johannes Müller, Vice President Corporate Communications bei der BSH Hausgerät e GmbH und freiberuflicher Fotograf mit Fokus auf Kriegs- und Krisengebiete – Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG – Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien & Publikati onen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. – Monika Schaller, Leiterin Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung D eutsche Post DHL – Rüdiger Scharf, Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit – Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell – Volker Thoms, Chefredakteur Magazin pressesprecher – Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt

Bildeinreichung:

http://www.pr-bild-award.de/

Kategorien:

http://www.pr-bild-award.de/bildkategorien

Wahlverfahren:

http://www.pr-bild-award.de/wahlverfahren

Teilnahmebedingungen:

http://www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungen

Sieger 2019:

http://www.pr-bild-award.de/sieger2019%0D

Partner:

Österreich: APA-Comm, http://www.ots.at/

Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, http://www.newsaktuell.ch/

Medienpartner:

Deutschland: pressesprecher – Magazin für Kommunikation, http://www.pressesprecher.com/

Österreich: Horizont AT, http://www.horizont.at

Schweiz: persönlich Verlags AG, persoenlich.com

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern und unterstützt die Organisationen dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf http://www.presseportal.de , einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

