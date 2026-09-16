Lexit Group baut ihre Präsenz in Nordeuropa weiter aus – Übernahme eines führenden finnischen Anbieters für Data Capture

Es ist bereits die dritte Übernahme der Lexit Group in diesem Jahr – nach der Integration des schwedischen Unternehmens Optidev im Februar und des dänischen Unternehmens Norris Print-Tech im August. Die Gruppe wächst damit weiterhin stark und erzielt inzwischen einen Jahresumsatz von rund 220 Millionen Euro. Insgesamt beschäftigt Lexit Group rund 450 Mitarbeitende in den nordischen Ländern und Deutschland.

Lexit Group zählt zu den führenden Anbietern für Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen in der nordischen Region und unterstützt Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Produktion und Logistik bis hin zum Einzelhandel. Das Portfolio umfasst Lösungen für Produktidentifikation, Codierung und Kennzeichnung, Data Capture, Mobility, RFID, POS-Systeme, elektronische Regaletiketten, Automatisierung, Robotik sowie Warehouse Management.

In den vergangenen Jahren hat Lexit Group eine ambitionierte Wachstumsstrategie verfolgt und sowohl ihre geografische Präsenz als auch ihre technologischen Kompetenzen kontinuierlich erweitert. Nach dem Markteintritt in Finnland durch die Übernahme von

Informa Oy im Jahr 2023 markiert die Übernahme der Signal Partners Group – bestehend aus Signal Partners Oy und dem Distributor Kauko Oy – einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Position von Lexit Group auf dem finnischen Markt.

Signal Partners Group ergänzt das bestehende Portfolio um umfassende Kompetenzen in den Bereichen Enterprise Mobility, Hardware und EMM sowie um Installations- und Lifecycle-Management-Services für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Dadurch kann Lexit Group künftig noch umfassendere End-to-End-Lösungen anbieten und für Kunden in der gesamten Region zusätzlichen Mehrwert schaffen.

Die Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in der beschleunigten Wachstumsstrategie von Lexit Group. Durch die Kombination aus organischem Wachstum, strategischen Akquisitionen und der Integration sich ergänzender Unternehmen hat sich die Gruppe zu einer schnell wachsenden Technologieplattform für Kunden in Nordeuropa entwickelt.

Zu den jüngsten Meilensteinen zählen die Übernahmen von Optidev in Schweden und Norris Print-Tech in Dänemark, der Zusammenschluss von Idnet und Lexit Group Sweden sowie das Rebranding von Informa und Circlon zu Lexit Group Finland beziehungsweise Lexit Group Germany. Gemeinsam unterstreichen diese Entwicklungen das Ziel der Lexit Group, einen führenden nordeuropäischen Anbieter für Digitalisierung, Automatisierung und Data-Capture-Lösungen aufzubauen.

„Die Übernahme der Signal Partners Group ist ein weiterer bedeutender Schritt in der kontinuierlichen Expansion der Lexit Group in Nordeuropa. Gemeinsam bauen wir eine stärkere nordische Plattform mit einem breiteren Leistungsspektrum, umfassenderem Know-how und einer größeren geografischen Reichweite auf. Wir freuen uns sehr, das Team von Signal Partners in der Lexit Group willkommen zu heißen und diesen Weg gemeinsam fortzusetzen.“ – Sjur Skjæveland, Group CEO, Lexit Group

„Für unsere finnischen Kunden bedeutet dieser Zusammenschluss vor allem ein breiteres Leistungsangebot und eine noch stärkere Umsetzungskompetenz. Signal Partners Group bringt hochrelevantes Know-how in den Bereichen Mobility, Networking, Data Capture und Lifecycle Services ein und ergänzt damit die bestehenden Stärken von Lexit in den Bereichen Kennzeichnung, Identifikation, Software und Automatisierung. Gemeinsam können wir einen größeren Teil der operativen Prozesse unserer Kunden abdecken und umfassendere Lösungen aus einer Hand anbieten.“ – Jan-Erik Lindfors, Managing Director, Lexit Group Finland

„Der Beitritt zur Lexit Group schafft eine starke Plattform für die nächste Entwicklungsphase der Signal Partners Group. Unsere Kunden profitieren weiterhin von der Expertise, dem Service und den Technologiepartnerschaften, die sie bereits heute kennen, und erhalten gleichzeitig Zugang zu einem breiteren Portfolio, zusätzlichen Spezialkompetenzen sowie zur nordischen und europäischen Präsenz der Lexit Group. Wir sehen klare Chancen, neuen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und gleichzeitig neue Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden zu eröffnen.“ — Teemu Miettinen, CEO, Signal Partners Group

Kontinuität für Kunden und Mitarbeitende

Die Unternehmen werden im Rahmen eines strukturierten Integrationsprozesses eng zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Kontinuität für die Kunden ebenso sicherzustellen wie den Erhalt der spezialisierten Expertise beider Organisationen. Bestehende Kundenbeziehungen, Serviceverpflichtungen und laufende Projekte haben während des gesamten Integrationsprozesses weiterhin höchste Priorität.

Über Lexit Group

Lexit Group ist eine nordische Technologiegruppe mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und Automatisierung in den Bereichen Produktion, Lager und Logistik sowie Einzelhandel. Das Unternehmen bietet unter anderem Lösungen für Produktkennzeichnung, Data Capture, Mobility, RFID, POS, elektronische Regaletiketten, Automatisierung, Robotik und Warehouse Management (WMS).

Lexit Group beschäftigt mehr als 450 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 220 Millionen Euro. Die Gruppe ist in den nordischen Ländern sowie in Deutschland tätig.

Über Signal Partners Group

Signal Partners Group ist eine finnische Technologiegruppe und bietet mobile Endgeräte, Netzwerklösungen, Drucker, Barcode- und Data-Capture-Technologien sowie die dazugehörigen Installations- und Lifecycle-Services.

Die Unternehmen betreuen Kunden unter anderem aus den Bereichen Logistik, Lagerwirtschaft, Produktion, Einzelhandel, Field Operations und öffentlicher Sektor. Gemeinsam beschäftigen sie 48 Spezialistinnen und Spezialisten und erzielen einen Jahresumsatz von rund 28 Millionen Euro. Die Gruppe ist unter anderem an den Standorten Vantaa und Oulu in Finnland vertreten.