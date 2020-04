LIVE Webinar ? Verhandeln in Krisenzeiten *gratis*

30 minütiges LIVE Webinar mit Verhandlungsexperte Foad ForghaniKostenfreie Teilnahme

Inhalte des LIVE Webinars “Verhandeln in Krisenzeiten”: Krisenzeiten sind Verhandlungszeiten, da sie einen sehr hohen Verhandlungsbedarf erzeugen. Zusätzliche Finanzstützen müssen arrangiert werden, blockierte Verkaufs- oder Einkaufstransaktionen müssen angestoßen werden, anstehende Verkäufe oder Einkäufe müssen abgeschlossen werden, Verhandlungen mit Banken und Behörden, Verhandeln um die Priorität von Aufgaben und Abläufen, Stundungsverhandlungen, Verhandlungen um knappe Ressourcen und vieles mehr.

Somit ist das Verhandlungskönnen eine kritische, ausschlaggebende Komponente in Krisenzeiten.

Mögliche Themen des LIVE Webinars:

→ Verhandeln in Krisenzeiten

→ Verhandeln in Extremsituationen

→ Warum Argumentieren nichts bringt

→ Worauf ist zu achten?

→ Wie setze ich mich mein Anliegen durch?

→ Innerlich gestärkt vorgehen

→ Ausweglose Situationen meistern

Das Webinar wir interaktiv gestaltet, mit einer offenen Fragerunde am Ende.

Neben dem kostenfreien Webiniar bietet die ASB Akademie das vierstündige LIVE Webinar ?Verhandeln in Krisenzeiten?, ebenfalls mit Trainer und Verhandlungsexperte Foad Forghani.

Termine:

29.04.2020 ? 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr, (inkl. F&A Session ab 12 Uhr)

15.05.2020 ? 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr, (inkl. F&A Session ab 12 Uhr)

04.06.2020 ? 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr, (inkl. F&A Session ab 12 Uhr)

17.07.2020 ? 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr, (inkl. F&A Session ab 12 Uhr)

Dauer: 4 Stunden

Kosten: EUR 295, ? zzgl. MwSt.

Inhalte:

Das Corona-Virus stellt das Geschäftsleben auf dem Kopf. Blockierte Lieferungen und Abläufe, Auftragsmangel, nervlich belastete Geschäftspartner und Prioritätengerangel erschweren die Fortführung von geschäftlichen Vorhaben.

Wie kann man in der Situation einen kühlen Kopf bewahren und die passende Lösung für die aktuellen Probleme finden?

Wie gelingen Gespräche und Verhandlungen an Schnittstellen zu Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitern?

Dieses 4-stündige Webinar gibt ein Überblick über Methoden und Verhandlungstechniken, die speziell für Krisenzeiten entwickelt wurden. Es versetzt die Teilnehmer/innen in die Lage, ihre geschäftlichen Vorhaben trotz aktueller Schwierigkeiten gekonnt und gewinnbringend umzusetzen.

In dem Präsenzseminar ?Verhandlungsführung in Grenzsituationen? zeigt der international erfahrene Verhandlungsprofi und Shadow Negotiator, wie man seinem Verhandlungspartner auch in schwierigen Situationen immer noch einen Schritt voraus ist. Alle Details sind auf der Website der ASB Akademie zu finden.

Die nächsten Seminartermine mit Herrn Foad Forghani:

01.-02.10.2020 in Mannheim, Best Western Plus Delta Park Hotel

15.-16.03.2021 in Frankfurt/Main

07.-08.10.2021 in Heidelberg

Vita des Referenten:

Foad Forghani ist einer der gefragtesten Ghost bzw. Shadow Negotiators in Deutschland. Ghost Negotiators sind Verhandlungsspezialisten, die Verhandlungsstrategien für Mandanten aus Wirtschaft und Politik entwickeln und Sie dabei begleiten.

Sein Experten Know-how sammelte er nach seinem Management-Studium an der Heriot Watt University Edinburgh, in leitender Funktion für nationale und internationale Firmen. Forghani wird vor allem in Krisensituationen und brisanten Verhandlungsfällen als Spezialist hinzugezogen. Er versteht es, die schwierigsten und komplexesten Verhandlungsfälle mit außergewöhnlichen Ideen zum Erfolg zu führen. In Vorträgen und Seminaren gelingt es Herrn Forghani die Teilnehmer mit der Darstellung von extremen Verhandlungssituationen in den Bann zu ziehen und komplexe Themen bildhaft zu vermitteln. Er ist ein gefragter Experte in den Medien und auf Kongressen, wenn es um die Geheimnisse der Verhandlungsführung geht. Zu seinen Mandanten zählen hochrangige Politiker sowie Wirtschaftsführer.