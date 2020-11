Logi Analytics erzielt Top-Ergebnisse für Embedded BI im ?The BI & Analytics Survey 21? von BARC

München, 10. November 2020 – Erneut hat Logi Analytics im ?The BI & Analytics Survey 21? vom Business Application Research Center BARC hervorragende Ergebnisse erzielt. In diesem Jahr belegt Logi Analytics jeweils den ersten Platz in den Kategorien Operational BI und Embedded BI für Anbieter mit EMEA-Fokus. Das Unternehmen ist zudem als führend in der Kategorie Cloud BI ausgezeichnet. Insgesamt erreicht Logi Analytics 18 führende Ränge in seinen Vergleichsgruppen, darunter gute Bewertungen in den Kategorien Price-to-value, Herstellersupport, visuelle Analyse und Flexibilität.

Diese Ergebnisse sind ein gutes Zeichen für Logi Analytics. Im Juni 2020 brachte das Unternehmen Logi Composer auf den Markt, die erste intuitive, Low-Code- und Out-of-the-box-Entwicklungsumgebung. BARC erklärt: ?Logi–s starke Ergebnisse in diesem Jahr umfassen eine hohe Bewertung für die Kriterien Operational BI und Embedded BI, die beide wesentliche Messgrößen für den Markt für Embedded Analytics sind. Diese KPIs bestätigen den weit verbreiteten Einsatz der Lösung in diesen Szenarien sowie Logis umfassende Expertise.?

Mit Logi Composer sind Unternehmen in der Lage, Analyse-Dashboards zu entwickeln und einzubetten sowie Reports zu erstellen. Außerdem können sie Self-Service-Funktionen mit einer hochperformanten Query Engine, die mit vielen modernen Datenquellen verbunden ist, anpassen und konfigurieren. Logi Composer basiert auf einer Microservices-Architektur.

Charles Caldwell, Vice President of Product Management von Logi Analytics, erklärt dazu: ?Wir haben das Privileg, den Analytics Layer von Anwendungen für viele Softwareunternehmen bereitzustellen. Durch die Partnerschaft mit Logi Analytics sind Unternehmen in der Lage, das Potenzial ihrer Daten freizusetzen, um innerhalb ihrer Anwendung bessere Erkenntnisse zu gewinnen.?

Die Umfrage ergab auch, dass 95 Prozent der befragten Anwender mit Logi Analytics zufrieden sind. Darüber hinaus bewerteten 94 Prozent von ihnen die Funktionen zur Erstellung von Dashboards von Logi Analytics als ausgezeichnet oder gut.

Evan Quinn, Principal Director of Product Marketing bei QAD, Inc., steht hinter Logi Analytics. Er bestätigt: ?Von den vielen positiven Reaktionen, die wir von unseren Kunden erhalten haben … wozu auch die eingebetteten Analysefunktionen von Logi gehören, ist die Benutzerfreundlichkeit herausragend. Insbesondere das grafische Front-End ist für Anwender ? und damit meine ich nicht für einen Entwickler oder Data Scientist, sondern für den Endbenutzer – recht einfach zu handhaben.?

Die Anwenderbefragung The BI & Analytics Survey 21 wurde von März 2020 bis Juni 2020 durchgeführt und basiert auf den Antworten von 2.135 BI-Endanwendern. Insgesamt wurden 33 Produkte oder Produktgruppen analysiert. Die Umfrage enthält Antworten von 31 Logi Analytics Anwendern, die Fragen zu den eigenen BI- und Analyseprodukten von Logi Analytics beantwortet haben. Die diesjährige Untersuchung beinhaltet das Feedback von Nutzern zur Auswahl und Nutzung von BI-Produkten anhand von 36 Kriterien (KPIs), einschließlich Business Benefits, Project Success, Business Value, Customer Experience, Innovation und Competitiveness.

Weitere Informationen zu den BARC-Umfragen finden Sie hier: https://www.bi-survey.com/

Für weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen von Logi Analytics, können Sie sich den Highlights-Report herunterladen.

