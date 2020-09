Loyale Führung an Universitäten: Gerade hier ist Leadership gefragt

Was in funktionierenden Unternehmen undenkbar wäre, setzt sich in der Wissenschaft und Lehre kurioserweise fort. 46 Prozent der Rektoratsmitglieder sehen es einer Studie zufolge nicht als ihre Aufgabe an, die Dekane unmittelbar zu führen.

(https://tinyurl.com/y4ukcgg6)

Dabei ist es auch an Universitäten wichtig, Orientierung und Motivation zu geben ? selbst wenn die intrinsische Motivation unter Forschern vielleicht höher sein dürfte als in der Durchschnittsfirma. Doch wenn das Arbeitsklima und die Führung nicht passen, reicht diese allein nicht mehr aus. Aus der Forschung weiß man, dass Führung von den Geführten zugeschrieben werden muss. Das heißt, die Beurteilung liegt in der Hand der Angeleiteten, der Weggefährten, der Partner. Ihr fachlicher Zuspruch reicht augenscheinlich nicht aus, um bei den Verantwortungsträgern Führungsgefühle, den konkreten Führungsauftrag auszulösen. Sie fühlen sich über Jahre nicht als Führer. Ich glaube, dass gerade in der Wissenschaft noch viele Potenziale liegen, die ausgeschöpft werden könnten, sofern die Führung von Menschen als das angesehen würde, was sie tatsächlich ist: eine Bündelung von Kompetenzen und eine Exponentialkurve für die Möglichkeiten, die gemeinsam in uns liegen ? und keine bitter hingenommene Notwendigkeit.

