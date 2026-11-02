Maklernachfolge Bretten – Erfahrener Finanzexperte sucht Maklerbestand zur Übernahme

Bretten, November 2026. Immer mehr Versicherungsmakler und Finanzdienstleister beschäftigen sich mit der Frage, wer ihre Kunden künftig betreuen soll, wenn sie selbst in den Ruhestand gehen oder ihre berufliche Tätigkeit reduzieren möchten. Doch einen geeigneten Nachfolger zu finden, der nicht nur den Bestand übernimmt, sondern auch die gewachsenen Kundenbeziehungen fortführt, ist häufig eine Herausforderung.

Der Makler Nachfolger Club e.V. stellt jetzt ein neues Mitglied aus Bretten vor, das gezielt nach Versicherungs- und Finanzkundenbeständen zur Übernahme sucht.

Der Kaufinteressent ist seit über 15 Jahren in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig und möchte gemeinsam mit seinem bestehenden Team weitere Kundenbestände übernehmen und langfristig betreuen.

Nicht nur den Versicherungsbestand verkaufen – sondern das Lebenswerk sichern

Für viele Versicherungsmakler ist der eigene Kundenbestand weit mehr als eine wirtschaftliche Grundlage. Über Jahrzehnte entstehen persönliche Beziehungen, gegenseitiges Vertrauen und eine enge Bindung zu den Kunden.

Wer seinen Versicherungsbestand verkaufen möchte, stellt sich deshalb häufig eine entscheidende Frage: Was passiert mit meinen Kunden, wenn ich nicht mehr da bin?

Genau hier setzt der Nachfolgeinteressent aus Bretten an.

Sein Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen nachhaltig weiterzuführen und den übernommenen Kunden auch künftig eine persönliche und zuverlässige Beratung zu bieten.

Dabei steht nicht allein der Erwerb von Courtageeinnahmen im Mittelpunkt, sondern insbesondere die langfristige Verantwortung für die Menschen hinter den Versicherungsverträgen.

Versicherungs- und Finanzkundenbestände unterschiedlicher Größen gesucht

Der neue Kaufinteressent ist offen für verschiedene Bestandsstrukturen und Übernahmegrößen.

Gesucht werden insbesondere Sachversicherungsbestände, Lebens- und Rentenversicherungsbestände, Bausparbestände sowie gemischte Kundenportfolios aus dem Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich.

Ausdrücklich interessant sind auch kleinere Kundenbestände.

Damit richtet sich das Angebot nicht nur an Inhaber größerer Maklerunternehmen, sondern ebenso an Einzelmakler, Finanzdienstleister und Vermittler, die ihren Kundenbestand aus Altersgründen oder aufgrund einer beruflichen Neuorientierung abgeben möchten.

Schwerpunkt Bretten, Karlsruhe, Pforzheim und Heilbronn

Regional konzentriert sich der Kaufinteressent auf Bretten und die umliegenden Regionen in Baden-Württemberg.

Zu seinem bevorzugten Suchgebiet zählen unter anderem Karlsruhe, Bruchsal, Pforzheim, Mühlacker, Oberderdingen, Eppingen, Sinsheim, Wiesloch, Illingen und Heilbronn.

Auch Angebote aus angrenzenden Regionen können geprüft werden.

Die regionale Nähe soll insbesondere dazu beitragen, dass Kunden weiterhin persönlich betreut werden können.

Auch eine schrittweise Übergabe ist ausdrücklich erwünscht

Nicht jeder Versicherungsmakler möchte sein Unternehmen oder seinen Bestand von heute auf morgen abgeben.

Der Nachfolgeinteressent aus Bretten steht deshalb auch einer schrittweisen Übernahme offen gegenüber.

Eine gemeinsame Übergangsphase kann dem bisherigen Inhaber die Möglichkeit geben, seine Kunden persönlich mit dem neuen Ansprechpartner vertraut zu machen und den Wechsel aktiv zu begleiten.

Dies kann insbesondere bei langjährigen Kundenbeziehungen ein wichtiger Erfolgsfaktor sein.

Makler Nachfolger Club e.V.: Der passende Nachfolger ist entscheidend

Der Makler Nachfolger Club e.V. beschäftigt sich seit seiner Gründung im Jahr 2014 mit der nachhaltigen Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler und Maklerunternehmen.

Mit einem bundesweiten Netzwerk von über 2.000 geprüften Nachfolge- und Kaufinteressenten unterstützt der Verein Makler dabei, geeignete Käufer für ihre Bestände und Unternehmen zu finden.

Dabei geht es nicht ausschließlich darum, einen möglichst hohen Kaufpreis zu erzielen. Entscheidend ist auch, dass der Nachfolger fachlich, wirtschaftlich und persönlich zu den Vorstellungen des Verkäufers passt.

„Ein guter Kaufpreis ist wichtig. Doch mindestens genauso entscheidend ist, dass die Kunden nach der Übergabe weiterhin in guten Händen sind. Genau deshalb achten wir bei der Auswahl unserer Nachfolger nicht nur auf wirtschaftliche Voraussetzungen, sondern auch auf die persönliche Eignung und eine nachhaltige Kundenbetreuung“, erläutert der Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V.

Jetzt Kontakt aufnehmen – auch wenn die Nachfolge noch nicht unmittelbar bevorsteht

Versicherungsmakler und Finanzdienstleister aus Bretten und den umliegenden Regionen, die über einen Bestandsverkauf oder ihre zukünftige Maklernachfolge nachdenken, können sich bereits jetzt an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden.

Auch wenn der geplante Ausstieg erst in einigen Jahren erfolgen soll, kann es sinnvoll sein, frühzeitig mit einem geeigneten Kaufinteressenten ins Gespräch zu kommen.

Der neue Nachfolgeinteressent aus Bretten freut sich über entsprechende Angebote und persönliche Gespräche.

Makler Nachfolger Club e.V. – Ihr Lebenswerk in verlässlichen Händen.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger aus Bretten Nr.: 75261003

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum Baden-Württemberg.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.