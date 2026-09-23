Maklernachfolge im Raum München ? Maklerbestand oder Maklerunternehmen zur Übernahme gesucht

München. Viele Versicherungsmakler beschäftigen sich früher oder später mit einer entscheidenden Frage: Wer betreut meine Kunden weiter, wenn ich meinen Maklerbestand verkaufen oder mein Maklerunternehmen übergeben möchte?

Gerade bei inhabergeführten Maklerunternehmen geht es bei der Nachfolge um weit mehr als Verträge, Courtageeinnahmen und einen Kaufpreis. Über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte sind persönliche Kundenbeziehungen entstanden. Häufig gehören auch Mitarbeiter, gewachsene Strukturen und ein guter regionaler Ruf zum Lebenswerk des Unternehmers.

Ein Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. sucht aktuell genau ein solches Lebenswerk zur Übernahme. Der ausgebildete Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ist seit vielen Jahren selbstständig in der Versicherungsbranche tätig und möchte nun den nächsten unternehmerischen Schritt gehen: den Aufbau eines eigenen freien Versicherungsmaklerunternehmens.

Kein reiner Bestandskäufer, sondern ein persönlicher Nachfolger

Der Kaufinteressent betreut bereits heute Privat- und Gewerbekunden und legt besonderen Wert auf persönliche Erreichbarkeit, verlässlichen Service, strukturierte Prozesse und langfristige Kundenbeziehungen.

Bei der geplanten Übernahme steht deshalb nicht die kurzfristige wirtschaftliche Verwertung eines Versicherungsbestandes im Vordergrund. Vielmehr möchte der Interessent einen bestehenden Maklerbestand langfristig selbst weiterführen.

„Viele Makler wünschen sich bei ihrer Nachfolge nicht einfach irgendeinen Käufer. Sie möchten wissen, wer zukünftig für ihre Kunden verantwortlich ist und ob das, was sie über viele Jahre aufgebaut haben, erhalten bleibt“, erklärt Thomas Suchoweew, Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V.

Genau diese Vorstellung bringt auch der Kaufinteressent mit. Er versteht sich ausdrücklich als Nachfolger, der vorhandene Kundenbeziehungen respektiert und Bewährtes mit modernen Arbeitsprozessen verbinden möchte.

Maklerbestand im Bereich München und Oberbayern gesucht

Gesucht werden insbesondere kleinere bis mittlere Versicherungsmaklerbestände mit Privat- und Gewerbekunden. Besonders interessant sind gewachsene Bestände mit laufenden Bestandscourtagen und einem Schwerpunkt im Sach- und Kompositversicherungsgeschäft.

Neben einem klassischen Bestandskauf kommt auch die Übernahme eines kompletten Versicherungsmaklerunternehmens oder einer Versicherungsmakler-GmbH infrage.

Der regionale Schwerpunkt liegt auf München und Oberbayern sowie einem Umkreis von etwa 100 Kilometern. Von besonderem Interesse sind unter anderem München, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg, Freising, Erding, Rosenheim, Landshut, Augsburg und Ingolstadt sowie die angrenzenden Regionen.

Bei einem gut digitalisierten Bestand mit Kunden, die bereits überwiegend telefonisch oder digital betreut werden, ist der Interessent auch für Standorte außerhalb dieses Suchradius offen.

Auch Mitarbeiter können Teil der Nachfolge sein

Eine bestehende Personalstruktur ist kein Ausschlusskriterium. Bei einem passenden Maklerunternehmen kann sich der Nachfolger ausdrücklich vorstellen, Mitarbeiter zu übernehmen und vorhandene Strukturen gemeinsam weiterzuentwickeln.

Gerade für Makler, die nicht nur ihren Kundenbestand, sondern ein komplettes Unternehmen aufgebaut haben, kann dies ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl des zukünftigen Nachfolgers sein.

Auch die Form der Transaktion ist grundsätzlich offen. Sowohl ein Asset Deal mit Übernahme des Maklerbestandes als auch die Übernahme eines bestehenden Unternehmens können geprüft werden.

Persönliche und schrittweise Übergabe möglich

Wie die Nachfolge konkret erfolgt, soll gemeinsam mit dem bisherigen Inhaber festgelegt werden.

So kann der Verkäufer seinen Nachfolger beispielsweise persönlich bei wichtigen Kunden vorstellen und ihn über einen vereinbarten Zeitraum begleiten. Ebenso ist eine vollständige Übergabe zu einem festgelegten Zeitpunkt möglich.

Der Interessent ist ausdrücklich offen für eine individuelle Übergangsphase. Dadurch kann insbesondere bei langjährigen Kundenbeziehungen Kontinuität geschaffen und Vertrauen auf den neuen Ansprechpartner übertragen werden.

Auch Makler, die ihren Ruhestand erst in einigen Jahren planen, können sich bereits heute melden. Eine frühzeitige Nachfolgeplanung schafft die Möglichkeit, einen potenziellen Nachfolger kennenzulernen, bevor konkrete Verkaufsentscheidungen getroffen werden müssen.

Finanzierung einer Übernahme grundsätzlich vorbereitet

Auch die wirtschaftliche Umsetzung einer möglichen Übernahme wurde bereits vorbereitet. Der Interessent hat sich frühzeitig mit der Finanzierung beschäftigt und hierzu grundsätzliche Gespräche mit seiner Hausbank geführt.

Bei einem geeigneten Maklerbestand oder Maklerunternehmen bestehen damit wichtige Voraussetzungen, um nach einem ersten Kennenlernen und der Prüfung der Unternehmensdaten konkrete Gespräche über Kaufpreis, Finanzierung und Übergabe aufzunehmen.

Makler Nachfolger Club e.V. begleitet die Kontaktaufnahme

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmakler bei der Suche nach geeigneten Nachfolgern und bringt abgabewillige Makler mit passenden Kaufinteressenten zusammen.

Dabei geht es nicht ausschließlich darum, einen Käufer zu finden. Faktoren wie fachlicher Hintergrund, persönliche Vorstellungen, regionale Ausrichtung, Finanzierungsmöglichkeiten und die gewünschte Form der Kundenübergabe spielen bei einer erfolgreichen Nachfolgeregelung ebenfalls eine wichtige Rolle.

„Eine gute Maklernachfolge muss zu beiden Seiten passen. Der Verkäufer übergibt häufig sein berufliches Lebenswerk. Der Nachfolger übernimmt gleichzeitig Verantwortung für Kunden, Mitarbeiter und gewachsene Beziehungen. Deshalb ist die persönliche Passung mindestens genauso wichtig wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“, so Suchoweew.

Sie denken darüber nach, Ihren Maklerbestand zu verkaufen?

Versicherungsmakler aus München, Oberbayern und der umliegenden Region, die ihren Maklerbestand verkaufen, ihr Maklerunternehmen übergeben oder zunächst unverbindlich über ihre zukünftige Nachfolge sprechen möchten, können über den Makler Nachfolger Club e.V. vertraulich Kontakt aufnehmen.

Auch wenn die Übergabe erst mittel- oder langfristig geplant ist, kann es sinnvoll sein, frühzeitig einen möglichen Nachfolger kennenzulernen.

Gesucht wird kein Bestand zur kurzfristigen Weiterveräußerung, sondern ein Lebenswerk, das übernommen, persönlich fortgeführt und langfristig weiterentwickelt werden soll.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Bereich München Nr.: 80260905

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum München – Oberbayern.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.