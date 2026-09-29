Marketing Günzburg: Regionale Marketingexpertise für den technischen Mittelstand in Schwaben

Günzburg, 23.09.2026 “ Mit Marketing Günzburg steht Unternehmen im Landkreis Günzburg und der schwäbischen Nachbarregion ab sofort eine spezialisierte Anlaufstelle für ganzheitliches Marketing zur Verfügung. Als regionaler Ableger der etablierten Düsseldorfer Agentur Marketing Gilde, bündelt das Team unter der regionalen Leitung von Janett Naumann, die in der Region aufgewachsen und lokale Ansprechpartnerin vor Ort ist, Kompetenzen aus Webentwicklung, SEO, Content, Social Media und Performance-Marketing unter einem Dach.

Im Fokus stehen kleine und mittelständische Unternehmen aus Günzburg, Krumbach, Burgau, Dillingen, Lauingen, Illertissen, Ulm, Neu-Ulm, Memmingen, Heidenheim und Augsburg. Besondere Expertise hat sich das Team im Bereich des „Technischen Mittelstands“ aufgebaut: Hersteller, Zulieferer, Lohnfertiger und Ingenieurbüros aus Branchen wie Baugeräte, Kunststofftechnik, Fahrzeugtechnik, Steigtechnik, Raumlufttechnik, Rollladenbau, Blechverarbeitung und Metalltechnik, aber auch lokale Einzelhändler und Kleinbetriebe profitieren von einem Marketingpartner, der ihre Produkte und Zielgruppen versteht.

Marketing Günzburg agiert in den meisten Fällen als externe Marketingabteilung und begleitet Unternehmen von der strategischen Analyse über die kreative Konzeption bis zur operativen Umsetzung. Zum Leistungsspektrum zählen technisch saubere und SEO-optimierte Websites, die als echtes Vertriebswerkzeug funktionieren, ebenso wie datenbasierte Social-Media- und Content-Strategien, Suchmaschinenoptimierung, Copywriting, Grafik- und Videoproduktion sowie Performance-Kampagnen auf Google Ads und Meta Ads.

Statt starrer Preislisten setzt die Agentur auf ein transparentes Stundenmodell, das sich am tatsächlichen Bedarf der Kund:innen orientiert. „Wir wollen für Unternehmen in der Region ein Marketingpartner sein, der ehrlich berät, sauber umsetzt und messbare Ergebnisse liefert, ohne dabei die persönliche Nähe zu verlieren, die gerade im Mittelstand zählt“, so das Team von Marketing Günzburg.

Ergänzt wird das Leistungsportfolio durch praxisnahe Workshops, in denen Unternehmer:innen und Teams direkt anwendbares Marketing-Know-how für den eigenen Alltag erwerben. Diese Kombination aus Umsetzung, Beratung und Wissensvermittlung macht Marketing Günzburg zu einem langfristigen Wachstumspartner für Unternehmen im schwäbischen Raum.

Über Marketing Günzburg

Marketing Günzburg ist die regionale Schwester der Marketing Gilde und betreut Unternehmen aus dem Landkreis Günzburg und dem schwäbischen Umland. Das frauengeführte Team steht für ganzheitliches, datenbasiertes und ehrliches Marketing mit besonderem Fokus auf den technischen Mittelstand der Region. Weitere Informationen unter www.marketing-guenzburg.de.