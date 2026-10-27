Maximale Leistung ohne Lüfter: 2HE Rackmount-IPC Fanless I2U1020 für anspruchsvolle Industrie- und Edge-Anwendungen

Die TX-Team GmbH, Spezialist für lüfterlose Industrie-PCs und maßgeschneiderte Hardware-Entwicklungen, hat mit dem Fanless I2U1020 einen sehr leistungsfähigen, lüfterlosen 2HE Rackmount-IPC im Programm. Der kompakte Industrial Edge Server vereint extreme Rechenleistung bis hin zur Intel Core i9 CPU mit den unschlagbaren Vorteilen einer komplett passiven Kühlung. Neu ist, dass dieses System nun auch direkt im Onlinekonfigurator mit Erweiterungskarte bestellt werden kann. Zur Auswahl stehen verschiedene Netzwerk-Controller, Messkarten sowie nVidia Grafikkarten. Letztere eröffnen Applikationsmöglichkeiten im Bereich Digital-Signage / Videowall, Visualisierung und KI. Das System ist sofort verfügbar und lässt sich flexibel an spezifische Kundenanforderungen anpassen.

Die Vorteile lüfterloser Rackmount-IPCs im industriellen Einsatz

Klassische Server- und IPC-Systeme in Serverräcken sind oft auf eine permanente, mechanische Luftkühlung angewiesen. In rauen oder sensiblen Umgebungen wird der Lüfter jedoch schnell zum kritischen Schwachpunkt. Der Fanless I2U1020 von TX-Team setzt hier Maßstäbe:

• Ausfallsicherheit und Wartungsfreiheit: Ohne rotierende Teile entfällt das Risiko von Lüfterausfällen, was die Wartungskosten drastisch senkt und die Systemverfügbarkeit im 24/7-Dauerbetrieb maximiert.

• Schutz vor Staub und Verschmutzung: Da kein aktiver Luftstrom erzeugt wird, saugt das System keinen Staub, Schmutz oder Ölnebel in das Gehäuse-Innere. Das robuste Vollaluminium-Gehäuse schützt die Elektronik zuverlässig.

• Geräuschloser Betrieb: Der Verzicht auf hochdrehende Industrie-Lüfter ermöglicht einen absolut lautlosen Betrieb direkt in Arbeitsumgebungen oder Messräumen.

• Kompakte Short-Rack-Bauweise: Mit einer Tiefe von nur 250 mm passt der IPC problemlos in Schaltschränke mit geringer Tiefe und mobile Racks.

• Hocheffizientes Kühlsystem: Dank leistungsstarker Heatpipes wird die Abwärme effektiv an die massiven Seitenprofile abgegeben, sodass selbst High-End-Prozessoren und leistungsfähige Grafikkarten unter Volllast stabil arbeiten. Es kommt auch bei Konfigurationen mit dedizierter Grafikkarte keine Hybridkühlung, sondern eine rein passive Kühlung, zum Einsatz.

Bewährt in der Praxis: Von der Flughafenfeuerwehr bis zur Biogasanlage

Dass sich die lüfterlose Technologie von TX-Team auch unter extremen Bedingungen bewährt, zeigen zahlreiche erfolgreiche Praxisanwendungen.

Die Systeme sind bereits in verschiedensten kritischen Applikationen zuverlässig im Einsatz:

• In-Vehicle Computing: In den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr eines deutschen Großflughafens steuern die IPCs die mobile Kommunikation unter ständiger Vibrations- und Stoßbelastung.

• Messtechnik-Racks: In hochpräzisen Messumgebungen sorgen die Systeme für eine störungsfreie Datenerfassung ohne störende Vibrationen oder thermische Turbulenzen.

• Industrielle Steuerungssysteme: In den Steuerungsanlagen moderner Industrie- und Biogasanlagen regeln sie komplexe Prozesse rund um die Uhr in anspruchsvoller, staubiger Umgebung.

Flexibel konfigurierbar, zukunftssicher und sofort verfügbar

Der Fanless I2U1020 basiert auf einem industriellen Supermicro-Mainboard und bietet dank modernster Schnittstellen (darunter 2.5G LAN, PCIe x16, bis zu 128 GB DDR5 RAM und IPMI 2.0 (für das Out-of-Band-Management) eine enorme Investitionssicherheit.

Kunden können das System im TX-Team Onlineshop individuell konfigurieren. Zur Auswahl stehen verschiedene Prozessorgenerationen (Intel Core i3 bis i9), Speichergrößen sowie optionale Erweiterungen, wie etwa eine redundante DCStromversorgung.

Die Systeme sind sofort verfügbar und werden i.d.R. innerhalb einer Woche einsatzbereit direkt aus Deutschland geliefert. Zudem gewährt TXTeam standardmäßig eine Garantie von 36 Monaten (optional erweiterbar auf bis zu 60 Monate) sowie lebenslangen Support.

Link zum Produkt:

https://shop.tx-team.de/product/fanless-i2u1010-2he-ipc/

Link zum Datenblatt:

https://shop.tx-team.de/wp-content/uploads/2023/11/I2U1020_ENG_neu.pdf

https://shop.tx-team.de/wp-content/uploads/2024/11/I4U1000_ENG_neu.pdf

Seit 15 Jahren werden bei TX-Team Industriecomputer, Embedded Systeme und industrielle Displaylösungen entwickelt und mit hoher Fertigungstiefe hergestellt.

Bei besonderen Anforderungen wird für und mit dem Kunden die passende Lösung gefunden. Die Bandbreite reicht vom individuellen Branding bis hin zum full-customdesign.

Alle TX-Team Systeme werden in Penzberg / Deutschland nachhaltig hergestellt und geprüft. Das Unternehmen arbeitet mit einem nach ISO9001:2015 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.

Im Mittelpunkt stehen Qualität, schnelle Lieferzeiten und international wettbewerbsfähige Preise.