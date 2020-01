MB-Monitor 2019:Überlastung führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen / Bürokratie raubt Zeit für die Patientenversorgung (FOTO)

Überstunden, fehlendes Personal und zunehmender Zeitdruck zehrenan der Gesundheit der Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken. Durch immer mehrVerwaltungstätigkeiten wird ihnen die Arbeit zusätzlich verleidet. Jeder fünfteKlinikarzt (21 %) denkt inzwischen über einen Berufswechsel nach. Das geht ausder Mitgliederbefragung MB-Monitor 2019 des Marburger Bundes hervor. An der vomInstitut für Qualitätsmessung und Evaluation (IQME) durchgeführtenOnline-Befragung beteiligten sich im September/Oktober 2019 bundesweit rund6.500 angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Rund drei Viertel der Befragten (74 %) haben das Gefühl, dass die Gestaltung der

Arbeitszeiten sie in ihrer Gesundheit beeinträchtigt, z.B. in Form von

Schlafstörungen und häufiger Müdigkeit. 15 Prozent der angestellten Ärztinnen

und Ärzte waren durch ihre Arbeit schon einmal so stark psychisch belastet, dass

sie sich in ärztliche bzw. psychotherapeutische Behandlung begeben mussten, z.B.

wegen eines Burnouts. Durch die hohe Arbeitsverdichtung, den Personalmangel und

den ökonomischen Erwartungsdruck der Klinikbetreiber kommen immer mehr Ärztinnen

und Ärzte an ihre Grenzen: Knapp die Hälfte der Befragten (49 %) sagt, sie seien

häufig überlastet; jeder zehnte stimmt der Aussage zu: “Ich gehe ständig über

meine Grenzen”.

“Die Arbeitsbedingungen in den Kliniken müssen sich grundlegend verbessern. Nur

dann können Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten so versorgen, wie es ihren

ärztlichen Vorstellungen entspricht. Wer auf Dauer an seinen eigenen Ansprüchen

scheitert und keine Zeit hat für Gespräche mit Patienten, für kollegialen

Austausch und nach der Arbeit für Familie und Freunde, fängt irgendwann an, die

eigene Tätigkeit in Frage zu stellen. Weder der Politik noch den Krankenhäusern

darf diese Entwicklung gleichgültig sein”, sagte Dr. Susanne Johna, 1.

Vorsitzende des Marburger Bundes.

Viel Zeit für die Patientenversorgung geht durch administrative Aufgaben

verloren, die über ärztliche Tätigkeiten hinausgehen. Der tägliche Zeitaufwand

für Datenerfassung, Dokumentation und organisatorische Tätigkeiten ist im

Vergleich zu früheren Befragungen des Marburger Bundes stark angestiegen. Gaben

im Jahr 2013 erst 8 Prozent der Krankenhausärzte an, mindestens vier Stunden am

Tag mit Verwaltungstätigkeiten befasst zu sein, so sind es jetzt 35 Prozent. 25

Prozent sagen, sie würden täglich drei Stunden mit Verwaltungsarbeit verbringen;

26 Prozent schätzen den täglichen Zeitaufwand auf zwei Stunden und 14 Prozent

der Befragten sind eine Stunde pro Tag mit administrativen Tätigkeiten befasst.

“Es ist schlichtweg ein Skandal, wie viel Arbeitskraft und Arbeitszeit mit

Datenerfassung und Dokumentation vergeudet wird. Wenn nur die Hälfte an Zeit für

unsinnige und überflüssige Schreibarbeit eingespart werden könnte, hätten wir

schon viel für die Patientenversorgung gewonnen. Entlastung könnten gut

geschulte Verwaltungskräfte auf den Stationen schaffen und eine bessere,

anwenderfreundliche IT-Ausstattung”, sagte Johna. Am Ende komme es aber vor

allem darauf an, der Überbürokratisierung der Krankenhäuser endlich Einhalt zu

gebieten: “Wir brauchen eine Generalinventur, bei der unnötige Vorgaben

identifiziert und danach ersatzlos gestrichen werden. Hier ist die Politik

gefordert, der Regulierungswut der Krankenkassen nicht mehr länger nachzugeben.”

