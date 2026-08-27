MDE-Geräte im Zentrallager verwalten

Im Zentrallager sind MDE-Geräte keine gelegentlich genutzten Hilfsmittel. Sie begleiten Ihre Mitarbeiter durch Wareneingang, Einlagerung, Nachschub, Kommissionierung, Umlagerung und Versand. Je nach Größe des Standorts kommen schnell mehrere Dutzend oder hunderte Geräte zusammen, die über verschiedene Hallen, Schichten und Prozessbereiche verteilt sind. Funktioniert ein MDE nicht, fehlt damit unmittelbar ein Arbeitsmittel im operativen Prozess.

Genau hier setzt das COSYS Mobile Device Management (MDM) an. Statt jedes Gerät separat zu administrieren, verwalten Sie Ihre MDE-Flotte zentral. Apps, Konfigurationen, Berechtigungen und Gerätegruppen werden über eine gemeinsame Oberfläche gesteuert. Hinzu kommen Remote Control, Kioskmodi, Sicherheitsfunktionen und die Überwachung des Akkuzustands. COSYS verbindet diese MDM Software zusätzlich mit eigenen MDE-Services – und deckt damit sowohl die digitale Verwaltung als auch den physischen Lebenszyklus der Hardware ab.

MDE-Geräte nach Lagerbereich organisieren

Eine MDE-Flotte im Zentrallager ist selten homogen im Einsatz. Im Wareneingang werden Lieferungen erfasst, Kommissionierer benötigen ihre Geräte für Pickprozesse und im Versand werden Warenbewegungen vor der Verladung dokumentiert. Auch die benötigten Anwendungen können sich unterscheiden.

Mit COSYS MDM lassen sich Geräte deshalb in Gruppen organisieren. So können Sie beispielsweise unterschiedliche Vorgaben für Wareneingang, Kommissionierung und Versand hinterlegen. Über die zentrale App-Zuweisung wird gesteuert, welche Anwendungen auf welchen Geräten installiert, blockiert oder entfernt werden.

Das erleichtert auch Veränderungen im Lager. Kommen neue Geräte hinzu oder wird ein Prozessbereich erweitert, muss die IT nicht bei jedem MDE von vorne beginnen.

Neue Geräte ohne langwierige Einzelkonfiguration ausrollen

Besonders bei größeren Zentrallagern macht sich der Aufwand einer manuellen Gerätebereitstellung bemerkbar. WLAN einrichten, Anwendungen installieren, Nutzergruppe zuweisen und Sicherheitsvorgaben setzen – wird dieser Ablauf für 50 neue MDEs wiederholt, bindet bereits die Inbetriebnahme erhebliche IT-Kapazitäten.

COSYS standardisiert diesen MDE-Roll-out. Auf dem zurückgesetzten Gerät wird ein über das MDM erzeugter QR-Code gescannt. Das Gerät wird dem System und der vorgesehenen Gruppe zugeordnet. Anschließend können die benötigten Apps automatisch heruntergeladen und eingerichtet werden.

Das ist nicht nur bei Neuanschaffungen interessant. Auch Austausch- und zusätzliche Poolgeräte lassen sich auf diese Weise kontrolliert in die vorhandene Umgebung integrieren.

Wenn ein MDE mitten in der Schicht Probleme macht

Ein Gerät muss nicht vollständig ausfallen, um den Prozess zu stören. Eine Anwendung startet nicht korrekt, eine Einstellung wurde verändert oder die Verbindung funktioniert nicht wie erwartet. Bei einem weitläufigen Zentrallager bedeutet eine klassische Vor-Ort-Fehlersuche zusätzliche Wege und Unterbrechungen.

Über Remote Control kann der Support direkt auf das betroffene Gerät zugreifen und softwareseitige Probleme untersuchen. Gleichzeitig stellt COSYS MDM Informationen zum Gerätestatus bereit. Auch das integrierte Akkumanagement ist für intensiv genutzte Lagergeräte relevant: Der Batteriezustand lässt sich überwachen und Verschleiß frühzeitig erkennen.

Mit Single- oder Multi-App-Kioskmodi kann außerdem verhindert werden, dass gemeinsam genutzte MDEs beliebig verändert werden. Mitarbeiter sehen nur die für ihren Arbeitsbereich freigegebenen Anwendungen. Damit bleibt die Geräteumgebung auch über wechselnde Schichten hinweg kontrolliert.

Defekte Hardware braucht einen zweiten Lösungsweg

Remote Support löst allerdings keinen Displayschaden und ersetzt keinen verschlissenen Scan-Button. Deshalb kombiniert COSYS sein MDM mit MDE-Services. Dazu gehören Reparatur und Wartung, Gerätepoolverwaltung, Austauschservice sowie die Bereitstellung von Mietgeräten.

Besonders sinnvoll ist diese Kombination bei großen MDE-Flotten: Ersatzgeräte können im Gerätepool gelagert, aktualisiert und einsatzbereit gehalten werden. Fällt Hardware aus, wird ein vorbereitetes Gerät bereitgestellt, während das defekte MDE repariert wird. Anschließend kann das instand gesetzte Gerät wieder in den Pool zurückkehren.

Damit betreuen Sie nicht nur die Software auf Ihren Geräten, sondern schaffen einen geregelten Ablauf für deren tatsächlichen Einsatz.

COSYS verbindet Geräte- und Lagerverwaltung

Der COSYS Ansatz geht noch einen Schritt weiter, denn die MDE-Geräte werden im Zentrallager schließlich für konkrete Warenbewegungen eingesetzt. Mit COSYS Warehouse Management können die entsprechenden Lagerprozesse digital abgebildet werden. Für Warenbewegungen zwischen Bereichen oder die Versorgung angeschlossener Standorte steht außerdem die COSYS Software für den innerbetrieblichen Transport (IBT) zur Verfügung.

Ergänzend machen Business Intelligence und Prozessdatenanalyse die operativen Daten aus diesen Abläufen auswertbar. Hardware, MDM, MDE-Services und Lageranwendung werden damit nicht als voneinander unabhängige Systeme betrachtet, sondern als Bestandteile derselben mobilen Prozessinfrastruktur.

Ein MDE-Ausfall sollte im Zentrallager kein Organisationsproblem werden

Je stärker Ihre Lagerprozesse von mobiler Datenerfassung abhängen, desto wichtiger wird die Betreuung hinter den Geräten. Mit COSYS MDM steuern Sie Roll-out, Apps, Konfigurationen, Zugriffsrechte und Remote Support zentral. Die COSYS MDE-Services ergänzen diese Verwaltung um Reparatur, Austausch und Gerätepoolmanagement. Und wenn Sie auch die Prozesse hinter den Geräten digitalisieren möchten, können Warehouse Management, IBT sowie Business Intelligence direkt anschließen.

Sie möchten Ihre MDE-Flotte im Zentrallager nicht länger Gerät für Gerät betreuen? Wir analysieren mit Ihnen die vorhandene Hardware- und Verwaltungsstruktur und zeigen Ihnen, wie sich COSYS MDM und die passenden MDE-Services miteinander verbinden lassen. Kontaktieren Sie uns unter vertrieb@cosys.de oder telefonisch unter +49 5062 900 0.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.