MEDICAL OFFICE beim Deutschen Gesundheits-Award 2026 ausgezeichnet

Schwerin, 16. September 2026 – INDAMED zählt mit MEDICAL OFFICE zu den Preisträgern des Deutschen Gesundheits-Awards 2026. In der Kategorie „Praxissoftware“ wurde MEDICAL OFFICE unter neun bewerteten Anbietern als Gesamtsieger ausgezeichnet.

Der Deutsche Gesundheits-Award wird bereits zum fünften Mal vom Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben.

Die feierliche Preisverleihung findet heute am 16. September 2026 in der STATION Berlin statt. Die Awardveranstaltung ist Teil des BIG BANG KI FESTIVALS, das am 16. und 17. September Entscheiderinnen und Entscheider aus Wirtschaft, Technologie, Gesundheitswesen, Wissenschaft und Politik zusammenbringt. Der Veranstalter erwartet mehr als 11.000 Gäste und über 350 Speakerinnen und Speaker.

Grundlage des Deutschen Gesundheits-Awards ist eine umfangreiche Verbraucherbefragung. In die Gesamtstudie flossen 42.824 Kundenmeinungen zu 566 Gesundheitsanbietern ein. Davon wurden 550 Unternehmen in insgesamt 70 Kategorien einzeln ausgewertet. Die Befragung fand vom 19. März bis zum 8. Mai 2026 statt.

Bewertet wurden das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Angebot, der Kundenservice und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis floss mit 40 Prozent, das Angebot mit 30 Prozent, der Kundenservice mit 20 Prozent und die Weiterempfehlung mit 10 Prozent in das Gesamturteil ein.

Für INDAMED ist der Gesamtsieg vor allem ein Vertrauensbeleg aus der Perspektive der Menschen, die MEDICAL OFFICE kennen und im Arbeitsalltag erleben. Die Praxissoftware unterstützt Arztpraxen, MVZ, Ambulanzen und weitere medizinische Einrichtungen bei zentralen Aufgaben der Praxisorganisation – von Terminplanung und Dokumentation bis zu Abrechnung und Kommunikation.

„Der Gesamtsieg freut uns besonders, weil die Auszeichnung auf Erfahrungen und Einschätzungen von Kundinnen und Kunden beruht. Im Praxisalltag zählt, dass Software zuverlässig unterstützt, Abläufe vereinfacht und das gesamte Team entlastet. Unser herzlicher Dank gilt allen, die MEDICAL OFFICE im Rahmen der Befragung bewertet und ihre Erfahrungen geteilt haben. Ebenso danken wir unseren Anwenderinnen und Anwendern, die uns kontinuierlich mit ihrem Feedback und ihren Ideen begleiten“, sagt Christian Soethe, Marketing- und Vertriebsleiter bei der INDAMED EDV-Entwicklung und -Vertrieb GmbH.

INDAMED versteht die Auszeichnung zugleich als Ansporn, MEDICAL OFFICE konsequent praxisnah weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt stehen flexible Abläufe, eine verlässliche Unterstützung der Praxisteams und ein spürbarer Nutzen für unterschiedliche Einrichtungen, Fachrichtungen und Organisationsformen.