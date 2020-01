medizini: Wie Tiere zusammenleben / Apotheken-Kindermagazin nimmt im Februar das Sozialverhalten von Wildtieren unter die Lupe (FOTO)

Wie wir Menschen miteinander leben, ist Kindern bekannt, aberwie leben die einzelnen Tierarten eigentlich zusammen? Diesem spannenden Themawidmet medizini im Februar sein Wissensposter mit dem Thema “Wie Tierezusammenleben”. Darin erfahren die kleinen Leserinnen und Leser viel über dasSozialverhalten wilder Tiere, die entweder allein oder in Gruppenunterschiedlicher Größe umherziehen. So stellt medizini vor, wie das Leben imRudel etwa bei den Wölfen gelingt, wie Höckerschwäne ein Leben langzusammenbleiben oder eine Orang-Utan-Mutter ihr Kind rund sieben Jahre langallein großzieht. Dagegen helfen bei den Erdmännchen-Großfamilien alle zusammenbei der Aufzucht der Jungen, und Wanderheuschrecken schützen sich vorFressfeinden durch das Zusammenleben in riesigen Schwärmen, die aus vielenMillionen Tieren bestehen.

Liebevoll und spannend gezeichnet: Tiere als soziale Wesen

Manchmal ändert sich auch die Geselligkeit im Laufe des Lebens, oder sie ist bei

männlichen Tieren anders als bei weiblichen, wie der einzelgängerische

Afrikanische Elefantenbulle belegt. Das alles ist wie immer liebevoll und

spannend illustriert und steckt voller interessantem Detail-Wissen. Harald

Lorenz, medizini-Chefredakteur: “Mit diesem Poster erfahren Kinder, dass Tiere

soziale Wesen sind wie wir. Wir zeigen, wie vielfältig die Formen des

Zusammenlebens im Tierreich sein können und wie perfekt sich die Tiere damit an

ihre Umweltbedingungen, beispielsweise Nahrungsangebot, Reviergröße oder

Fortpflanzungspartner angepasst haben.”

Die aktuelle Februar-Ausgabe erklärt darüber hinaus, wie und warum der Körper

Geräusche macht, was bei Husten hilft und wie viel Spaß und Bewegung man bei Eis

und Schnee draußen haben kann. Wie immer gibt es in medizini Comics, Witze und

Rätsel sowie die Tipps aus der Apotheke. So begeistert medizini jeden Monat über

1,3 Millionen Kinder. Es weckt ihre Neugierde, vermittelt viel Wissen, fördert

die Vorstellungskraft – und bringt sie zum Lachen.

Über medizini:

medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte

Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende

Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der

Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten

Postern, auf denen die schönsten Tiere abgebildet sind und auf denen speziell

für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen

Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch

“Medi & Zini”) erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte

Auflage bei 1.355.575 Exemplaren (IVW IV/2019). medizini erscheint im Wort &

Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

Pressekontakt:

