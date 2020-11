Megastädte brauchen Rohstoffe

Infrastrukturmaßnahmen in den Megastädten nehmen zu, ebenso wie Bautätigkeit. Besonders in Asien wächst die Bevölkerungszahl in den Städten. Grund ist die wachsende Mittelschicht. Sie will urban leben, Autos fahren, Konsumgüter wie Smartphones besitzen.

Dies hat eine große Bedeutung für den Bergbausektor und die Rohstoffe. Mehr Kupfer und auch Stahl wird für den wirtschaftlichen Aufschwung der Entwicklungsländer gebraucht. Kupfer, Eisenerz, andere Metalle und auch Gold und Silber verzeichnen im Gleichschritt mit diesem Strukturwandel ebenfalls einen Boom und auch einen Preisanstieg. So sprechen in diesem Zusammenhang manche Experten von einem Superzyklus in der Welt des Bergbaus, von dem die Bergbaubranche weltweit profitieren kann.

Im laufenden Jahr glichen die Preise bei den Metallen oft einer Achterbahnfahrt. Einige haben Höchststände erreicht. Aufgrund der steigenden Nachfrage, nicht nur wegen Megastädten, sondern auch aufgrund des boomenden Elektrofahrzeugmarktes und einer industriellen Nachfrage, die sich zusehends erholt, sind Anleger optimistisch. Wo genau sich der Rohstoffzyklus befindet, kann wohl erst in der Nach-Corona-Zeit genauer gesagt werden, aber Kupfer und Zink sollten auf jeden Fall zu den großen Profiteuren gehören, damit Gesellschaften wie etwa Filo Mining oder Osisko Metals.

Osisko Metals besitzt das wertvolle Zink, das für Stahlkonstruktionen und für die Automobilbranche gebraucht wird, in seinen großen Zink-Projekten in Kanada (Pine Point Mining Camp und Bathurst Mining Camp).

Die Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte von Filo Mining befindet sich in Chiles Region III und der angrenzenden argentinischen Provinz San Juan. Die Bohrungen 2020/2021 haben gerade begonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Metals und Filo Mining.

