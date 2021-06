Mehr Flexibilität beim hybriden Arbeiten: Dynabook stellt neues Zubehör vor

Neuss, 23.?Juni 2021?? Die Dynabook Europe GmbH erweitert ihr Portfolio um Notebook-Zubehör für hybrides Arbeiten. Das Dynabook USB-C-Notebook-Ladegerät fürs Auto, der USB-C auf HDMI/VGA-Reiseadapter und der USB-C-zu-VGA/LAN-Adapter sind ideal auf die Anforderungen mobiler Arbeitnehmer zugeschnitten. Komfortables und ergonomisches Arbeiten im Homeoffice ermöglicht Dynabook jetzt zudem mit einem verstellbaren Notebook-Standfuß, der Funkmaus und -tastatur KL50M sowie mit einem USB-DVD-RW-Laufwerk.

USB-C-Notebook-Ladegerät für das Auto

Das neue USB-C-Notebook-Ladegerät von Dynabook sorgt auch Abseits von Steckdosen für ausreichend Akkupower. Mit einer Leistung von maximal 45 Watt lassen sich ab sofort Notebooks auch unterwegs im Auto über die Bordspannsteckdose aufladen. Neben einem USB-C-Ausgang findet sich am Car-Charger auch ein USB-A-Slot, beispielsweise zum Anschluss eines Smartphones. Die Ausgangsspannung und der Ladestrom werden automatisch eingestellt. Zusätzlich ist das Gerät vor Überhitzung elektrisch abgesichert. Das Dynabook USB-C-Ladegerät für das Auto kostet 65 Euro (UVP inkl. MwSt.).

Mehr Flexibilität dank Dynabook USB-C Adaptern

Die Business-Notebooks von Dynabook überzeugen von Haus aus durch ihre Schnittstellenvielfalt. Dennoch kommt es im Arbeitsalltag immer wieder vor, dass zusätzliche Anschlüsse benötigt werden. Beispielsweise finden sich immer noch in vielen Meetingräumen Projektoren, die mit einem VGA-Anschluss ausgestattet sind. Um jederzeit produktiv arbeiten zu können, bietet Dynabook zwei neue USB-C-Adapter an und sorgt so für die nötige Flexibilität sowie eine verbesserte Konnektivität.

Der USB-C auf HDMI/VGA-Reiseadapter verfügt über vier Schnittstellen: Einen HDMI-Ausgang, einen VGA-Anschluss, einen USB 3.0-Port und einen Gigabit-LAN-Eingang. Mit einer Größe von 122×44,5×20 Millimeter passt er auch ohne Mühe in jedes Reisegepäck.

Der kompaktere USB-C zu VGA/LAN-Adapter integriert zwei Schnittstellen: Einen Gigabit-LAN-Eingang und einen VGA-Anschluss. Die Verbindung zum Arbeitsgerät erfolgt über USB-C.

Dank Power Delivery-Unterstützung fungieren die Adapter nicht nur als Port-Erweiterung, sondern ermöglichen auch die Stromzufuhr zum Laden des Notebooks per Notebook AC Adapter. Beide Produkte sind ab sofort erhältlich. Der USB-C auf HDMI/VGA-Reiseadapter kostet 89 Euro (UVP inkl. MwSt.), der VGA/LAN-Adapter 59 Euro (UVP inkl. MwSt.).

Externes Dynabook DVD-Laufwerk für noch mehr Konnektivität

Business-Notebooks punkten durch ihren schmalen Formfaktor und das geringe Gewicht. Darum sind standardmäßig meist keine DVD-Laufwerke verbaut. Sollten Anwender doch einmal eine CD- oder DVD abspielen wollen, lässt sich das USB-DVD-RW-Laufwerk von Dynabook über USB 2.0 oder USB 3.0 mühelos mit dem Notebook verbinden. Das USB-DVD-RW-Laufwerk kostet 69 Euro (UVP inkl. MwSt.).

Dynabook Homeoffice Upgrade: Innovativer Notebook-Standfuß sowie Funkmaus und -tastatur

Um den Komfort und die Ergonomie im Homeoffice zu verbessern, bietet Dynabook ab sofort einen verstellbaren Notebook-Standfuß für Geräte bis zu?einer Größe von 17 Zoll an. Mit einer einstellbaren Höhe von bis zu 53 cm und einem Winkel von bis zu 90 Grad passt er zu einer Vielzahl von individuellen Anforderungen ? ganz egal ob man im Stehen arbeiten oder einfach einen besseren Blickwinkel auf den Bildschirm haben möchte. Die Belüftungslöcher am Boden des Standfußes verbessern außerdem die Wärmeableitung, damit das Notebook kühl bleibt. Rutschfeste Silikon-Pads am Rahmen und der Unterkonstruktion sorgen für maximale Stabilität. Der Notebook-Standfuß von Dynabook kostet 99 Euro (UVP inkl. MwSt.).

Mit der Funktastatur und -maus Kombination KL50M bietet Dynabook jetzt auch weiteres Zubehör für das angenehme und produktive Arbeiten von zuhause aus an. Die Tastatur verfügt über leise Tasten, klappbare Füße und Hotkeys für eine schnellere Navigation und Steuerung. Die Maus ist sowohl für Links- als auch Rechtshänder passend. Verbunden werden die Geräte über einen USB-Empfänger und kosten im Set 39 Euro (UVP inkl. MwSt.).

Weitere Informationen zum Dynabook Zubehör sowie das gesamte Sortiment erhalten Sie unter https://de.dynabook.com/accessories/laptops/home/.

Hochauflösende Produktbilder finden Sie in unserer Cloud unter https://cloud.flutlicht.biz/index.php/s/RWLxjyqe2pwPmBc.

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.